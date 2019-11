Grêmio x São Paulo-RS no Campeonato Gaúcho 2015 (2-0)

Muito obrigado a você que acompanhou a transmissão da VAVEL Brasil! Continue ligado no site e tenha um ótimo fim de domingo! Até a próxima!



O São Paulo-RS fica ainda ameaçado de rebaixamento. Apesar das derrotas dos já rebaixados Avenida e União Frederiquense, o Caxias enfrenta o São José nesta segunda-feira e pode chegar aos 12 pontos, um a menos do que o rubro-verde, que fica estagnado com 13. O São Paulo é o 13º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento. Na última rodada, enfrenta o Lajeadense, no estádio Aldo Dapuzzo.



O Grêmio volta a ser líder do Gaúcho. Está um ponto acima do Inter, 2º colocado. Para manter a liderança, o Colorado não pode vencer o Ypiranga em jogo atrasado, a ser disputado na próxima quarta-feira. Com o triunfo deste domingo, o Tricolor chega ao melhor ataque do torneio, com 19 gols feitos. Foi a 6ª vitória consecutiva e mais um jogo sem sofrer gols, mesmo sem o goleiro Marcelo Grohe, na seleção.



48' ACABOU! Vitória do Grêmio sobre o São Paulo por 2 a 0 na Arena.



46' PRA FORA! Luan tentou o hat-trick e mandou pela linha de fundo. Jogada do Pedro Rocha.



45' SUBIU! A bandeira erguida pelo assistente na bola para Pedro Rocha.



45' Acréscimos de 3 minutos. Vamos aos 48, torcedor!



44' Tiago Correia cobra a falta para defesa do xará Tiago, do Grêmio.



43' CHANCE DO DESCONTO! Chumbinho sofreu falta de Geromel.



43' VILAR! Antecipa a chegada do ingressante Pedro Rocha.



42' TROCA! Pedro Rocha na saída de Mamute, que apanhou BASTANTE.



42' Oliveira tenta para Mamute e Sergipano e Vavá afastam pelo Sampa.



40' Mamute erra o passe e a zaga tira mais uma do campo.



39' Marcelo Oliveira cruza e a bola passa por todos.



38' Falta para o Grêmio. Tricolor lidera com um ponto de vantagem sobre o rival Inter.



37' Luan cobra escanteio e Vilar sobe para segurar pelo São Paulo.



36' Chumbinho empurra Mamute. Mais uma infração.



35' Bola saiu, mas a torcida aplaude! Giuliano e Luan tabelaram e o meia não alcança o passe de Everton.



34' Geral canta alto pela manutenção da liderança do Campeonato Gaúcho.



32' Everton finaliza fraco, Vilar pega.



32' Falta sobre Everton. Luan vai cobrar para o Grêmio.



30' MAIS UMA! Adivinha? Falta sobre Yuri Mamute.



29' TROCA: Chumbinho no lugar de Dudu Mandai, no São Paulo.



28' Chute deu em nada, longe do gol de Vilar.



28' Fellipe Bastos tá na bola em falta para o Grêmio.



27' AMARELO! Ramiro recebeu.



Luan de novo, em lançamento de Ramiro. Mais um golaço dele, que dribla o goleiro e faz com calma. 2 a 0 para o Grêmio.



24' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOO!!!!!! LUAAAAAN DE NOVO!!! 2 a 0!!!!!!



Luan de cabeça em cruzamento de Everton! É festa na Arena!! Grande jogada dos garotos.



23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! LUAAAAAAAAAN!!!!



22' ESCANTEIO!!! Everton conclui, a zaga mete pela linha de fundo e tem canto para o Grêmio.



20' Dudu Mandai coloca pra fora, lateral para o Grêmio. Na sequência, Luan toca com a mão e juíz sinaliza a falta.



19' Falta em Everton para o Grêmio.



18' Público total: 16.055 na Arena.



17' PRA FOOOOORAAAAA! Giuliano chuta, a bola preparada por Mamute passa perto e sai em tiro de meta.



17' VILAAAAR! Nome do jogo, cata o chute de Everton, que entrou em busca de jogo.



16' Luan em impedimento.



15' Giuliano buscou de cabeça e a defesa se sobressai na estatura.



15' VILAAAAR!! Dá um tapa na bola e salva o São Paulo no cruzamento de Ramiro.



14' Rhodolfo mete na área e Teco responde pelo rubro-verde.



13' TROCA! Sai Galhardo e entra Fellipe Bastos, no Grêmio.



