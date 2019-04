Giuliano destaca persistência do Grêmio em vitória diante do São Paulo-RS

Os três pontos conquistados pelo Grêmio na noite deste domingo (29) foram suados. Depois de perder várias oportunidades e parar muitas vezes no goleiro Vilar, do São Paulo-RS, Luan foi o responsável por dar o triunfo ao Tricolor, marcando duas vezes em dois minutos, no segundo tempo. E a persistência para seguir em cima do adversário foi um fator destacado pelos atletas após a partida.

Giuliano foi o assistente de Luan no segundo gol gremista. O meia analisou a atuação do time: ''Graças a Deus, uma excelente partida. Um primeiro tempo muito agressivo, só faltou o gol. Erramos bastante, persistimos no segundo tempo, e conseguimos a vitória'', relatou.

Após sofrer vaias de parte da torcida, Luan resolveu o jogo para o Tricolor com duas bolas na rede, aos 23 e 24 minutos do segundo tempo. ''Vi que o goleiro veio abafando, optei por cortar e deu certo. Uma boa atuação de todo mundo, conseguimos nos movimentar bem e criamos as chances. Hoje deu certo o cabeceio'', comentou o garoto.

Já Geromel, que fez sua segunda partida como titular na temporada após voltar de lesão, também ressaltou a insistência necessária para triunfar contra o Leão do Parque: ''Importante são os três pontos, jogamos bem, mas não fizemos o gol no primeiro tempo. No segundo, conseguimos concretizar. O time está de parabéns''.

Com a vitória de hoje, o Grêmio permanece como líder do Gauchão, podendo ser ultrapassado pelo Internacional, que tem um jogo a menos. O Tricolor chegou aos 29 pontos na tabela, e na próxima e última rodada do certame enfrenta o São José-POA, no Passo D'Areia. Antes, porém, vai à Paraíba duelar com o Campinense, em Campina Grande, na quarta-feira (1) pela primeira fase Copa do Brasil.

O São Paulo-RS, com o revés, permanece ameaçado pelo rebaixamento. Com 13 pontos conquistados, recebe o Lajeadense, no Aldo Dapuzzo, na rodada derradeira da competição. No entanto, em caso de derrota do Caxias, amanhã, para o São José, escapa matematicamente do descenso com uma rodada de antecedência.