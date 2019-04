Jogando por empate, Vitória mede forças com “freguês” América-RN na Copa do Nordeste

O quarto encontro em menos de três meses, e todos válidos pela Copa do Nordeste. Vitória e América de Natal decidem uma vaga para as semifinais do torneio, às 16h, no Estádio Barradão. O time da casa tem uma boa vantagem, já que na última quinta-feira (26), a equipe venceu o rival por 1 a 0 em Natal, e joga por um simples empate para garantir a classificação.

Na primeira fase, ambos se enfrentaram pelo Grupo A, com total soberania dos baianos: 2 a 1 em Salvador e 3 a 1 novamente em Natal. Ao time potiguar, resta quebrar o jejum que vem incomodando e retornar ao Rio Grande do Norte classificado. Tarefa difícil, já que o time perdeu peças importantes no decorrer da semana.

Título do Nordestão é questão de honra para o Leão da Boa Terra

Sobrando na Copa do Nordeste, o Vitória não tem motivos para reclamar. Mas por outro lado, o rubro negro não deverá figurar na edição de 2016, isso porque a equipe foi eliminada nas quartas de final do Campeonato Baiano pelo modesto Colo Colo de Ilhéus, com direito a uma traumática derrota em pleno Barradão por 2 a 0. Em meio a crise, com a renúncia do presidente Carlos Falcão, a equipe pensa agora em ir em busca do título do regional, que dará o direito de disputar a Copa Sul-Americana. Com o trunfo conquistado no jogo da ida, o técnico Claudinei Oliveira procurou dar créditos ao sistema defensivo, além de acreditar numa evolução nos demais setores.

“Acho que fomos consistentes defensivamente, compactação, tiros de medida distância. Protegemos a frente da área, fizemos um gol, poderíamos ter feito mais. Fico feliz. Nossa preocupação inicial era acertar a parte defensiva. Acertando, vamos evoluir na parte ofensiva”, ressaltou o comandante.

Em entrevista coletiva, o lateral esquerdo Mansur reconheceu a pressão da torcida por um resultado positivo, mas espera muito apoio nas arquibancadas e entrega do time.

“Pressão sempre vai existir. Temos que estar preparados para qualquer situação. Espero que a torcida nos apoie e pode ter certeza que o time vai dar nosso melhor dentro de campo”, afirmou.

Para a partida deste domingo (29), Claudinei relacionou 22 atletas, e conta com os retornos do volante Gabriel Soares e dos atacantes Wellington e Willie, que estava afastado por conta de uma lesão.

Desfalcado, Mecão quer acabar com freguesia e voltar para casa com vaga

Os jogadores do América de Natal ainda veem o rival Vitória como uma grande pedra em seus caminhos em 2015. Mesmo invicto no campeonato estadual, o Dragão perdeu os três confrontos contra o Leão baiano e precisa reverter o prejuízo em Salvador e com três desfalques no time titular. Vetados pelo departamento médico, o meia Thiago Potiguar e o atacante Gilmar, além do zagueiro Flávio Boaventura cumpre suspensão automática. Apesar da tarefa árdua, o meia Daniel Costa vê o confronto como uma última revanche para conseguir quebrar o tabu em cima do Vitória.

“Vai ser um jogo que temos que encarar como revanche mesmo, porque tivemos três jogos já contra eles e nas três vezes nós perdemos. E agora é o jogo que vale a classificação, então a maneira da equipe jogar tem que ser diferente porque o resultado também tem que ser outro, tem que ser a vitória. Condições (de vencer o Vitória) a gente sabe que tem, foi demonstrado isso nos dois jogos. Nós jogamos bem, mas não estamos sendo tão felizes nas finalizações. Mas agora é um jogo que não vamos poder pecar nesse quesito porque só a vitória nos interessa lá”, disse o meia.

O técnico Roberto Fernandes anda bastante incomodado com o retrospecto negativo da sua equipe diante do rival baiano. Nesta sexta-feira (27), ele e a diretoria tiveram uma longa conversa com o grupo, numa tentativa de motivar os atletas para um jogo que é visto como uma decisão para o América.

“Como nós estamos no mata-mata, pode ser que a única vitória do América-RN em um confronto como esse, nos dê a classificação. Ninguém aqui vai abandonar, nem deixar de acreditar ou de lutar, nem tampouco vai deixar de jogar o jogo em Salvador. Já jogamos três vezes. Fizemos o que podia ser feito e quero parabenizar o Vitória porque eu não vou, em um momento como esse, criticar o meu grupo. Nós fomos derrotados por três vezes pelo Vitória, mas jogando dentro do limite”, disse o treinador.