12' Matão tenta e Ramiro corta pelo Tricolor.



12' UUUUH!! Galhardo tenta Mamute e a zaga afasta mais uma.



11' SEGURA! Vilar agarra o chute de Everton.



10' Vilar ganha na velocidade de Giuliano do outro lado do campo.



10' TIAGOOOO! Sai bem da meta e sofre falta cometida por Junior Sergipano.



9' TROCA! Tiago Correia no lugar de Jean Coral, no São Paulo.



8' Jean Coral deixa o campo de maca, após a falta cometida pelo volante do Grêmio.



8' AMARELO! Maicon é o primeiro na caderneta pelo lado gremista.



6' AMARELO! Saiu mais um para o São Paulo, após o árbitro dar a lei da vantagem em lance anterior de Giuliano.



5' QUASEE! Bom lance de Giuliano, o chute sai por cima, mas com desvio.



4' Sergipano corta jogada gremista pela linha lateral.



3' Falta agora sobre o Rafael Muçamba, do São Paulo.



2' Falta cometida por Luan, após perder a bola. Galhardo sentiu e está sendo atendido.



1' Afasta a defesa do Grêmio, era chance do Sampa.



0' Giuliano no impedimento.



0' Saída do São Paulo na segunda metade.



TROCA: Sai Braian Rodríguez, entra Everton no Grêmio.





São nove finalizações do Grêmio na partida e Vilar deixa o campo como o melhor da primeira metade. O goleiro comemora a regularidade dele no campeonato, mas espera mais atitude da equipe na etapa complementar.



"Bom volume, boa marcação, estamos criando oportunidades, mas precisamos concluir melhor", Giuliano, pelo Grêmio.



47' Fim de primeiro tempo: 0 a 0 para Grêmio e São Paulo na etapa inicial.



45' ESPALMA!! Galhardo cobra e Vilar corta pra escanteio.



44' É FALTA! É FALTA! AMARELO para Guilherme pela infração sobre Marcelo Oliveira.



43' VILAAAAAAAAR!!! Braian chuta para grande defesa do arqueiro do rubro-verde.



42' NA HORA H! Marcelo Oliveira perdeu a bola, desarmado por Balduíno, que ganha tiro de meta.



41' Das seis faltas cometidas pelo São Paulo, cinco foram sobre Yuri Mamute.



41' MAIS UMA? Quinta falta sobre Mamute.



40' Braian não domina o passe e Vilar tem a bola.



38' Na sequência, Giuliano cabeceia para fora.



38' Mamute encara a marcação, recua para Giuliano, que serve Marcelo Oliveira. No cruzamento, Luan não alcança.



TROCA! Sai Matheus, entra Vavá no São Paulo.



37' Cobrança de Galhardo e ninguém consegue desviar a bola em curva.



36' NÃO ENTRA!!! Luan e Braian tentam, a zaga tira do jeito que dá e temos escanteio!



34' IMPEDIMENTO! Luan recebe de Ramiro em mais um lance polêmico.



33' Massari tira de cabeça mais uma investida.



33' Sampa se defende e afasta as tentativas pela lateral.



32' Luan é desarmado em mais um desperdício.



31' Galhardo cruza, a bola desvia e é CORNER!



30' VILAR! Maicon finaliza fraco e o goleirão segura a chance gremista.



29' AMARELOU! Massari em mais uma falta sobre Mamute.



27' Bate-rebate e o São Paulo escapa! Villar sai mal e Geromel desvia pela linha de fundo.



27' Vilar quase se atrapalha com o pé na saída do São Paulo.



25' NO CHÃO! Massari leva a pior em dividida com o uruguaio Rodríguez e tá caído.



25' Falta em cima do Galhardo. Juizão marcou na tabela de Galhardo e Maicon.



24' Falta para o São Paulo.



22' Metade do primeiro tempo e o Grêmio é quem insiste no jogo.



21' Giuliano tenta para Mamute e Sergipano corta para o clube de Rio Grande.



20' Giuliano recebe de Luan e a zaga do São Paulo fecha a porta para recuperar.



20' São Paulo toca a bola desafogando-se do sufoco.



19' Luan cobra escanteio e defesa tira.



18' Massari arrisca e manda longe demais da meta defendida por Tiago.



17' 0 a 0 na Arena e o Grêmio melhor na partida.



16' Mamute foi cruzar e chutou muito mal pela linha de fundo.



15' PRA FOOOOOORAAAAAA!!! Rhodolfo subiu, cabeceou e a pelota foi na rede pelo de fora.



