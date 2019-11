União-FW x Inter minuto a minuto no Campeonato Gaúcho 2015 (0-1)

Encerramos por aqui a transmissão da partida. O Internacional bateu o União-FW por 1 a 0, com gol de Valdivia, aos 10 minutos do segundo tempo. Agradecemos a sua audiência, muito obrigado!

A derrota de hoje marcou o rebaixamento do União Frederiquense. Na primeira temporada na primeira divisão do Rio Grande do Sul, o time de Frederico Westphalen esboçou uma reação no final, mas não conseguiu escapar da Série A2 2016.

Com a vitória, o Internacional assume, momentaneamente, a liderança do campeonato, com 28 pontos. Se o Grêmio vencer o São Paulo-RG, em partida que começa às 18h30, volta à ponta da tabela. No entanto, tem um jogo a menos, que será disputado na quarta-feira (1), contra o Ypiranga de Erechim, no Beira-Rio.

Ernando: ''Os números não correspondem ao que falam do Aguirre. Estamos fazendo uma boa campanha na Libertadores e no Gaúcho. Hoje criamos bastante mas o goleiro deles estava numa tarde muito feliz. Conseguimos marcar bem e não sofrer gol''.

Sasha: ''O time foi consistente atrás. Cometemos alguns erros normais. O placar foi magro mas o time foi bem, conseguiu tocar bem a bola''.

Alex: ''Além de pontuação, temos que buscar melhorar o rendimento, evoluir. Contra o Ypiranga, vamos ver se tiramos a vantagem do Grêmio''

Lucio, goleiro do União-FW: ''Eu trocaria minha atuação de hoje por pelo menos um ponto hoje. Deixamos pra reagir no final do campeonato, infelizmente. Caímos de cabeça erguida, todos fizeram o seu melhor''.

48' TERMINA A PARTIDA!! O Inter vence o União Frederiquense por 1 a 0, segue na briga pela liderança e rebaixa o time da casa para a Série A2 do Gauchão.

47' Sasha bate de fora da área, mas fraco e sem direção.

46' Nenhum cartão amarelo até aqui.

45' Três minutos de acréscimo.

43' Cruzamento na área e cabeçada sem perigo, por cima do gol.

43' Falta para o União-FW. LUCIO NA ÁREA.

42' Paulão e Sasha iam saindo na cara de Lucio, que, novamente, saiu de carrinho para abafar o ataque.

41' MAIS UMA DE LUCIO!!! Sasha recebeu na frente do goleiro e bateu forte. Lucio espalmou. Que partida faz o arqueiro do União!!

41' Nos minutos finais, jogo fica monótono. Inter acalma a partida enquanto o União não tem forças para atacar.

39' Substituição no União-FW. Sai: Josiel. Entra: Jardyson.

38' Substituição no Internacional. Sai: Valdivia. Entra: Alan Ruschel.

36' Valdivia cai na área do União-FW, sentindo cãimbras.

35' Mais um escanteio afastado pela defesa.

34' Alex dominou na entrada da área e chutou. A bola desviou e saiu pela linha de fundo em escanteio.

33' Valdivia recebeu de Anderson, centralizou e passou para Sasha, que reclamou de falta do zagueiro. Nada marcado por Jean Pierre.

32' Alex arrumou espaço e bateu, mas a bola pegou em Thomas.

31' União tenta, mas não consegue ser perigoso.

29' Impedimento de Aldair.

28' Valdivia recebeu na área, girou e saiu na frente de Lucio. O arqueiro se jogou na bola e evitou mais um gol do camisa 29.

26' Começa a chover em Frederico Westphalen.

24' Substituição no União-FW. Sai: Lenilson. Entra: Adilson.

23' Valdivia lançou Alex em profundidade, mas Lucio chegou antes para agarrar.

23' GRANDE DEFESA DE ALISSON!!! Paulão errou em bola e ela sobrou para Aldair, sozinho e frente a frente com Alisson. O atacante do União finalizou e o goleiro do Inter defendeu.

