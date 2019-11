Corinthians x Danubio na Copa Libertadores 2015 (4-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Na próxima rodada, o Timão recebe o San Lorenzo na Arena Corinthians na quinta-feira (16), às 22h. Já o Danúbio recebe o São Paulo na quarta-feira (15), também às 22h, no estádio Jardines del Hipodromo.

O resultado deixa o Corinthians na liderança do Grupo 2 com 12 pontos, enquanto o Danúbio fica na lanterna sem nenhum ponto.

Fala, Cássio: "Estamos no caminho certo. Temos muita coisa pela frente, não podemos nos iludir. O time está crescendo, mas ainda é começo. Vamos tentar manter esse nível e buscar títulos".

Fala, Jadson: "Nossa equipe veio com a obrigação de ganhar e classificar. A equipe está de parabéns, conseguiu de destacar. Vamos continuar desta maneira".

Com o placar final de 4 a 0, Timão assegura vitória diante do Danúbio em partida inspirada de Guerreiro, que marca três dos quatro tentos da noite. Jadson foi quem abriu o marcador.

48' Fim de jogo na Arena Corinthians!

47' UUUUUUUUH! Nos minutos finais, Timão ainda pressiona com cruzamento de Uendel. Na recepção, Petros bate de primeira e o goleiro uruguaio faz grande defesa.

45' Árbitro assinala três minutos de acréscimo.

43' Corinthians troca passes para ganhar tempo, já que o placar é favorável.

41' Não dá mais para Sheik. Muito perseguido em campo, meia deixa o jogo para a entrada de Vagner Love.

40' Emerson Sheik fica no chão após sofrer falta, mas logo se levanta e retorna ao jogo.

39' Sheik parte em velocidade para o ataque, mas é derrubado por De los Santos, que recebe o segundo cartão amarelo da partida e é expulso.

37' Cobrança de escanteio a favor do Corinthians, mas a bola vai para fora.

36' Timão troca passes e torcida grita "olé" na Arena Corinthians.

35' Substituição no Corinthians: Elias sai aplaudido para a entrada de Petros.

34' Público pagante: 38.471 pessoas. Público total: 38.928 pessoas.

30' Danúbio lança a bola na área em escanteio, mas defesa corinthiana afasta o perigo.

28' Felipe sente dores no ombro e é substituído por Edu Dracena.

27' Emerson dá chapéu no jogador uruguaio e chuta para o gol, mas a bola para no marcador.

25' Graví também recebe cartão amarelo por falta em Sheik.

24' Cristian González recebe cartão amarelo por falta feia em Emerson Sheik.

22' GOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Em cobrança de falta de Jadson, Guerrero fica na disputa com a zaga e, na vantagem, marca seu terceiro gol da partida, quarto do Timão na noite.

21' De los Santos comete falta em Guerrero na ponta direita , recebe cartão amarelo e Corinthians tem nova chance a seu favor.

18' Mexe o Danúbio: Velázquez sai para a entrada de Graví.

17' Com placar praticamente definido, Timão diminui o ritmo de jogo.

15' Felipe retorna ao jogo. Tudo certo com o zagueiro corinthiano.

13' Felipe fica caído no gramado após dividida com Castro.

11' Ignacio González dá carrinho violento em Ralf e Corinthians tem nova falta a seu favor.

10' Equipe uruguaia tem saída de bola travada pelo Corinthians.

8' Danúbio não consegue demonstrar perigo e segue apagado em campo.

7' Torcida corinthiana grita "olé" na troca de passes, mas Tite não gosta e pede para que a bola seja jogada pra frente.

5' Danúbio mexe mais uma vez: Sai Augustín Viana e entra Schirone.

3' Danúbio fica sonolento nos minutos iniciais da etapa complementar.

0' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Com apenas 20 segundos, Guerrero amplia o marcador. Sheik recebe bom passe de Renato Augusto pela esquerda e cruza com precisão. Guerrero escapa da marcação e, de voleio, marca mais uma vez.

0' Substituição no Danúbio: Sai Milesi para a entrada de Ignácio González.

0' Começa o segundo tempo!

Em primeiro tempo movimentado, Corinthians garante vitória parcial diante do Danúbio com gols de Jadson e Guerrero.

47' Apita o árbitro! Fim do primeiro tempo.

45' Corinthians toca a bola aguardando o fim de jogo.

