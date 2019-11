Sport x Fortaleza pela Copa do Nordeste 2015 (1-0)

Leia mais: Sport supera Fortaleza nos pênaltis e garante classificação às semifinais da Copa do Nordeste.

Obrigado a todos que acompanharam esse grande duelo conosco. Um abraço e até a próxima!

Clube pernambucano é totalmente soberano na disputa de pênaltis e enfrentará o Bahia na próxima fase! Fortaleza da adeus.

O SPORT É SEMI FINALISTA DA COPA DO NORDESTE 2015!!

Disputa de pênaltis 1 2 3 4 5 Sport O O O O Fortaleza X X O O

Fortaleza começa cobrando.

Cobradores do Sport: Diego Souza, Samuel, Élber, Vitor e Régis.

Magrão contra Deola. Dois grandes goleiros serão importantes na disputa.

90+4' ACABOU! Sport e Fortaleza definirão a vaga na semifinal da Copa do Nordeste nos pênaltis!

90+3' Cartão amarelo para Renê.

90+2' Jogo muito nervoso nesse final!

90+1' MAIS UM EXPULSO! Auremir vai para o chuveiro mais cedo.

90' Mais quatro minutos de acréscimos.

89' É pressão total do Sport nesse final!

88' UUUUUUUUUUUHHH! Diego Souza cobra muito bem e quase a bola entra.

87' Fortaleza com um a menos até o final. Agora a equipe tricolor deve tentar levar a disputa para os pêntaltis.

86' EXPULSO VINICIUS HESS! Mal acabou de entrar e o volante do Fortaleza é expulso por fazer falta em Élber.

84' Régis cobra, mas a bola passa por toda a área.

83' Substituição no Fortaleza: Sai Wanderson, entra Vinicius Hess.

82' Cartão amarelo para Lima. Falta perigosa para o Sport.

81' Élber gira bem e finaliza, mas Deola defende.

79' No contra-ataque, Daniel Sobralense cruza para Lucio Maranhão, mas atacante tricolor pega mal.

78' Régis manda bola na área, mas a defesa afasta.

76' Corrêa cobra escanteio e Lima desvia para fora.

74' Quase! Wanderson cruza, Lucio Maranhão desvia e quase Durval faz contra.

73' Everton arrisca de muito longe e bola passa longe também.

72' Substituição no Fortaleza: Sai Pio, entra Cassiano.

71' Substituição no Sport: Sai Wendell, entra Rodrigo Mancha.

70' Gol parece ter deixado Sport mais passivo. Equipe só toca a bola.

68' Daniel Sobralense acha bem Lucio Maranhão, mas ele é travado na hora do chute.

65' Olha o perigo! Fortaleza troca passes, quando a bola chega para Wanderson, que invade bem a área pela esquerda e finaliza, mas ela se perde pela linha de fundo.

64' Substituição no Sport: Sai Joelinton, entra Régis.

61' Fortaleza começa a sair mais para o jogo.

57' Pio recebe na intermediária, cruza e Lúcio Maranhão tenta de cabeça, mas a bola vai para fora.

55' Substituição no Fotaleza: Sai Maranhão, entra Daniel Sobralense.

53' Quase o segundo! Samuel tenta cruzamento, bola pega Tinga e pega no travessão.

52' GOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO SPORT!!! Diego Souza lança, a defesa do Fortaleza bate cabeça, Deola sai mal e Samuel apenas rola pro fundo do gol!

50' Maranhão faz boa jogada pela direita e sofre falta.

48' Sport volta marcando presença no campo de ataque.

47' Samuel ja chega bela esquerda, mas Lima afasta.

45' Começa a segunda etapa!

O Sport vem com uma mudança para o segundo tempo. Saiu Mike, entrou Samuel.

As duas equipes retornam ao gramado da Ilha. Os últimos 45 minutos de duelo vão começar!

No outro jogo da tarde pela Copa do Nordeste, o Vitória vai derrotando o América-RN, em casa, por 2 a 1. Resultado tranquilo para os baianos, que precisam tomar mais dois gols para não se classificar.

45+2 Fim do primeiro tempo! Sport domina primeira etapa, mas não consegue marcar. Resultado classifica o Fortaleza.

45' Mike faz bela jogada pela direita, cruza e Elber chega finalizando de primeira, mas a bola vai para fora.

44' Pio arrisca de muito longe, mas Magrão defende bem.

41' Cartão amarelo para Wendell.

39' Cartão amarelo para Wanderson.

37' Sport chega em levantadas na área, mas não consegue tornar a pressão em gol.

34' Sport segue bem em cima, enquanto o Fortaleza se fecha bastante.

31' Após cobrança de escanteio, Durval sobe bem, cabeceia, mas Deola defende.

28' Opa! Deola sai para abafar, mas é Adalberto que tira. A bola sobra para Wendell, que vê o goleiro do Fortaleza adiantando e tenta de cabeça, mas Lima tira.

26' Joelinton cruza bem, mas Mike não pega em cheio nela.

24' Corrêa cobra falta e Diego Souza tira.

21' Elber domina na entrada da área e arrisca, mas a bola passa por cima.

20' Bela jogada! Bela triangulação entre Everton, Maranhão e Wanderson, mas no último passe, a defesa do Sport vai bem.

19' Cartão amarelo para Lúcio Maranhão.

16' Que perigo! Lúcio Maranhão cruza bem, mas a zaga do Sport tira.

13' DEOLA! Após cobrança de escanteio, Ewerton Pascoa sobe bem, cabeceia, mas goleiro do Fortaleza defende.

