No último compromisso antes da Copa América, Firmino decide e Brasil derrota Chile no Emirates Stadium

O Emirates Stadium foi palco do último duelo da Seleção Brasileira antes de sua estreia na Copa América 2015, enfrentando exatamente o Chile, país-sede nesta oportunidade. Em um duelo marcado mais pela alta quantidade de falta do que pelo futebol apresentado, brilhou a estrela de Roberto Firmino. Chamado por Dunga para entrar na segunda etapa, o meia foi o autor do gol da vitória por 1 a 0 e praticamente carimbou seu passaporte na lista de convocados para a competição sul-americana.

LEIA MAIS: Confira a partida no lance a lance da VAVEL Brasil

Este confronto foi a última chance para Dunga testar a Seleção Brasileira antes de sua estreia na Copa América 2015. O próximo compromisso canarinho será diante do Peru, no dia 14 de julho, pela abertura do do Grupo C do torneio. A competição sul-americana será realizada entre os dias 11 de junho e 4 de julho, sediada pelo Chile.

Muita violência e pouco futebol

Sampaoli trouxe seu saudoso esquema em 3-6-1 para travar o toque de bola brasileiro. A estratégia deu certo e os primeiros minutos apresentaram muito mais pegada que futebol. Exceto por dois lances isolados onde Jefferson e Bravo, os goleiros das duas equipes, mostraram habilidade com a bola no pé após driblar Alexis Sanchez e Luiz Adriano na pequena área, os primeiros 30 minutos foram marcados pelas faltas violentos por parte da equipe chilena.

Em destaque, a desleal entrada de Medel em Neymar, onde o camisa 17 pisou conscientemente na canela do brasileiro, este já caído no chão devido a uma falta anterior. O árbitro sequer mostrou cartão no lance. A primeira chance real de perigo no jogo veio no minuto 28, onde Neymar desviou com o bico da chuteira após cobrança de falta de Philippe Coutinho. Bravo teve de se esticar até o canto esquerdo para espalmar a escanteio.

Entretanto, nada que esquentasse um primeiro tempo de poucos lances chaves. Aos 36, Marcelo faria uma boa inversão de jogo, encontrando Douglas Costas em boa posição dentro da área. O meia teria tempo para matar no peito e ajeitar o corpo, mas a finalização não levaria perigo ao gol chileno. Sánchez ainda tentaria uma última oportunidade, arriscando de fora da área, mas nada que assustasse a meta defendida por Jefferson ou tirasse o 0 a 0 do placar na primeira etapa.

Firmino sai do banco e decide a partida

O Chile tratou de mudar completamente sua postura no segundo tempo. Se a primeira etapa ficou marcada pela alta quantidade de faltas (22 no total), o retorno mostrou os comandados de Sampaoli lançando-se ao ataque, buscando jogo. Em pouco mais de 15 minutos, a rojiblanca dominou as ações nos espaços do campos. Foram dois pedidos de pênalti, em lances de Jara e Sanchez, e duas bolas providencialmente salvas por Thiago Silva e Miranda, em boas oportunidades criadas. Dunga foi obrigado a realizar substituições, promovendo as entradas de Firmino, Robinho, Willian e Elias.

Tais mudanças funcionaram, o Brasil voltou a ser superior e o gol não demoraria para sair. Roberto Firmino, que ganhou a condição de titular após a lesão de Diego Tardelli, recebeu uma lindíssima assistência de Danilo, saiu de frente para o gol, driblou o goleiro e Bravo e tocou para o fundo das redes. Explosão brasileira no Emirates Stadium e comemoração de Dunga no banco de reservas, garantindo mais um nome para sua lista de convocados à Copa América.

Restou ao Chile arriscar. Na mesma progressão que a equipe soltava-se ao ataque, permitia ao Brasil flutuar pelos espaços deixados no campo de defesa. Robinho, em duas oportunidades, esteve em mano a mano com o último defensor chileno, mas não conseguir seguir na jogada. Por outro lado, Jefferson praticava boas defensas em cobranças de falta e chutes de fora da área. Mesmo com as boas oportunidades, o placar seguiu inalterado e, após o apito final, Dunga pode comemorar por 1 a 0 e sua oitava vitória frente à Seleção Brasileira.

Confira o gol brasileiro marcado por Roberto Firmino