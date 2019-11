Bragantino x Corinthians (0-1)

Um grande abraço aos amigos e até a próxima!

Vamos encerrando por aqui, mais uma transmissão da Corinthians VAVEL para este confronto. Você acompanhou a vitória do Corinthians por 1 x 0 contra o Bragantino, fora de casa. O gol de Vágner Love quebrou o jejum e garantiu a invencibilidade do time.

Agora, o Corinthians volta suas atenções para a Libertadores. Quarta- feira, recebe o Danúbio na Arena Corinthians para garantir sua vaga. O time de Bragança, só volta no próximo fim de semana, quando viaja até Rio Claro, pegar o time da casa.

Assim foi o gol de Vágner Love, seu primeiro com a camisa do Timão

Timão chega aos 35 pontos, lidera o Grupo 2 e também a competição. O Bragantino mantém os 7 pontos e é o lanterna do Grupo 4.

Entrevista do Danilo: " A equipe reagiu bem à maratona. Tem horas que a perna balança, você cansa e tem pouco tempo pra recuperar. Agora é descansar porque quarta tem mais um jogo importante"

49' Apita o árbitro! Fim de jogo em Bragança Paulista. Timão continua na liderança geral, graças ao gol de Vágner Love. O Bragantino, segue sua fase difícil, quase rebaixado.

48' Vamos até aos 49 minutos

47' Jogo parado. Erick sentindo no gramado.

45' WAAAAAAAAAAAALTER! Cobrança forte e rasteira no seu canto. O goleiro mandou pra fora a bomba de Caio.

44' A bola bateu na barreira mas na mão do Cristian. Poucos passos da área.

43' Falta perigossísima para o Braga! Frontal ao gol de Walter

42' SEGURO WALTER! Erick avançou pela esquerda e mandou forte para a área. Caiu bem o goleiro para segurar.

41' Reta final de partida. Timão se segura mais e só sai na na boa. Enquanto isso, o Bragantino vai desesperado ao ataque, sem muita criatividade.

40' ROMEEEEEERO PRA FOOOOORA! Falta batida, o atacante subiu bem de novo e mandou de cabeça raspando o poste de Lauro

36' MUDA O BRAGANTINO: LÉO GAGO VAI EMBORA. O GAROTO JOÃO VITOR ESTÁ EM CAMPO

33' Muralha tenta de fora mas acaba pegando muito mal na bola.

32' QUE SUSTO! Falta batida, Renato cabeceou muuuuuuuuito perto da meta. Mas o bandeira marcou o impedimento. E acertou.

31' AMARELADO EDÍLSON. Perdeu a bola e deu uma pernada no meia do time do interior

30' QUE PRESSÃO! Contra ataque corinthiano, Love recebeu na meia esquerda, tabelou com Jádson, poderia chutar, deu pra Romero que não alcançou a bola. Na volta, o paraguaio deu pra Cristian chutar e a zaga salvar encima da linha.

28' ALTERAÇÃO NO CORINTHIANS: JÁDSON ENTRA E SAI DANILO

27' Braga não passa pela parede corinthiana. Timão tranquilo no jogo.

25' MUDA O CORINTHIANS. SAI BRUNO HENRIQUE E ENTRA RALF

22' OUTRO IMPEDIMENTO. Caio arrancou pelo meio, a zaga se adiantou bem e deixou Wilker em posição ilegal.

19' Arrancada de Wilker, na primeira dele, mas a zaga abafa bem e tira o perigo.

16' MUDA O BRAGA! WILKER ENTRA NO LUGAR DE DIEGO MAURÍCIO

15' Chegada de Diego Macedo pela direita, cruzamento rasteiro mas de fácil defesa para Walter.

13' WAAAAALTER! Batida direta, forte e fechada, o goleiro espalmou do jeito que deu!

12' Malcom se enrosca com Caio e o juiz marca falta perigosa para o Bragantino.

10' QUE PEDRADA DE CRISTIAN! Volante pega na veia, após rebote da zaga, e obriga Lauro à grande defesa!

8' Timão adianta mais a equipe e marca mais pressão.

5' Após a pressão inicial, as equipes se acalmam e cadenciam o jogo.