14' Falta novamente em Mamute. Bronca do árbitro em Balduíno, que chegou atrasado.



13' Subiu de novo! Braian Rodríguez novamente visto à frente e flagrado pelo bandeira.



12' VILAAAAAR!! Evita que a redonda chegue em Giuliano e fica com a bola.



11' Não tá valendo! Bola lançada para Geromel, que tromba com o goleiro Vilar e comete a infração.



10' QUASEEEE!! Escanteio ao Grêmio, que trabalhou a bola e Sergipano tirou o doce de Mamute.



9' Mandai não alcança e é tiro de meta ao Grêmio.



Erro do assistente. O uruguaio nem em posição de impedimento estava e nem participou da jogada.

7' Subiu a bandeira! Braian Rodríguez irregular em boa trama gremista.



6' Lateral para o Grêmio para Marcelo Oliveira cobrar.



5' Contra-golpe do São Paulo e Jean cabeceia sem maior perigo ao goleiro Tiago.



4' Teco afasta a cobrança de Maicon.



3' FALTA! Agora, Luis Teixeira Rocha marcou a falta sobre Mamute.



2' Toca a bola a equipe do Grêmio.



0' UUUUUUUUUH!!!! Luan tenta e a zaga tira sobre a linha.



0' Mamute derrubado por Sergipano, mas nada de falta.



0' Começa o jogoooo!



Ramiro: recebe homenagem por completar, esta noite, 100 jogos com a camisa do Grêmio.



"Se tudo acontecer, Grêmio e Internacional vão chegar em primeiro e segundo lugares. Mas não sei quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo", Romildo Bolzan, presidente do Grêmio.



Rodada: São Paulo agradeceu pela derrota do União Frederiquense, que confirmou seu rebaixamento. Um adversário a menos na briga para não cair. Para o Grêmio, só a vitória traz de volta a liderança, agora pertencente ao Inter.



Público: Mais de 400 torcedores do São Paulo na Arena. Previsão total é de 15 a 20 mil no estádio gremista.



Time do São Paulo-RS vem com: Vilar, Matheus, Junior Sergipano, Teco e Massari; Balduíno, Guilherme Moler, Rafael Muçamba; Dudu Mandai, Jean e Matão.



Buenas, Grêmio confirmado: Tiago; Galhardo, Rhodolfo, Geromel e Marcelo Oliveira; Ramiro, Maicon, Giuliano e Luan; Mamute e Braian Rodríguez postos a campo por Felipão.



FIQUE DE OLHO Grêmio x São Paulo-RS: Dudu Mandai. Ele é um dos xodós do torcedor são-paulino desde a temporada anterior. O jogador saiu do Grêmio Atlético Farroupilha, de Pelotas, para fazer sucesso na cidade vizinha, Rio Grande. Jogador de velocidade e habilidade, passou muitos jogos no banco este ano, entrando para colocar fumaça nas partidas na etapa finail. Como titular, balançou as redes no importante empate contra o Ypiranga, na 12ª rodada. Agora, ele almeja ainda mais diante do Grêmio, em Porto Alegre. Olho nele!

FIQUE DE OLHO Grêmio x São Paulo-RS: Geromel. O torcedor gremista esperou mais de 100 dias, mas ele está de volta. Pedro Geromel recuperou-se de lesão no ombro e retorna a compor a zaga gremista, ao lado do xerife Rhodolfo. O equatoriano Erazo, que vinha cumprindo o papel na defesa, está com a seleção de seu país. Com a dupla titular da defesa menos vazada do Brasileirão 2014, o Grêmio espera por uma firme atuação. Vale lembrar também que Marcelo Grohe, o titular absoluto da Arena, está com a seleção brasileira e o goleiro para o jogo é Tiago. Cabe a Geromel ajudar a evitar que a bola chegue à meta defendida pelo arqueiro reserva.



E o São Paulo? Para o confronto na Arena, o técnico Hélio Vieira, que assumiu o São Paulo esta semana e participou, por enquanto, unicamente da crucial vitória sobre o Caxias, no Centenário, pode contar com alguns jogadores experientes para sair com a permanência na A. O zagueiro Teco passou pelo Grêmio no bem rememorado time de 2007, quando o Tricolor chegou à final da Copa Libertadores e só não conquistou o título porque o adversário era um temível Boca Juniors. Além dele, conta com Matão, atacante, com grande rodagem no interior, por clubes como Internacional de Santa Maria e Guarani de Venâncio Aires. Ele é sempre esperança de gols aos riograndinos. Outro destaque é Dudu Mandai, jovem, atacante que criou fama mundial ao ser mordido por um cão invasor de campo e ter marcado um golaço no mesmo jogo, em partida pelo São Paulo-RS, em 2014.