23' Rodrigo Dourado bateu de muito longe, mas muito mal, por cima da meta.

22' Substituição no União-FW. Sai: Jefferson. Entra: Maranhão.

21' Sasha foi lançado pela direita, saiu em velocidade, foi à linha de fundo e cruzou. Lucio se jogou na bola e tirou para fora da área. Na sequência, cruzamento para Anderson, que dominou, puxou para o meio e bateu para fora.

20' LÚCIO DEFENDEU!!!! Alex cobrou no canto direito do goleiro, que pulou e fez linda defesa!!

19' Alex na bola.

18' PÊNALTI PARA O INTERNACIONAL!!! Fabrício recebeu de Anderson pela direita na área, dominou mal mas foi derrubado por Fred.

17' Contra-ataque do Internacional puxado por Valdivia, que foi à linha de fundo e cruzou para trás, mas Eli Oseias colocou para escanteio.

15' Josiel cabeceou após cobrança de escanteio, mas fraco e sem direção.

13' Derrota rebaixa matematicamente o União Frederiquense.

10' GOOOOLLLL DO INTER!!! VALDIVIA!!!!! Cruzamento rasteiro de Sasha pela direita para o camisa 29 só escorar para o fundo das redes de Lucio!!! O Inter abre o placar aos 10 minutos da segunda etapa.

9' Inter controla o jogo mas não consegue criar chance clara para abrir o placar.

7' Fabrício cruzou rasteiro após receber de Anderson. A zaga afastou para escanteio. Na cobrança, a defesa cortou.

6' Mais um chute de Valdivia, mais um de fora da área e muito forte. Desta vez, o jogador do Inter mandou para fora.

4' Valdivia mandou uma bomba de fora da área, mas, apesar da força, foi na direção de Lucio, que espalmou.

3' Valdivia bateu direto pro gol, mas fraco, fácil para Lucio.

2' Falta de Almir sobre Valdivia.

1' Impedimento de Lenilson, pelo lado esquerdo.

0' Começa o segundo tempo! O Inter volta com duas alterações na equipe, enquanto o União está com o mesmo time que iniciou o jogo.

17:04 Duas substituições no Internacional. Saem: Nico Freitas e Luque. Entram: Rodrigo Dourado e Anderson.

Valdivia: ''Campo pesado, está difícil jogar. Mas vamos para cima, em busca do gol''.

A primeira etapa da partida teve apenas duas chances de gol, ambas a favor do Internacional. Aos 19 minutos, Alex chutou forte, de fora da área, e acertou o travessão. Em seguida, o goleiro Lucio fez uma grande defesa em cabeçada de Fabrício, após escanteio cobrado por Valdivia. O União se limitou a marcar as jogadas de ataque do Inter e por vezes tentou levar perigo à Alisson, porém sem sucesso.

Alex: ''A gente teve chances, o goleiro pegou uma boa. Teve triangulações boas. Tem que acertar o último passe. Mandei uma na trave''.

47' Termina o primeiro tempo. União Frederiquense 0 x 0 Internacional.

46' Jefferson bateu de muito longe sem perigo.

45' Jogo morno. Dois minutos de acréscimo.

42' Luque já voltou à campo.

41' Luque pede atendimento no gramado. O argentino reclama de dores no tornozelo.

40' Cruzamento de Jorge Henrique, em curva. Lucio, novamente, tirou de soco.

39' Jogo, que estava movimentado, fica mais cadenciado na parte final da primeira etapa.

36' Lenilson cruzou para Josiel. O camisa 9 dominou na entrada da área e ajeitou para Aldair, que, com a bola no ar, bateu na ''orelha'' dela e mandou fraco.

34' Beto Almeida pede mudança tática no União. Time jogará com uma linha de quatro atrás.

32' Muitos escanteios no jogo. Mais um para o Inter em lance com Fabrício, e novamente sem perigo.

31' William recebeu de Valdivia e cruzou, mas, sem querer, quase fez o gol. Lucio defendeu.