2' NA TRAVE DE NOVO! Escanteio batido, Romero subiu bem, a bola caprichosamente pegou na trave. Love, que estava esperando o rebote, não acreditou no lance, a bola pegou na sua cabeça e saiu. Lance incrìvel!

1' QUAAAAASE ROMERO! Bruno Henrique encontrou Malcom em posição legal, que cruzou fechado e o paraguaio dividiu com o zagueiro. A bola pegou na trave e saiu.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. Recomeça a partida em Bragança Paulista

MEXEU O MASSA BRUTA. ERICK ENTRA NO LUGAR DE IGOR, NESTE INTERVALO

Equipes retornam para o jogo, Timão sem mudanças.

O Bragantino vai se afundando ainda mais no Z- 4. A exepectativa é que ataque mais neste segundo tempo.

O Corinthians vai fechando a maratona de 4 jogos em 8 dias, com mais uma vitórias. No entanto, teve Luciano contudido, fora do restante desse jogo. Preocupa para quarta

DADOS DO JOGO:

Posse de Bola: 52 x 48

Finalizações: 3 x 4

Passes errados: 26 x 12

Faltas: 3 x 8

Com gol do atacante corinthiano, o placar ficou 1 x 0 neste primeiro tempo. Um jogo com poucas chances claras e muito truncado. Timão tenta trabalhar a bola mas não tem boa aproximação. Braga se perde na falta de qualidade da equipe.

Fala Love: " Eu sabia que uma hora o gol ia sair. Era só deixar a ansiedade de lado. Mas o objetivo era entrar e jogar bem. Vão dizer que o corte de cabelo me fez fazer o gol. Se foi isso, tá bom então! "

46' Sem muita emoção a mais, o juiz apita o fim do 1º tempo.

1 MINUTO DE ACRÉSCIMO

45' ENFIM CHEGOU! Edilson apareceu bem na direita, cruzou e Love desviou fraco e a bola foi para fora.

43' Outra vez no lado direito, Diego Macedo cruza fechado rasteiro e obriga Dracena à tirar

41' Bragantino cresce no jogo. Timão recua e não consegue armar jogadas.

39' GOOOOOOOOOL ANULADO...... Após escanteio, Diego Maurício pegou a sobra e mandou pro gol. Muito à frente, o bandeira acertou na marcação.

38' FALTA PERIGOSA! Fechada no primeiro pau, Dracena tirou

38' Bragantino força pela direita e Igor arruma outra falta para ser cobrada na área corinthiana.

37' Falta longa mandada pra área do Corinthians. Walter saiu socando a bola e tirando o perigo por ali.

34' Tentiva de triangulação do ataque corinthiano interceptado na hora H. Lauro ficou com a bola.

32' Apenas 6 faltas cometidas. Ótimo número, apesar de um jogo muito pegado.

30' Caio, pelo Massa Bruta, e Danilo, pelo Timão, são os destaques até o momento do jogo

28' GRANDE JOGADA DO BRAGA! Diego Maurício escapou no corpo de Edu Dracena, deu outro drible lindo, mas perdeu ângulo e Yago cortou.

27' MUDANÇA NO TIMÃO: LESIONADO, LUCIANO DÁ LUGAR À ROMERO

26' Não dará mais para ele. Vem Ángel Romero, no Timão.

25' SENTIU LUCIANO! Após lançamento longo de Danilo, o atacante tentou evitar a saída e caiu fora de campo com a mão atrás da coxa

22' Muitos erros de passes, jogo fica muito truncado.

20' Léo Gago, Léo Gago... cobrança bizarra, tiro de meta apenas

19' FALTA DURA DE PETROS. Um mini escanteio da direita. Vem bola na área.

17' Chega o Massa Bruta pelo meio. Zaga afasta para lateral.

16' CHEGADA DO BRAGANTINO! Cruzamento fechado da direita que passou por todo mundo. Nenhum atacante conseguiu aproveitar.

15' Time da casa aposta em chegadas pela direita, enquanto o Timão tem certa dificuldade em trocar passes no meio campo.

13' AMARELO DIEGO MAURÍCIO! Entrada dura do atacante, punida com cartão.

10' VÁGNER LOVE DESENCANTA! Luciano chutou cruzado, Lauro bateu roupa, Bruno Henrique devolveu para Lucian, que gol aberto, preferiu deixar Love debaixo do gol para abrir o marcador.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TIMÃO!

