Vasco da Gama x Botafogo em tempo real (1-1)

O Vasco também perde uma posição, mas permanece empatado com Botafogo e Madureira, na quarta colocação

Com o empate, as duas equipes vão a 30 pontos. O Botafogo perde a liderança para o Flamengo, que com a vitória de ontem por 2x0 sobre o Bonsucesso, foi a 32 pontos. O alvinegro ocupa agora a segunda posição

Diego Giaretta: ''O empate não foi mal resultado, não podíamos perder, mas ainda estamos na briga pelo título. Perdemos algumas chances, mas o empate ficou de bom tamanho''

48' APITA O ÁRBITRO! TERMINA O JOGO NO MARACANÃ! 1 a 1

46' Madson tenta pelo lado direito, cruza, mas a zaga do Botafogo corta

45' TEREMOS 3 MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

42' PERDE A CHANCE! Thalles recebe livre na área de frente para o gol, mas na hora do chute é travado pela zaga

40' Lucas chuta, a bola desvia e quase trai o goleiro Renan

39' CARTÃO AMARELO! Tássio para o contra ataque e leva o cartão amarelo

38' JORDIIIII! Jobson entra na área, dribla Rodrigo e bate pro gol. O goleiro do Vasco se estica e faz a defesa

37' O público no Maracanã é de 25.047 presentes

34' Posse de bola: 50% para o Vasco e 50% para o Botafogo

31' MEU DEUS! Gilberto ajeita a bola com carinho para Lucas, que pega de primeira de fora da área e manda a bola na arquibancada

29' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Serginho e entra Lucas

26' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Yago e entra Lorran

24' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Roger Carvalho e entra Alisson

24' O zagueiro Roger Carvalho, autor do gol de empate do Botafogo, sente um problema muscular e pede para sair

23' Anderson Salles bate direto, mas manda longe do gol

22' Falta boa para o Vasco no bico esquerdo da grande área

21' Recomeça a partida!

20' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai Jhon Cley e entra Thalles

20' PARADA TÉCNICA!

20' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Bill e entra Tássio

19' BOA CHANCE! Elvis enfia a bola para Jobson, mas Jordi sai bem do gol e consegue afastar o perigo

16' QUE ISSO, JORDI? Goleiro tenta afastar com o pé, pega errado na bola e quase entrega o ouro

15' Gilberto se livra da marcação, bate de fora da área, mas a bola vai muito longe do gol de Renan

12' CARTÃO AMARELO! Bill comete infração e recebe o amarelo

12' Madson cai na área, jogadores e torcida pedem pênalti, mas o juiz manda seguir

10' O Botafogo se anima depois do gol de empate

07' GOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Em cobrança de escanteio, Roger Carvalho sobe mais alto que todo mundo e cabeceia colocado. Jordi se estica todo e Guiñazu tenta tirar em cima da linha, mas não conseguem evitar o empate. Está tudo igual no Maraca!

06' Boa trama do Botafogo pelo lado direito. Elvis cruza e Anderson Salles afasta o perigo

04' A bronca de René Simões no vestiário parece ter dado resultado. O Botafogo volta aceso para o segundo tempo

03' Rodrigo cobra na barreira

01' Falta frontal muito perigosa para o Vasco

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

00' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai Gegê e entra Elvis

Os times já estão voltando para o segundo tempo

Gilberto sobre a assistência de Madson em seu gol: ''O Madson está de parabéns pelo campeonato que está fazendo, não só ele como o time inteiro''

Com a palavra, Bill: ''Tivemos uma falta de atenção no gol, mas a equipe está bem no jogo, fez um bom primeiro tempo. Temos que voltar mais atentos na segunda etapa e buscar, pelo menos, o empate''

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO NO MARACA! O Vasco vai vencendo o Botafogo por 1 a 0, gol do centroavante Gilberto

45' UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

43' GOOOOOOOOOOL DO VASCO! Gilberto é o nome da fera! Madson dá excelente enfiada de bola para Gilberto, que se desloca, recebe em condição legal e bate na saída do goleiro Renan. O Vasco está na frente aqui no Maracanã, 1 a 0

42' Willian Arão dá bola enfiada de bola para Gegê, mas Jordi sai bem do gol, se antecipa e fica com a bola

41' Jogo é muito disputado e com muita marcação. Ambas equipes abusam da ligação direta

