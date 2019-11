San Lorenzo x São Paulo (1-0)

22:00 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre San Lorenzo e São Paulo. Até a próxima!

21:57 O San Lorenzo derrota o São Paulo no Novo Gasômetro por 1 a 0 com gol de Cauteruccio, no segundo tempo. Com o resultado, o Ciclón permanece na terceira posição do Grupo 2 com os mesmos seis pontos do Tricolor Paulista, que tem maior saldo de gols.

49' Finaaaal de jogo!!!

48' San Lorenzo prende a bola no campo de ataque esperando o apito final.

47' Cartão amarelo para Denílson! (São Paulo)

46' UUH!! Michel Bastos chuta de fora da área e o goleiro Torrico espalma.

46' Más chega pela esquerda, mas erra o cruzamento.

44' Vamos até 49!

43' Ewandro cobra a falta para a área e a zaga consegue afastar.

42' Centurión sofre falta perto da linha de fundo. Boa falta para o São Paulo cobrar.

40' Mauro Matos também chuta de fora da área, e Rogério Ceni defende.

39' Michel Bastos finaliza de fora da área, mas Torrico defende sem dificuldades.

38' Cartão amarelo para Yepes! (San Lorenzo)

37' Souza deixou o gramado bastante irritado pela substituição.

36' Substituição no São Paulo! Sai: Souza; Entra: Ewandro.

35' Cartão amarelo para Souza! (São Paulo)

34' Hudson faz falta no ataque em Emanuel Más.

32' Muricy Ramalho vai mexer no time do São Paulo. Time do San Lorenzo cresceu na partida após o gol.

31' Blanco recebe atendimento médico no gramado.

29' Esse foi o terceiro gol do San Lorenzo nessa Libertadores. Vitória coloca o time do Papa com mesmo número de pontos que o São Paulo, que tem seis.

28' Ganso cruza, mas a zaga do San Lorenzo afasta.

27' Alexandre Pato tenta arrancada pela esquerda, mas é desarmado.

Vine | Veja o golaço de Cauteruccio, que abriu o placar no Novo Gasômetro.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAN LORENZO!! Cauteruccio!! Atacante, que entrou no segundo tempo, deu um lindo chapéu em Rafael Tolói e chutou sem chances para Rogério Ceni!!

23' Cartão amarelo para Hudson! (São Paulo)

21' Caruzzo faz falta dura em Pato, mas juiz não dá cartão.

19' San Lorenzo já efetuou todas as três alterações. O São Paulo ainda pode fazer mais duas.

18' Substituição no San Lorenzo! Sai: Romagnoli; Entra: Cauteruccio

17' UUH!! Reinaldo recebe de Pato e chuta forte, cruzado, mas pra fora!

15' Muricy Ramalho ficou na bronca com Centurión por não ter tocado no último ataque do São Paulo

14' Atacante, que entrou na vaga de Kardec, é o jogador mais ousado do São Paulo neste segundo tempo. É o que arrisca mais jogadas individuais.

13' Centurion faz mais um lance com muitos dribles, mas prende demais a bola e é desarmado na grande área.

12' Substituição no San Lorenzo! Sai: Mussis; Entra: Villalba

11' Centuríon faz linda jogada pela direita, dribla três adversários e tenta o passe, mas é desarmado pela defesa.

9' Mercier chuta de fora da área, mas bola passa pro cima da meta de Rogério Ceni.

8' San Lorenzo começa a equilibrar as ações e chegar com mais perigo na área do São Paulo.

7' Denilson perde a bola no meio de campo e arma contra-ataque para o San Lorenzo.

6' Em virtude disso, a torcida do San Lorenzo canta mais alto nas arquibancadas do Novo Gasômetro.

5' São Paulo começou o segundo tempo mais no campo de ataque do adversário.

4' Pato tabela com Souza na entrada da área, mas o volante devolve errado.

3' Pato tenta a tabela com Centurión, mas a zaga do San Lorenzo desarma.

2' Rafael Toloi cobra a falta e isola a bola.

1' Alexandre Pato é derrubado na intermeidiária central.

0' Começa o segundo tempo!!

20:52 San Lorenzo e São Paulo ficaram no empate sem gols neste primeiro tempo. Sem sofrer grande pressão no Novo Gasômetro, o Tricolor soube neutralizar os ataques da equipe argentina. Em instantes, começa a etapa complementar. Fique conosco!

49' Final de primeiro tempo!!

47' Jogo vai até 49.

46' Substituição no São Paulo! Sai: Alan Kardec; Entra: Centurión.

