São Paulo x Linens minuto a minuto (3-0)

O Linense perde seu primeiro jogo com Narciso, mas ainda segue na luta para se livrar do rebaixamento no Estadual

Com esse resultado o São Paulo volta suas atenções para a Libertadores, o tricolor tem jogo nessa quarta-feira (01) no Nuevo Gasómetro, na Argentina frente ao San Lorenzo

ROGERIO : primeiro tempo foi ruim, ficaram na defesa e n conseguimos sair, no segundo, com um jogador de referencia, que nos permitiu atacar melhor

FIM DE JOGO NO MORUMBI - O SÃO PAULO ESTÁ NAS QUARTAS-DE-FINAL DO PAULISTA

GOOOOOOOOOLAAAÇO DO TRICOLOR ! Alan Kardec se posiciona bem, pega reobte e faz outro pelo São Paulo

41' São Paulo começa a tocar a bola no meio-campo, esperando pra terminar a partida, alguns torcedores entoam um ''ole´''

CARTÃO VERMELHO PARA IGOR - O lateral já possuia cartão amarelo e acabou com sua participação na partida levando o segundo cartão

SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: SAI - CENTURIÓN - JOHNATHAN CAFU

30' Depois de belo passe de Thiago Mendes, Alan Kardec aparece para tocar pro fundo do gol

GOOOOOOOOOOOL !! É DELE, ALAN KARDEC

Após choquel, Lateral-Esquerdo Igor sai lesionado.

SUBSTITUIÇÃO NO LINENSE: SAI - MEMO - BIRUNGUETA

23' Novamente Carlinhos corta para o meio da área e finaliza errado

PERDEU !!! Carlinhos vai a linha de fundo e toca pra trás, boschillia recebe livre e finaliza por cima do gol

SUBSTITUIÇÃO NO LINENSE: SAI - GILSINHO ENTRA - CLEBSON

GOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO, É DE ROGÉRIO CENI ! O golerio bate falta com perfeição e não dá a menor condição do goleiro pegar

07' Falta perigosa pro tricolor, Rogério Ceni já se aproxima para a batida

02' Alan Kardec é lançado por Auro pela lateral, mas desiste durante o trote

RECOMEÇA A SEGUNDA ETAPA !

Mudança no São Paulo: SAI - Alexandre Pato ENTRA - Alan Kardec

INTERVALO - A tônica do jogo tem sido a mesma, o São Paulo conduzindo as ações e dominante no meio-campo, mas não consegue chegar as redes, o Linense continua apostando numa postura defensiva e tentando conseguiur um gol de contra ataque.

HUDSON: "O Linense está muito fechado, não estamos conseguindo criar situalções para convencê-lo"

PATO: "Estamos trabalhando a bola, procurando os espaços, devemos continuar caindo pelas laterais"

FINAL DE PRIMEIRO TEMPO ! A torcida presente vaia o tricolo

JUIZ ASSINALA 3 MINUTOS DE ACRÉSCIO

44' CARTÃO AMARELO PARA WILLIAM POTTKER, devido a chegada dura em Edson Silva

40' Em boa troca de passes, Centurión arrisca de fora, a bola sai por cima do gol

O chute sai fraco e fica nas mãos do goleiro com facilidade

35' Falta de Igor em Centurión na beira da grande área

34' Muricy orienta o meia Boschillia a partir mais pra cima do Linense

IMPEDIMENTO! Após trocar mais passes perto da área tricolor, o bandeira assinala posição irregular de Gilsinho

QUASE GOL DO LINENSE ! Após cruzamento na área, a bola sobra no alto contra a própria área do goleiro Ceni

23' O Linense aparece com menos frequência no ataque, mas o faz de forma mais agressiva e eficaz que o São Paulo que parece estar perdido em campo

CARTÃO AMARELO PARA EDSON SILVA - O jogador fez falta em Moisés, próximo a meta de Rogério Ceni

20' O tricolor ronda mais a área Linense e experimentou alguns chutes de pra tentar quebrar o gelo

NARCISO ESTÁ EXPULSO - O treinador do Linense foi expulso por Guilherme Ceretta de Lima, acusado de causar intensa reclamação

15' São Paulo ronda a área do São Paulo, e cria dificuldades pro Linense sair jogando

13' FALTA PARA O SÃO PAULO ! Carlinhos é derrubado próximo a área

4' O tricolor troca passes entre defesa e meio-campo, mas não avança

2' São Paulo faz boa jogada com Boschillia pela esquerda, mas não consegue conlcuir a gol

0' AUTORIZA O ÁRBITRO ! Começa a partida no Morumbi

ESTÁDIO VAZIO!! Clima chuvoso na capital paulista e a expectativa de púbico(que já era pequeno) se reflete num Morumbi praticamente vazio

São Paulo x Linense se enfrentaram 9 vezes na história, o tricolor saiu vitorioso em 6 jogos, já o elefante venceu em duas oportunidades, ainda há 1 empate

O São Paulo tem o melhor ataque do Campeonato Paulista ao lado de Corinthians e Santos, com 24 tentos anotados para cada

Minutos antes da partida, o São Paulo confirmou o que já se esperava, escalará o time reserva contra o Linense.

Torcida tricolor faz protestos do lado de fora do Morumbi, alguns torcedores com coletes, simulam treinos fazendo alusão ao treinador Muricy Ramalho

O Linense vive bom momento após troca de treinador, o antigo Luciano Quadros foi demitido durante a competição, quem assumiu foi o ex-jogador Narciso, e os números são otimistas: em 3 jogos foram 2 vitórias e um empate, o treinador tem a missão de manter o elefante na elite paulista.

Mesmo se não fosse a tranquila situação no estadual, e o foco do clube na disputa da Libertadores, o São Paulo teria pelo menos 6 desfalques, são eles: Rafael Tolói, Michel Bastos e Ganso por suspensão, além de Souza e Rodrigo Caio que servem a Seleção Brasileira e Olímpica respectivamente.

A equipe do Linense por outro lado, não iniciou bem a competição, porém somou 7 pontos nos últimos 3 jogos e saiu da zona de rebaixamento, o elefante luta para permanecer na série A. O São Paulo é líder do grupo A, com 26 pontos, caso vença hoje, o tricolor já está nas quartas-de-final do Campeonato Paulista.

Após derrota na quarta-feira o São Paulo terá uma torcida bastante impaciente nesse domingo, algumas organizadas do clube já comfirmara que farão protesto.

São Paulo x Linense 2015

O Linense vai com força total para tentar surpreender o São Paulo, o treinador Narciso provavelmente irá a campo com: Anderson; Adalberto, Álvaro, Adalberto, Igor; Moisés Ribeiro, Memo, Gilsinho, William Pottker; Serginho, Diego.

A escalação que o São Paulo deve vir a campo é: Rogério Ceni; Auro, Paulo Miranda, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, Thiago Mendes, Centurión e Boschilia; Alan Kardec e Ewandro.

Muricy irá escalar os jogadores reservas nessa partida, devido a disputa da Libertadores.