44' O árbitro assinala dois minutos de acréscimo.

43' Danúbio tem falta no ataque e Sosa manda a bola para a área. A bola fica no alto e os jogadores ficam na disputa, mas a arbitragem marca impedimento.

42' QUASE! Elias fica com a bola no meio-campo, dá o passe para Guerrero e parte para a área, mas o volante não consegue fazer o dominio do passe e perde grande chance. No rebote, Sheik divide com a zaga uguaia e a bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta.

41' Diferente do início do primeiro tempo, Danúbio não consegue recuperar a marcação forte, sofrendo para evitar o controle de jogo dos donos da casa.

39' Timão permanece com a bola no ataque. O terceiro gol é questão de tempo.

36' Com a vantagem no placar, Corinthians domina fácil a partida.

35' Explode nas arquibancadas a torcida do Timão!

33' GOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Guerrero amplia de cabeça após bela jogada que começou com Sheik no campo de defesa, continuou com Jadson pelo meio e, cruzando com perfeição, finalizou com o cabeceio do peruano alvinegro. Mais um golaço!

32' Na cobrança, Sosa pega mal na bola e ela bate na barreira.

31' Falta perigosa para a equipe uruguaia.

29' Danúbio fica abalado com o gol e se fecha em campo. Timão pressiona!

26' GOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jadson cobra falta por cima da barreira e acerta o ângulo, sem chances de defesa para Torgnascioli. Uma pintura do meia corinthiano!

24' Elias e González se desentendem. O clima esquenta na partida.

22' UUUUUUUUH! Uendel parte em velocidade pelo lado esquerdo e faz o cruzamento. Jadson deixa a bola para Emerson, que bate rasteiro. em mais uma grande defesa, Torgnascioli evita o gol.

20' Na beira do gramado, Tite pede calma ao elenco corinthiano.

18' Cartão amarelo para Emerson Sheik por falta sem bola no jogador uruguaio.

17' Danúbio arrisca nova corrida ao ataque, mas árbitro assinala impedimento no lance.

16' Corinthians chega com perigo ao ataque, mas bem posicionado, Torgnascioli faz a defesa.

15' Na cobrança, Leandro Sosa lança de perna esquerda, atque uruguaio manda por cima, Cássio fica na dúvida para defender e a bola sai pela linha de fundo.

14' Equipe uruguaia recebe falta perigosa na área. Boa chance para o Danúbio!

12' Guerrero dá chapéu em Ricca e consegue lateral pelo lado direito do ataque.

10' Em bola alta de Jadson, Elias avança até a área e arrisca o chute, Torgnascioli segura a bola facilmente no meio do gol.

8' QUASE!!! Renato Augusto faz o desarme, fica com a bola e toca Emerson pela esquerd, que cruza para a área. Na recepção, Guerrero faz o desvio e o goleiro Torgnascioli aplica grande defesa, deixando o rebote com Elias, que não consegue finalizar.

6' Cartão amarelo para Sosa, por cometer falta em Fagner.

6' Na cobrança, Jadson cruza e a zaga adversária afasta o perigo.

5' Boa chance para o Corinthians em falta no campo de ataque.

3' Danúbio aperta a marcação e dificulta Timão a sair para o ataque.

2' O Corinthians busca a resposta em contra-ataque de Emerson Sheik, mas o jogador pega mal na bola.

1' No primeiro minuto de jogo, Danúbio recebe falta a seu favor no meio campo, mas Uendel tira de cabeça.

0' ROLA A BOLA!

Hino nacional sendo executado na Arena Corinthians!

Danúbio também está definido: Torgnascioli, Velazquez, Gonzalez, De los Santos, Ricca, Formiliano, Milesi, Sosa, Viana, Fornaroli e Castro.

Timão escalado! Vem a campo com Cássio; Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf; Jadson, Elias, R.Augusto e Emerson; Guerrero.

Jogadores de Corinthians e Danúbio se aquecem no gramado da Arena Corinthians neste momento.

Leia mais: Corinthians recebe Danúbio para encaminhar vaga na segunda fase da Libertadores

A última partida entre as equipes aconteceu no dia 17 de março, no Uruguai. A vitória foi brasileira, onde o Timão a garantiu com o placar de 2 a 1. Relembre os melhores momentos de Danúbio x Corinthians na primeira partida:

Neste momento os goleiros do Corinthians realizam aquecimento no gramado e a torcida faz festa.

