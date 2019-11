Dunga visita instalações de Atlético e Real Madrid ao lado de auxiliares

Acompanhado do seu assistente Andrey Lopes e do coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, Dunga visitou o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, nesta quarta-feira (01). No final do dia, o treinador brasileiro ainda fez uma visita ao comandante do Real Madrid, Carlo Ancelotti, que vestiu a camisa da seleção brasileira.

A intenção de Dunga é visitar as instalações de todos os clubes do jogadores que atuaram nos amistosos contra a França e Chile. O comandante da Seleção Brasileira já visitou o Barcelona, Monaco, Real Madrid e Atletico de Madrid. Nos próximos dias, o treinador, provavelmente, deve visitar os CTs dos outros clubes dos atletas brasileiros.

Durante os últimos amistosos, o treinador observou os atletas para a disputa da Copa América, que será realizada no Chile. A competição começa no dia 11 de junho e se encerra no dia 4 de julho. A convocação da seleção brasileira deve acontecer no início de Maio, assim como aconteceu em 2014, para a disputa da Copa do Mundo.

Na última edição da Copa América, o Brasil foi eliminado precocemente pelo Paraguai, no pênaltis, por 2 a 0. No tempo regularmentar, a partida terminou empatada por 0 a 0. A Canarinho vai em busca do 9º título da competição.