8' OUTRA CHEGADA DO MASSA BRUTA! Pela direita, chegou com liberdade Diego Macedo, a bola passou por toda a área e após novo cruzamento, Igor mandou longe

Muralha chegava pela direita, mas Petros travou bem e tirou o perigo. Na cobrança, a cabeçada foi sem direção para fora.

6' Edílson cobrou para o meio da área, mas ficou fácil nas mãos do goleiro.

4' PANCADA FORTE em Vágner Love. Falta frontal ao gol de Lauro

1' Malcom já tenta o primeiro ataque, mas deu passe errado. Corta a zaga.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. MEXE NA BOLA O BRAGA. COMEÇA O JOGO!

15h59. Com a saída do Bragantino, o jogo vai começar

15h57. Último bate- bola, fim dos ajustes. Tudo pronto para a bola rolar.

15h55. Equipes perfiladas, é executado o Hino Nacional Brasileiro.

15h54. Braga pronto! Todo de branco, tentará a missão de vencer o alnivegro de Parque São Jorge

15h53. Corinthians em campo. Com o uniforme 2, vai com a camisa preta com listras brancas, calção e meias pretas

15h50. Equipes prontas para subir ao gramado. A bola logo vai rolar em Bragança Paulista. Acompanhe aqui o tempo real , com a Corinthians VAVEL

15h40. O trio de arbitragem será composto por Thiago Duarte Peixoto, com Danilo Ricardo Simon Manis de auxiliar número 1 e Luiz Alexandre Nilsen como auxiliar 2

15h30. ESCALAÇÃO DO BRAGANTINO: 1 Lauro; 2 Diego Macedo, 3 Ferreira, 4 Renato, 6 Pará; 5 Adílson, 8 Muralha, 7 Léo Gago, 11 Caio; 9 Diego Maurício, 10 Igor. Técnico: Vagner Benazzi.

15h20. TIMÃO CONFIRMADO: 27 Walter; 2 Edílson, 17 Edu Dracena, 3 Yago, 40 Petros; 16 Cristian, 25 Bruno Henrique, 20 Danilo; 21 Malcom, 18 Luciano, 29 Vágner Love. Técnico: Tite

15h10. A expectativa é de um público mediano. Mesmo jogando em casa, o Bragantino não terá grande apoio de seus torcedores. Já a Fiel, promete comparecer mais uma vez, em grande número.

15h. Restando uma hora para o duelo, equipes já se fazem presentes nos vestiários. Em instantes, subirão ao gramado para o processo de aquecimento

Por outro lado, outros jogadores fizeram história com a camisa corinthiana. Quem não se lembra do gol de Romarinho na Bombonera, ou da cabeçada de Paulinho contra o Vasco? Os dois vieram do Massa Bruta, assim como o zagueiro Felipe, que vem mostrando grande futebol esse ano.

O time do interior tem um recente histórico de transferências para o time da capital. Alguns não deram certo, como Everton Santos, Zelão e Moradei, vindos na trágica temporada de 2007, culminando no rebaixamento. Apenas Felipe, goleiro na época da queda, se salvou naquele pacotão de reforços.

O Timão já está no estádio, em Bragança. Daqui a pouco, acompanhe a transmissão desta partida.

Sem poder contar com Thiago Feltri, Thiago Martinelli, Uchoa, Vinicius, Gilson e na dúvida sobre Lauro, Benazzi quebrará a cabeça para montar a equipe. Ao certo é que Diego Macedo, ex- Corinthians, estará em campo. Após breves passagens por Timão e Bahia, o lateral direto retorna ao time do interior.

Entre desfalques e poupados, Tite definiu uma equipe reserva para o jogo desta tarde. Mesmo sendo considerados "reservas", o Corinthians terá nomes como Edu Dracena, Cristian, Danilo e Malcom na equipe. No banco, o treinador levará Jádson, Fágner, Ralf e Guerrero. Imponente!

Do outro lado do confronto, é inevitável não falar do rebaixamento. Ainda na dúvida se poderá contar com o goleiro Lauro, o treinador Vágner Benazzi disse esperar contar com um dos mais experientes do elenco: "Espero que não seja nada de grave com o Vinícius e que o Lauro esteja recuperado e tenha condições de jogar, caso contrário não sei o que será." A preocupação é grande, já que o titular e o reserva imediato tratam de lesões. A contratação de um novo goleiro não é descartada.