Quem entra no lugar de Douglas? Jogador de bom vigor físico e atuações de destaque na temporada, Yuri Mamute, atacante, é uma opção. Caso Felipão não opte pela formação mais adiantada, com Mamute em auxílio ao centroavante Braian Rodríguez, a opção pode ser com três volantes. Fellipe Bastos pode confirmar a posição no meio.

Para o jogo deste domingo, o Grêmio tem algun desfalques a superar. O atacante uruguaio Braian Rodríguez reclamou de dores no ombro após o jogo contra o Novo Hamburgo, na quarta-feira. Recuperado, ele treinou no sábado para estar à disposição de Scolari. Outro a superar problema é Marcelo Oliveira, o volante, que já atuou até como lateral, passou por uma forte gripe, mas também fez parte da preparação ao jogo na véspera. O meia Douglas está suspenso e seus substitutos imediatos não estão disponíveis. O jovem Lincoln tem compromisso com a seleção brasileira de base e Cristian Rodríguez, o Cebolla, segue machucado.

Para este ano, a situação de objetivos não difere muito de 2014. O Grêmio segue interessado por demais em alcançar o título gaúcho, que não lhe é posto no peito desde 2010. O São Paulo, por sua vez, está de olho em firmar o pé na elite. O Leão é 13º colocado, com 13 pontos, três acima do União Frederiquense, primeiro ingressante da zona de rebaixamento. A peleia vai ser de extrema dificuldade em função da importância para as duas equipes. Para o Grêmio, pela manutenção de seu estado de líder, e para o São Paulo, para não atolar-se na zona da degola nesse penúltimo compromisso.



Em 2014, o São Paulo teve o direito de retornar à primeira divisão, após o vice-campeonato da divisão de acesso de 2013. Em oportunidade única e para a cidade de Rio Grande matar a saudade do Imortal, Grêmio e São Paulo pelearam pela fase de classificação. O Leão rugiu com a presença do técnico Toquinho, que há pouco comandou o time também nesta edição do Gaúcho. Vitória por 2 a 1 dos mandantes do município portuário. Os gols dos riograndinos foram marcados por Carlos Alberto e Murilo. Dudu descontou para o mosqueteiro. O triunfo sobre o tricolor foi essencial para o rubro-verde escapar do rebaixamento ao final do certame.





Grêmio e São Paulo-RS já se enfrentaram em muitas edições do Campeonato Gaúcho. Na verdade, o Leão da zona sul do Rio Grande andou muito tempo ausente da elite, quando vagueou pela divisão de acesso. Antes do ano passado, a última vez em que haviam se enfrentado fora em 1994. Em Rio Grande, no Aldo Dapuzzo, casa do São Paulo, vitória gremista por 1 a 0, gol marcado pelo pelotense Émerson. Naquele longo e interminável Gauchão de 94, as equipes voltaram a cruzar mais adiante, no Olímpico Monumental. Surpreendente, os rubro-verdes venceram por 2 a 0, em plenos domínios do Grêmio.

O São Paulo-RS, da cidade de Rio Grande, no sul do estado, vem pela primeira vez à moderna Arena do Grêmio. Os comandados de Hélio Vieira buscam a permacência na série A do estadual. Para obter a confirmação, uma vitória serve, livrando matematicamente a ameaça da queda à divisão de acesso. Em relação à reta final da tabela, um empate também não pode ser visto como mau resultado, já que o Leão da linha do parque tem a última rodada em casa, contra o Lajeadense.

O Grêmio chega à penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho como líder da competição. Recuperação pontual da equipe dirigida pelo experiente Luiz Felipe Scolari. São oito jogos de invencilidade, no total de cinco vitórias consecutivas no certame estadual. Na última vitória, a sobre o Novo Hamburgo, no estádio do Vale, o Tricolor de Porto Alegre garantiu uma das oito vagas para a fase de "mata". O negócio diante do São Paulo é manter a liderança, situação somente a ser confirmada com os três pontos da noite.

Boa tarde a você que navega pela VAVEL Brasil! Pela 14ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio x São Paulo-RS , na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. A partida promete muita garra pelos dois lados, que estão com objetivos distintos na tabela. A partir de agora, você confere tudo sobre mais esse jogo do Gaúcho 2015.