29' Mais uma bola para a área do Inter que é afastada pela defesa.

28' Alisson quase perdeu a bola na saída. Paulão, na recuperação, fez falta.

28' Fred cabeceou de longe e por cima do gol de Alisson.

27' Mais um escanteio para o União.

26' Na cobrança do escanteio, Jorge Henrique afastou, de cabeça, na primeira trave.

26' Goleiro Lucio recebe atendimento no gramado. Seguirá em campo.

25' Chute de Aldair de fora da área, mascado. A bola desviou e saiu em escanteio. Primeira chegada do União.

23' Inter já domina o jogo, controlando as ações e tendo maior posse de bola.

22' DEFESAÇA DE LUCIO!! Cabeçada de Fabricio após escanteio para grande defesa do goleiro do União.

22' Alex bateu, a bola desviou na barreira, subiu e Lucio deu um tapinha para escanteio.

20' FALTA PERIGOSA PARA O INTER. Valdivia derrubado perto da meia-lua.

19' NA TRAVE!!! Alex mandou uma bomba de fora da área e acertou o travessão do União!

17' Time colorado já fez cinco cruzamentos para a área adversária. Goleiro Lucio vai se sobressaindo sobre os atacantes do Inter.

15' Inter troca passes, sem conseguir furar o bloqueio do União-FW.

13' Valdivia recebeu em velocidade pela direita e cruzou. A bola bateu no peito do zagueiro e saiu em escanteio.

11' Chama atenção o posicionamento de Jorge Henrique. Ele atua como segundo volante, fazendo a saída de bola do Inter.

10' Luque foi desarmado, mas conseguiu um escanteio. Alex cobrou e Lucio tirou de soco.

8' Partida truncada até o momento, com muitos erros de passe.

6' Impedimento de Josiel.

4' Fabricio bateu de longe, forte. Lucio espalmou, fazendo uma boa defesa.

3' Mais um lançamento de Alex, desta vez para Luque. O argentino cabeceou e a bola passou sem perigo para Lucio, por cima.

2' Alex lançou Sasha por cima, mas o goleiro Lucio ficou com a bola.

1' Lenilson cobrou e a defesa afastou.

1' Falta para o União, em cima de Lenilson, cometida por William.

0' Começa a partida no Vermelhão da Colina!

15:59 Tudo pronto. Vai começar a partida.

15:54 Equipes entram em campo. União-FW com seu primeiro uniforme, com camisa verde e vermelha. O Inter vem todo de branco.

15:47 Inter está encaminhando a saída de Rafael Moura. Por isso, o centroavante nem viajou com a delegação para Frederico Westphalen. He-Man deve sair por empréstimo para um clube do futebol brasileiro.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Avenida, na última quarta-feira (25), Diego Aguirre disse que, apesar do triunfo, não gostou da atuação dos seus comandados.

União Frederiquense também confirmado. Beto Almeida mandará a equipe com Lucio; Fred, Talis e Eli Oséias; Thomas, Almir, Jefferson, Lenilson e Willian Bones; Aldair e Josiel.

Confirmada a escalação colorada. Réver, com desconforto muscular, dá lugar a Paulão. O Inter terá Alisson; Willian, Ernando, Paulão e Fabrício; Nico Freitas, Jorge Henrique, Valdívia, Alex e Luque; Eduardo Sasha.

Sobre a escalação que será colocada em campo, o técnico colorado Diego Aguirre comentou: “Vamos continuar o processo de melhora e de busca de um time mais compacto, mas com muita tranquilidade. Os jogadores estão dando o máximo para ajudar o time. A pressão que estamos vivendo é normal”.

Os goleiros das duas equipes já estão em campo para o aquecimento. Daqui a pouco, acompanhe a transmissão em tempo real de União-FW x Internacional.

FIQUE DE OLHO União-FW x Internacional : Eduardo Sasha é um dos destaques do Inter em 2015. Atuando como homem mais avançado do ataque, como um camisa 9, o jogador de 23 anos ganha cada vez mais espaço e parece ter assegurado uma vaga no time titular ideal de Diego Aguirre.