38' QUE CHANCE! Julio dos Santos recebe enfiada de bola e chuta pro gol, Renan faz boa defesa

37' Rodrigo levanta na área, mas Gilberto não domina e a bola sobra limpa nas mãos de Renan

34' Christiano arrisca de fora da área, mas manda a bola longe do gol de Renan

33' UUUH! Diego Giaretta domina na meia lua, gira e bate pro gol, mas a bola sobe muito e vai pra fora

32' CARTÃO AMARELO! Por reclamação, Guiñazu também é advertido

31' CARTÃO AMARELO! Serginho é punido por falta dura em Thiago Carleto

30' UUUH! Yago domina do lado esquerdo da grande área, ajeita o corpo e bate por cobertura. O goleiro Renan só olha e a bola passa por cima do travessão

28' Botafogo melhora muito na partida e cria as chances de mais perigo

25' INCRÍVEL! Jordi sai mal do gol e Diego Giaretta cabeceia no travessão. No rebote, Tomas arrisca de longe e o goleiro do cruzmaltino faz grande defesa. Quase o gol do Botafogo

24' AMARELOU! Madson leva a bola com a mão e é advertido pela arbitragem

22' Madson cruza, o goleiro Renan sai mal e Serginho não aproveita o rebote

21' Recomeça a partida!

20' PARADA TÉCNICA! O Vasco começou melhor, mas o Botafogo já equilibrou a partida. O clássico é disputado no Maracanã

18' Gegê entra cara a cara com Jordi e Rodrigo corta no último momento

17' JORDI! Goleiro do Vasco faz boa defesa em chute direto de Thiago Carleto

16' Falta perigosa para o Botafogo no bico direito da grande área

15' Jogo é tenso no Maracanã, as duas equipes reclamam muito

12' Com mais posse de bola, o Vasco busca o gol, mas não consegue finalizar. A zaga do Botafogo se defende como pode

10' CARTÃO AMARELO! Gegê faz falta em Madson e é punido pela arbitragem

10' A zaga do Vasco corta. No rebote, a bola sobra para Gilberto que não domina e perde boa oportunidade

09' Falta perigosa para o Botafogo

07' Jhon Cley cruza da direita e Roger Carvalho corta. O Vasco tenta se impor no Maracanã

05' Madson invade a área pelo lado direito, mas Roger Carvalho protege e a bola fica nas mãos de Renan

03' As duas equipes se estudam em campo, mas o cruzmaltino é mais agressivo

01' O Vasco tenta pelo esquerdo, mas a zaga do Bota corta

00' ROLA A BOLA NO MARACA! Começa o clássico que vale a liderança

Está tudo pronto para o início da partida!

Os times já estão no gramado do Maracanã, que não recebe grande público nesta tarde de clássico

René Simões terá como opção no banco os seguintes atletas: Helton Leite, Luis Ricardo, Alisson, Dierson, Elvis, Tássio e Murilo

No banco de reservas, o técnico Doriva tem a disposição: Charles, Douglas Silva, Lorran, Lucas, Thalles, Mosquito e Rafael Silva

O Botafogo está escalado com: Renan, Gilberto, Roger Carvalho, Renan Fonseca e Thiago Carleto; Diego Giaretta, Willian Arão, Gegê e Tomas; Jobson e Bill

O time do Vasco da Gama vem a campo com: Jordi, Madson, Anderson Salles, Rodrigo e Christiano; Serginho, Guiñazu, Julio dos Santos e Jhon Cley; Yago e Gilberto.

O jogo Vasco da Gama x Botafogo é o terceiro clássico do Vasco na competição. O time de Doriva já venceu o Fluminense pelo placar de 1x0 e perdeu para o Flamengo por 2x1. O Botafogo também disputa o terceiro clássico. Comandado por René Simões, o alvinegro venceu o Flamengo por 1x0 e foi derrotado pelo Fluminense pelo placar de 3x1.

Na última vez que se enfrentaram Vasco x Botafogo, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca de 2014, o Vasco venceu o Botafogo pelo placar de 1x0, gol marcado pelo jovem atacante Thalles, que estará em campo na tarde de hoje.