45' Alan Kardec cai novamente. Centurión vai entrar.

45' Com um problema na coxa, agora é Rogério Ceni quem recebe atendimento médico.

44' Buffarini tenta novo ataque pela direita, mas tenta um drible a mais e perde a bola.

43' Alan Kardec retorna ao gramado, mas mancando. Centurión está no aquecimento.

41' Alan Kardec sente lesão e pede substituição.

39' São Paulo mostra fragilidade na sua marcação. San Lorenzo tenta aproveitar disso.

38' Muricy ainda não está muito contente com o seu time e gesticula bastante à beira do gramado.

36' Substituição no San Lorenzo! Sai: Kalinski; Entra: Quignón.

34' Buffarini arranca pela direita, mas Reinaldo afasta o cruzamento.

33' Michel Bastos arranca em bom contra-ataque do São Paulo, mas erra o cruzamento pela direita.

32' Ganso é derrubado, mas o árbitro Enrique Osses manda a partida seguir.

31' San Lorenzo ganha escanteio pela esquerda e defesa são-paulina afasta

30' São Paulo mostra lentidão do meio campo para frente.

29' São Paulo marca forte e não deixa o San Lorenzo atacar.

28' Reinaldo tenta cruzamento pela esquerda, mas o goleiro Torrico defende sem dificuldades.

27' Kalinski está mancando e preocupa o banco do San Lorenzo.

25' O São Paulo só consegue passar do meio de campo através de lançamentos diretos. Tricolor pouco fica com a posse de bola.

24' Buffarini faz falta em Souza no ataque.

22' Hudson ataca pela direita e deixa a bola sair pela linha de fundo.

21' Recuperado, Kalinski segue no jogo.

20' Kalinski, do San Lorenzo, fica caído no gramado e jogo é paralisado.

20' Muricy Ramalho não gosta do comportamento e mostra-se bastante irritado com os jogadores do São Paulo.

19' Denilson tenta jogada pelo meio, mas é desarmado.

17' UUUH!! Buffarini cruza da direita e Blanco, completamente livre, cabeceia por cima do gol. Falhou feio a defesa do São Paulo.

16' Ganso toca para Alexandre Pato, que perde a bola.

14' Michel Bastos tenta o passe para Kardec, mas a bola pega em Pato e São Paulo perde a jogada.

13' Mussis cruza, mas a zaga do São Paulo manda pra longe.

11' Mauro Matos tenta cabeceio após cruzamento da direita, mas Rafael Toloi afasta o perigo.

10' Nesses primeiros dez minutos de jogo, o San Lorenzo pressiona a saída de bola do São Paulo.

9' Torcida do San Lorenzo canta alto no Novo Gasômetro.

8' Buffarini perde a bola para Reinaldo e reclama de falta. Juiz manda seguir.

7' Nesta quarta-feira (1º), o San Lorenzo completa 107 anos de vida. O São Paulo quer estragar a festa dos argentinos.

6' Romagnoli cobra escanteio, Kardec cabeceia pra trás e Rogério Ceni defende.

5' Alexandre Pato dá bonito drible e toca para Alan Kardec. O centroavante finaliza de longe, mas erra o gol.

4' Buffarini cruza, mas Souza corta.

3' Defesa do São Paulo afasta o perigo.

2' Michel Bastos derruba Más. Boa falta para o San Lorenzo.

1' Logo no começo, Blanco já recebe falta no meio de campo.

0' Começa o jogo!!!

19:57 Só agora o time do São Paulo entra em campo, sob muitas vaias da torcida local.

19:55 Enquanto os jogadores do San Lorenzo estão em campo, os do São Paulo estão ainda no vestiário, com exceção de Rogério Ceni, que segue no gramado fazendo aquecimento

19:53 O São Paulo pode levar uma multa da Conmebol. Segundo o regulamento, o time visitante deve chegar ao estádio com 90 minutos de antecedência.

19:49 San Lorenzo entra em campo e a torcida faz muita festa no Novo Gasômetro.

19:45 Horário oficial do início da partida será às 19h55.

19:40 San Lorenzo escalado! Torrico; Buffarini, Yepes, Caruzzo, Mas; Mercier, Kalinski; Mussis, Romagnoli; Blanco e Matos.

19:39 Em breve, informaremos a escalação oficial do San Lorenzo.

19:37 São Paulo escalado! Rogério Ceni; Hudson, Rafael Toloi, Lucão e Reinaldo; Denilson, Souza, Michel Bastos e Ganso; Alexandre Pato e Alan Kardec.