Quem conduz a partida de hoje será Diego Haro, com o auxílio de Cesar Escano e Braulio Cornejo, todos peruanos.

Em toda a Copa Libertadores da América, o Timão já jogou 99 vezes, tendo 54 vitórias, 23 empates e 22 derrotas. O confronto desta noite será o de número 100 no torneio.

A torcida do Corinthians esgotou todos os ingressos para o jogo Corinthians x Danubio de hoje. Expectativa de casa cheia para o confronto.

A Arena Corinthians será o palco da partida válida Corinthians x Danubio pela 4ª rodada da Copa Libertadores da América 2015. Dependendo do resultado, o Corinthians pode terminar a partida contra o Danubio classificado para a próxima fase.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Danubio: Paolo Guerrero, atacante do Corinthians. Após cumprir suspensão por agressão, Guerrero está de volta ao Corinthians para disputa da Copa Libertadores. O atacante terá, contra o adversário de pior campanha do grupo, marcar seu primeiro gol pelo torneio internacional na Arena Corinthians.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Danubio: Matías Ramos, atacante do Danubio. Com chances remotas de classificação, o Danubio volta sua atenção para o Campeonato Uruguaio. Mas o técnico Leonardo Ramos ainda sonha em encerrar sua passagem pela Copa Libertadores com ao menos um ponto conquistado. Matías Ramos é sua esperança de gols.

Matías Ramos, atacante do Danubio: "Nós sempre temos fé e vamos encarar essa partida com a meta de vencer. Não conseguimos o resultado nos três jogos anteriores, mas fizemos boas apresentações. Poderíamos ter vencido o San Lorenzo e contra o Corinthians foi um grande confronto".

Leonardo Ramos, técnico do Danubio: "Nossa ideia é tratar de ganhar a partida para continuar com chances matemáticas. É difícil, mas vamos em busca desse objetivo. Não variamos muito a maneira de jogar, seja no campeonato local ou na Copa Libertadores. Sempre procuramos atacar com vários jogadores"

Tite, técnico do Corinthians: "Primeiro, qualidade técnica dos atletas. Nenhum técnico consegue desenvolver o trabalho se não tiver qualidade. Depois vem a parte física, tática e emocional. Mas primeiro é a qualidade técnica"

Tite, técnico do Corinthians: "O resultado muda, claro. Não adianta querer mentir. Se precisarmos da vitória, vamos acelerar nos últimos 15 minutos. Se já estiver classificado, você vai buscar o que é melhor. É um desequilíbrio. Está a nosso favor. Porém, é errado"

Tite, técnico do Corinthians: "É uma vantagem (jogar mais tarde). Há um desequilíbrio, porque nós vamos entrar em campo sabendo o resultado. Não deveria acontecer nem a favor e nem contra"

Por outro lado, o Corinthians luta pela liderança geral da Copa Libertadores, onde têm brigado ponto a ponto com o Boca Juniors pelo posto. Terá pela frente o Danubio na noite de jogo e ainda fará mais um jogo em casa, contra o San Lorenzo.

O Danubio tem a pior campanha da Copa Libertadores até então, onde amargou três derrotas nos três jogos realizados. O réves fica pior quando visto que o clube já disputou duas partidas em seus domínios, sendo derrotado por Corinthians e San Lorenzo.

Esta é a classificação de momento no Grupo 2 da Copa Libertadores! O Corinthians está com um pé na próxima fase da competição. Dependendo do resultado da partida entre São Paulo e San Lorenzo, o alvinegro poderá até mesmo empatar com o Danubio que estará classificado.

PTS JGS 1 Corinthians 9 3 2 São Paulo 6 3 3 San Lorenzo 3 3 4 Danubio 0 3

É decisão na Copa Libertadores! O Corinthians, que já entrará em campo sabendo do resultado da partida do São Paulo contra o San Lorenzo, saberá de qual conta precisa para garantir sua classificação à próxima fase com duas rodadas de antecedência. O Danubio, por sua vez, precisa da vitória para seguir sonhando.

Boa noite, torcedor que navega na VAVEL Brasil. Acompanhe agora a partida entre Corinthians x Danubio , pela Copa Libertadores da América 2015. Partida a ser disputada às 22h, na Arena Corinthians. Fique conosco!