FIQUE DE OLHO União-FW x Internacional : aos 34 anos, Josiel é a principal esperança de gols do União para o confronto de hoje. O atacante se destacou pelo Paraná Clube no Campeonato Brasileiro de 2007, do qual foi artilheiro, com 20 gols. O camisa 9 rodou por muitos clubes do futebol brasileiro, entre eles o Flamengo.

Torcedores dos dois times vão chegando juntos ao Vermelhão da Colina. Clima é de paz no entorno e dentro do estádio, que começa a ser ocupado e deve estar lotado. Muitos torcedores vêm de Santa Catarina ou de outras cidades gaúchas próximas a Frederico Westphalen.

A delegação do Internacional já está em Frederico Westphalen, depois de uma parada em Chapecó/SC.

O jogo deste domingo será o primeiro entre União Frederiquense e Internacional, em toda a história.

Diego Aguirre tem vários desfalques para o compromisso em Frederico Westphalen. Vitinho e Aránguiz foram convocados para a Seleção Brasileira sub-23 e Seleção Chilena, respectivamente. Cláudio Winck, Léo, Taiberson, Lisandro López e Nilmar estão machucados. Já Juan e D'Alessandro foram poupados pelo técnico uruguaio. O Inter deve ir à campo com Alisson; Willian, Ernando, Réver e Fabrício; Nico Freitas, Jorge Henrique, Valdívia, Luque e Alex; Eduardo Sasha.

Contra o Inter, Beto Almeida não tem desfalques. Desta maneira, a escalação do União deve ter Lucio; Talis, Eli Oséias e Fred; Thomas, Almir, Willian Bones, Jefferson Luís e Lenílson; Aldair e Josiel.

Para chegar até Frederico Westphalen, o Internacional planejou uma logística curiosa. Como a distância entre a cidade do jogo e Porto Alegre é de 433 km, a delegação colorada se deslocou, de avião, até Chapecó/SC, para, no dia da partida, viajar 118 km até Frederico.

O palco da partida deste domingo União-FW x Internacional será o Vermelhão da Colina, estádio que tem capacidade para, aproximadamente, 4 mil pessoas. O local pertence a um clube amador de Frederico Westphalen, mas é lá que o União manda seus jogos.

Assim como o rival deste domingo, o Internacional não perde há quatro jogos. Entretanto, o desempenho colorado foi de 100% nos compromissos mais recentes pelo Gauchão, sem sofrer gols. Os comandados de Diego Aguirre bateram, em sequência, Aimoré, Brasil de Pelotas, Veranópolis e Avenida.

Nas últimas quatro partidas, o União-FW não foi derrotado. Venceu o Juventude por 1 a 0 e empatou três partidas seguidas por 1 a 1, contra Aimoré, Avenida e Passo Fundo. Precisa da vitória contra o time da capital, caso contrário, poderá ser rebaixado ainda nesta rodada, dependendo do resultado do São Paulo-RG, contra o Grêmio

Vice-líder, com 25 pontos e um jogo a menos, o Inter já está classificado para as quartas de final. O objetivo de Diego Aguirre, porém, é fazer o time jogar o que se espera dele. Além disso, o Colorado ainda luta pela liderança do Gauchão, que hoje é do Grêmio.

O União-FW luta contra o rebaixamento. Deixou escapar uma vitória fora de casa contra o Passo Fundo na última quinta-feira, ao sair na frente e tomar o empate. Com 10 pontos, está a três de deixar o Z3, mas vem de quatro partidas sem perder, com uma vitória e três empates.

A partida, válida pela 14ª rodada do Estadual, vai acontecer no Vermelhão da Colina, em Frederico Westphalen (RS). As equipes vivem situações extremamente opostas na tabela.

Boa tarde, leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha tudo sobre o jogo entre União Frederiquense e Internacional, pela 14ª rodada do Campeonato Gaúcho 2015.