11' Sport bem melhor em campo neste momento. Fortaleza não consegue ficar com a bola.

10' Quase! Mike cruza bem para Diego Souza, que chega atrasado na hora de concluir.

8' Mike vai para cima de Wanderson, mas o lateral do Fortaleza rouba e sofre a falta.

5' Ewerton Pascoa aparece na frente, mas finaliza na marcação.

4' Que perigo! Pio arrisca de muito longe, com efeito, e quase Magrão é surpreendido.

3' Após cruzamento, Diego Souza cai e pede pênalti, mas o árbitro deixa seguir.

2' Vitor chega duro em Everton e para contra-ataque do Fortaleza.

1' Sport começa ficando mais tempo com a bola.

0' Rola a bola na Ilha do Retiro!

As duas equipes estão em campo na Ilha do Retiro!

O time Sub-17 do Sport acabou de derrotar o Seattle Sounders pela Generation Cup.

Em minutos as duas equipes entram no campo da Ilha.

Ilha do Retiro ficando cheia. Duelo promete ser bem quente.

Banco do Fortaleza: Erivelton, Genilson, Vinicius Hess, Samuel, Daniel Sobralense, Cassiano, Cássio e Dudu Cearense.

Banco do Sport: Danilo Fernandes, Oswaldo, Matheus, Ronaldo, Neto, Régis, Danilo, Ítalo, Rodrigo Mancha e Samuel.

Fortaleza escalado! Deola; Tinga, Lima, Adalberto e Wanderson; Auremir, Corrêa, Pio e Everton; Maranhão e Lúcio Maranhão.

Torcida tricolor do lado de fora da Ilha. Cerca de cinco mil torcedores do Fortaleza são esperados no duelo.

Sport escalado! Magrão; Vitor, Ewerton Pascoa, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Elber, Mike e Diego Souza; Joelinton

Em alguns minuto sairá as escalações tanto de Sport, como de Fortaleza.

Mas a Ilha não estará apenas pintada de vermelho e preto. A torcida do tricolor de Aço promete marcar presença em Recife. Vários torcedores de moveram para assistir este grande jogo.

Com menos de uma hora e meio para o começo do jogo, a Ilha do Retiro promete receber bom público neste domingo.

Em meio a toda essa polêmica envolvendo o Fortaleza e o TJDF-CE, Jorge Mota, presidente do clube, falou com o time na preleção.

Quem apita o ótimo duelo entre Leões é o carioca Pablo Dos Santos Alves. Será auxiliado por Luis Filipe Gonçalves Correa e Oberto da Silva Santos.

Quem também falou após o jogo de ida foi o técnico do Sport, Eduardo Baptista: "Foi uma noite muito ruim em todos os sentidos. Aceitamos muito a pressão deles, o sistema defensivo não funcionou e o time também foi pouco ofensivo. No primeiro tempo ainda jogamos, mas, no segundo, não. Agora é trabalhar para ver onde foram os erros e corrigi-los para reverter na Ilha."

A semana foi bem conturbada para o Fortaleza, que foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Cearense pelo TJDF-CE. Veja.

Com capacidade para 35 mil pessoas, a Ilha do Retiro, palco do jogo de logo mais, promete estar entupida para ajudar o Leão da Ilha nesse complicado duelo em busca da classificação.

O Fortaleza vai completo para Recife. Além disso, o tricolor conta com a volta do atacante Cassiano e do volante Vinicius Hess.

O Sport tem apenas uma baixa para o duelo. Trata-se do atacante Felipe Azevedo, que ainda se recupera de lesão e não vai para o jogo.

FIQUE DE OLHO: Mike, atacante do Sport. Mike foi o jogador que deu mais trabalho à defesa tricolor no primeiro confronto. Veloz e habilidoso, o atacante será importante na busca do Sport em reverter a vantagem do Fortaleza.

FIQUE DE OLHO: Corrêa, volante do Fortaleza. Ele é simplesmente o dono do meio de campo tricolor. As jogadas sempre passam pelo capitão da equipe, que deve ser essencial na busca da classificação da equipe.

Marcelo Chamusca, técnico do Fortaleza, parabenizou seus jogadores após a vitória no primeiro confronto: "Temos de parabenizar os jogadores pelo espetáculo que eles fizeram, pela qualidade de jogo, pela intensidade nos dois tempos."

Após a partida de ida, o atacante Mike criticou o jogo seu e de seus companheiros, mas disse que ainda tem o duelo na Ilha, onde a equipe é mais forte: "Infelizmente não jogamos bem, mas foi o primeiro tempo somente e tem o jogo da volta, na Ilha, onde somos mais fortes."

Mas em 2002 a história diferente. Em um grande jogo, o Leão de Aço venceu por 4 a 3.

Em 2013, em duelo também válido pela Copa do Nordeste, quem levou a melhor foi o Leão da Ilha, que venceu por 3 a 0.

Na partida de ida, que foi realizada na última quarta-feira (25) em Fortaleza, o tricolor venceu por 1 a 0, com um gol de Everton. Relembre.

As duas equipes já se enfrentaram 22 vezes, sendo dez vitórias para o Leão da Ilha, oito empates e quatro vitórias do Leão do Pici.

O Fortaleza, visitante no duelo, terminou a primeira fase em segundo no Grupo D com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota.

Dono da casa no confronto, o Sport terminou em primeiro no seu grupo, acumulando dez pontos em seis jogos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Boa tarde para você que navega pela Vavel Brasil! À partir de agora, você acompanha tudo sobre o duelo entre Sport e Fortaleza pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste. A partida será realizada na Ilha do Retiro em Recife-PE, às 16h.