Podendo ter um descanso maior entre os jogos nesta semana, o técnico Tite declarou que essa sequencia de jogos mostraram pontos na equipe em que precisam melhorar e aperfeiçoar aquilo que se mostra eficiente. FALA, TITE: "Os últimos três jogos que fizemos foram no mais alto nível. Precisamos de ajustes e correções? Sim. Mas trocamos muita gente, equilibramos, modificamos em todos os jogos. Mesmo com essa sequência, mantivemos um nível de desempenho. Sem esquecer as correções."

FIQUE DE OLHO Bragantino x Corinthians : Jovem e com grande bagagem, Diego Maurício é um velho conhecido do mundo da bola. Oriundo das categorias de base do Flamengo, subiu com certo destaque e logo foi comparado à Didier Drogba. O apelido de Drogbinha logo pegou e pesou encima dos ombros do menino que nunca conseguiu se firmar num clube de ponta.

FIQUE DE OLHO Bragantino x Corinthians : Ele pode não ter feito gol ainda, mas o agora careca Vágner Love terá mais uma grande chance de balançar as redes com a camisa alvinegra. Contratado no começo desse ano, ele tem lutado, se esforçado e a Fiel torcida tem visto seu empenho, inclusive o apoiando nas arquibancadas. Será que neste domingo ele desencanta?

A situação dos donos da casa é totalmente o oposto. Sem vencer nos últimos dois jogos, o Bragantino briga na zona de rebaixamento. Mesmo com alguns nomes bem conhecidos do público, o futebol não vem rendendo e recentemente foi motivo de uma demissão em massa de vários membros da comissão de futebol.

Dono da melhor campanha, o Corinthians divide suas atenções neste momento com a Copa Libertadores. Na próxima quarta (1), recebe o Danúbio, do Uruguai, pelo returno da fase de grupos. O Timão é o líder invicto do Grupo 2, com 9 pontos em 3 jogos.

Com o apoio de sua torcida e já em sua nova casa, o Corinthians não tomou conhecimento e bateu o Braga, avançou à próxima fase com boa vitória por 3 x 1, numa noite de Renato Augusto.

2014 tiveram mais dois confrontos entre as equipes. Pela Copa do Brasil, jogando na Arena Pantanal, o alvinegro do interior venceu novamente. Pelo placar minímo, garantiu a vantagem para o jogo da volta.

No Paulistão do ano passado, o Bragantino aproveitou-se da má fase que vivia o Timão e venceu em pleno Pacaembú por 2 x 0. Tássio e Felipe, contra, marcaram no jogo. Era a quarta derrota seguida do time de Mano Menezes.

O histórico entre as duas equipes marcam um total de 43 jogos, com 19 triunfos corinthianos, 7 do Massa Bruta e outros 17 empates. O clube da capital marcou 70 gols, enquanto levou 40.

O estádio Nabi Abi Chedid receberá mais um confronto esses dois times. O último duelo no campo do Braga foi no campeonato de 2013, quando o Corinthians, atual campeão mundial na época, arrancou um empate nos acréscimos, com gol de Paolo Guerrero. O resultado final foi um movimentado 2 x 2. Com capacidade para 17.000 pessoas, leva o nome do lendário dirigente paulista, que foi presidente do clube do interior.

Já o Massa Bruta visitou Rio Claro, para enfrentar os locais e não saiu de um empate sem gols. O resultado piorou a situação do clube no campeonato, já que ocupa a zona de rebaixamento do torneio.

Na última quinta (26), jogando em Itaquera, o Corinthians começou com tudo, mas cedeu boa reação do Capivariano, em um jogo de oito gols.

O duelo marcará o "fim" da maratona de jogos do Timão, já que o time da capital enfretou 4 times em sete dias. Com uma sequencia perfeita, o alvinegro busca fechar com chave de ouro.

Boa tarde aos amigos da VAVEL Brasil! Acompanhe em tempo real , a melhor transmissão simultânea da internet brasileira.. A partir de agora, traremos todas as emoções de Bragantino x Corinthians , partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo tem previsão de início às 16h, horário de Brasília.