19:35 O motivo do atraso do São Paulo se deu por conta de uma manifestação na principal avenida provoca caos na cidade.

19:26 O São Paulo acaba de chegar ao estádio Nuevo Gasometro. Partida começará às 19h45 (de Brasília)

19:20 O San Lorenzo não terá Villalba e Ortigoza (machucados). O São Paulo, por sua vez, não conta com Dória e Luis Fabiano.

O árbitro chileno Enrique Osses apitará San Lorenzo e São Paulo. Ele será auxiliado pelos compatriotas Francisco Mondia e Carlos Astroza

O Estádio Nuevo Gasómetro é o palco do confronto de logo mais entre San Lorenzo e São Paulo. O estádio tem capacidade para 43 mil torcedores e promete receber bom público, hava vista que o clube argentino cumpria punição imposta pela Conmebol e atuou com portões fechados.

Fique de olho: Michel Bastos, meia do São Paulo. Autor do gol da vitória do Tricolor sobre o San Lorenzo, no Morumbi, o jogador espera ser decisivo novamente contra o time do Papa. (Foto: Getty Images)

Fique de olho: Leandro Romagnoli, meia do San Lorenzo. O jogador está a um jogo de tornar-se o terceiro jogador que mais vezes vestiu a camisa do Ciclón. Até o momento, foram 351 partidas disputadas. (Foto: Getty Images)

Muricy Ramalho, técnico do São Paulo: ''Ainda estamos estudando a melhor forma de jogar, quais jogadores, e todos têm oportunidade. Nosso pensamento é de mudança. Insisto até determinado momento, se não está dando resultado, tem de mudar. Vai ter mudança.''

Mauro Mattos, atacante do San Lorenzo: ''Temos muitas chances (de passar de fase) e dependemos de nós mesmos, que é o mais importante nestas situações. Teremos uma partida complicada, mas não nos serve empatar, somente ganhar. O Corinthians é um conjunto e o São Paulo tem mais individualidades. Mas nossa equipe está cada vez melhor e o último triunfo nos deu ânimo para o que vem a frente.''

No histórico de confronto entre San Lorenzo e São Paulo, foram sete partidas disputadas, com quatro vitórias para os paulistas, um empate e apenas duas derrotas. Os brasileiros anotaram 14 gols contra dez tentos dos argentinos.

O São Paulo, por sua vez, estreou na competição logo no clássico contra o Corinthians. A derrota por 2 a 0, na Arena, fizeram com que os são-paulinos tivessem a obrigação de vencer o Danubio na rodada seguinte. No Morumbi, o time de Muricy Ramalho fez o dever de casa e goleou a equipe uruguaia por 4 a 0. Pela terceira rodada, o Tricolor teve pela frente o San Lorenzo, mesmo adversário desta quarta-feira, e venceu, com dificuldades, por 1 a 0 com gol de Michel Bastos, já perto do apito final.

O San Lorenzo estreou na Copa Libertadores da América com uma vitória apertada contra o Danubio por 2 a 1, no Estádio Centenário. Essa foi a primeira e única vitória do Ciclón, até aqui, na competição. Após disso, o time argentino acumulou duas derrotas, sendo ambas para equipes brasileiras: Corinthians e São Paulo, as duas pelos placares de 1 a 0.

Esta é a classificação momentânea do Grupo 2 da Copa Libertadores. O San Lorenzo precisa da vitória para empatar com números de pontos com o Tricolor e embolar a chave. Para o São Paulo, os três pontos deixam o Tricolor muito próximo da classificação às oitavas de final.

PTS JGS 1º Corinthians 9 3 2º São Paulo 6 3 3º San Lorenzo 3 3 4º Danubio 0 3

Mata-mata antes da hora. É com esse pensamento que o São Paulo enfrenta o San Lorenzo nesta quarta-feira (1º), na Argentina. Em crise devido aos maus resultados no Campeonato Paulista - derrota para o Palmeiras quase culminou com a saída do técnico Muricy Ramalho -, o Tricolor Paulista precisa vencer para garantir seu segundo lugar do grupo e, consequentemente, a classificação à próxima fase. O San Lorenzo, por sua vez, vem de boa campanha no Campeonato Argentino, onde é líder. Na Libertadores, contudo, o Ciclón acumula duas derrotas na competição e busca recuperação.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora San Lorenzo x São Paulo e minuto a minuto, partida válida pela fase de grupos da Copa Libertadores da América 2015, a ser disputada às 19h45, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG).