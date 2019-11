Fabrício faz gestos obscenos para a torcida e é expulso em jogo do Internacional; Confira o vídeo

Cenas lamentáveis! Assim pode ser definida a atitude do lateral-esquerdo Fabrício durante a partida contra o Ypiranga, válida pelo Campeonato Gaúcho. Aos 18 minutos do segundo tempo, o jogador se irritou com as vaias da torcida e parou em lance com bola rolando, se virou e fez gestos obscenos para a arquibancada.

Vendo o lance, o árbitro Luís Teixeira Rocha ainda aplicaria o cartão vermelho, mas nada que o impedisse de ainda jogar a camisa colorada no chão e cuspir no gramado do Beira-Rio. Na saída para o vestiário, ainda provocou mais torcedores que tiveram de ser acalmados por D'alessandro.

Confira o vídeo da expulsão: