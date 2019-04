Ivo Wortmann exalta Grêmio e destaca atuação de Yuri Mamute após triunfo sobre Campinense

Auxiliar técnico de Felipão, Ivo Wortmann comandou a equipe que estreou na Copa do Brasil diante do Campinense, devido a suspensão do treinador tricolor. Sobre a partida, Ivo frisou que o objetivo da equipe nessa noite foi conquistado.

"Alcançamos nosso objetivo. O Campinense apresentou uma proposta de ter dois jogadores rápidos para anular nossos laterias e marcou individualmente nossos meias. Tivemos dificuldades, cabe a nós buscarmos alternativas. Começamos bem, mas faltou finalização. No segundo tempo a equipe cresceu, o Yuri entrou muito bem. Tivemos atitude igual a dos nossos últimos jogos".

O jovem Yuri Mamute teve atuação destacada na partida. Após entrar na segunda etapa, foi responsável pela assistência do gol de Douglas. Sobre o garoto, Wortman comentou: "Ele contribuiu, teve uma participação muito boa. A bola para com ele na frente. O Yuri é um jogador de força e movimentação. Hoje não temos só um time, temos um grupo. Quem tem entrado mantém o nível. Hoje os meninos tem amparo nos jogadores mais experientes. Conversamos antes do jogo e as alternativas de substituição".

Sobre o fato de a equipe não ter evitado o jogo da volta, marcado para o dia 15 desse mês, o meia Douglas valorizou o resultado conquistado pelo time: "Seria bom eliminar o segundo jogo, mas a gente pensava mesmo era na vitória. Independente de ser por dois gols de diferença ou não, o importante era vencer. O objetivo da eliminação não foi alcançado, mas conseguimos a vitória num jogo difícil, num campo grande e pesado".

O zagueiro e capitão Rhodolfo deu discurso parecido com o de Douglas, além de valorizar a atuação do Campinense: "Eles jogaram bem, era o jogo da vida deles aqui. Infelizmente não saímos com a classificação, mas 2 a 1 é um placar bom"

O jogo de volta está marcado para o dia 15 de abril, na Arena do Grêmio. Antes disso, o Tricolor tem compromisso pela última fase do Campeonato Gaúcho e também pela fase quartas-de-final da competição.