Pelo lado alvinegro, o Bota aplicou 5x1 no Vasco em duas oportunidades, em 1942 e 1961. A última e mais recente goleada do Glorioso sobre o adversário aconteceu em 2009, também pelo Campeonato Carioca, 4x0 com gols de Thiaguinho, Gabriel e Maicosuel duas vezes, na semi final da Taça Rio

A maior goleada do confronto aconteceu no Campeonato Carioca de 2001, quando o Vasco aplicou 7x0 no Botafogo. Juninho Paulista marcou três vezes, seguido de Romário, que foi às redes duas vezes. Pedrinho e Euller fecharam o massacre

Na história do Campeonato Carioca, Vasco x Botafogo já se enfrentaram em 201 oportunidades. O cruzmaltino tem ampla vantagem no confronto com 84 vitórias, contra 59 do adversário. Em 58 partidas, o jogo terminou empatado. No geral, somando competições nacionais, em 267 jogos disputados, o Vasco venceu 114, o Botafogo 81 e 72 empates. Foram 399 gols marcados pelo Gigante da Colina, contra 340 do Glorioso.

FIQUE DE OLHO Vasco da Gama x Botafogo: Bill tem 4 gols no Campeonato Carioca e tem sido a referência do Bota na competição. Entretanto, no empate contra o Barra Mansa por 1x1 na última rodada, em Volta Redonda, o camisa 9 desperdiçou o pênalti que poderia ter dado a vitória ao alvinegro. Querendo se redimir, Bill pode fazer a diferença para o time de René Simões neste domingo

FIQUE DE OLHO Vasco da Gama x Botafogo: Destaque do último jogo, o zagueiro Anderson Salles marcou os dois gols da vitória vascaína sobre a equipe do Boavista por 2x1 na última quinta feira, em Saquarema. O primeiro em cobrança de falta e o segundo batendo o pênalti com firmeza e categoria. O camisa 4 é a arma secreta do time de Doriva nas bolas paradas

No Botafogo, Jóbson vem sendo o grande nome do Campeonato. Com 6 gols marcados e boas atuações, o atacante parece ter deixado para trás o rótulo de ''jogador problema'' e vem se firmando cada vez mais no alvinegro

Em boa fase, Gilberto tem a missão de ser o ''homem gol'' vascaíno. O centroavante já marcou 4 gols na competição, o último deles no clássico contra o Flamengo, onde o cruzmaltino acabou derrotado pelo placar de 2x1. A derrota para o Fla é a única do Vasco na competição, que soma ainda 9 vitórias e 2 empates

O Botafogo também tem problemas para o clássico. O técnico René Simões, que fechou o treino de ontem escondendo o time, não poderá contar com Marcelo Mattos e Fernandes, ambos suspensos. Gilberto e Diego Jardel são dúvida. A escalação oficial só será revelada minutos antes da partida

O time de Doriva conta com a volta de jogadores importantes para essa partida que pode ser decisiva para as pretensões do clube no Campeonato. Guiñazu, Serginho, Christiano e Gilberto voltam de suspensão. Madson, recuperado de lesão, também retorna. No entanto, permanecem fora Bernardo, cortado no treino de ontem por atraso, o atacante Dagoberto, que sofreu uma pancada no tornozelo e ficará longe dos gramados por três semanas, o goleiro Martín Silva, convocado para a Seleção Uruguaia e o meia Montoya, expulso contra o Boavista

O Botafogo vem de empate amargo por 1x1 contra a equipe do Barra Mansa no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Mesmo com o tropeço, o alvinegro se manteve na ponta da tabela graças ao saldo de gols (18), que é maior do que o de seus adversários Flamengo (17) e o próprio Vasco da Gama (16).

O Vasco da Gama vem de vitória sobre o Boavista pelo placar de 2x1 em Saquarema. Mesmo com nove desfalques, o cruzmaltino levou a melhor graças a um pênalti aos 48 minutos da segunda etapa, convertido pelo zagueiro Anderson Salles.

O clássico é um confronto direto na disputa pela liderança da competição. As duas equipes estão empatadas na tabela de classificação juntamente com o Flamengo, os três somam 29 pontos. O Bota é o líder pelo saldo de gols, seguido do rubro negro na segunda posição e do Vasco da Gama em 3º lugar

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real do clássico entre Vasco x Botafogo , pela 13ª rodada do Campeonato Carioca 2015, partida a ser disputada às 16h, no estádio do Maracanã.