Jogo Brasília x Náutico pela Copa do Brasil 2015

20:26 O goleiro do Náutico, Júlio César, foi mais cauteloso e admite a necessidade de marcar: "Primeiro tempo bem morno. Era bom que a gente conseguisse fazer um gol, pois na Copa do Brasil vale muito"

20:22 O lateral-esquerdo do Brasília, Makeka, reconhece as dificuldades e garante corrigi-las para sair vitorioso: "Sabia que seria um jogo difícil. Eles vinham no contra-ataque. Mas estamos bem, dominando o tempo todo e vamos ouvir o treinador, para que a gente possa sair com a vitória"

45' Final de primeiro tempo para Brasília 0x0 Náutico! Etapa inicial termina sem muitas emoções

44' Brasília teve a oportunidade de levantar a bola em cobrança de falta, mas Júlio César sai bem do gol e faz a defesa

38' Brasília se faz mais presente ao ataque, mas segue preso na solidez da defesa do Náutico

35' Náutico visa sair no contra-ataque, mas peca na saída de bola e na criação de jogadas, enquanto o Brasília tenta aproveitar os espaços na defesa do Timbu

31' UHHHHHHHHHHH! Morais recebe passe em profundidade e chuta na saída de Júlio César, mas a bola sobe além do esperado

27' Partida volta a ficar sem muitas emoções e com poucas jogadas ofensivas

20' Incrível! Índio faz jogada bisonha e Bruno Alves chuta cruzado, levando perigo

19' UHHHHHHH! Bruno Alves cruza, Pedro Carmona fura e Piauí erra na hora da finalização. Perde primeiro bom momento o Timbu

13' Brasília tenta sair para o jogo, mas esbarra na forte marcação do Náutico

7' Partida começa sem muitas emoções, mas com o Náutico saindo mais no ataque. O Timbu, porém, falha na objetividade

0' Bola rolando no Serejão para Brasília x Náutico! Saída de bola é do Timbu

19:32 Um minuto de silêncio!

19:29 Brasília entra no campo de jogo!

19:26 Lisca garante que o Náutico está focado na partida e ignora as ausências: "A nossa preocupação é o Brasília e os desfalques são situações que acontecem no futebol"

19:23 Náutico no gramado do Serejão!

19:11 Público é pequeno, no momento, no Serejão. Expectativa é de não superar os 500 torcedores

19:07 Emprestado ao Náutico e com grave lesão no Tendão de Aquiles, o zagueiro Elivélton será tratado no Fluminense, clube que detém seus direitos federativos

19:02 Torcida alvirrubra se faz presente ao Serejão

18:56 Suplentes dos brasilienses: Thiago, Fernando, Vitão, Clécio, Santos, Anjinho, Matheus Afonso, Fernandinho, Brayan e Fernandes

18:52 Opções no banco de reservas dos pernambucanos: Bruno, Danilo Quipapá, Guilherme Dentão, Anderson Preto, Patrick Vieira, Renato e Stéfano Yuri

18:48 Brasília definido! O Colorado vai a campo com: Arthur; Paulo, André, Índio e Makeka; Pedro Ayub, Werick, Wilian e Heverton; Giba e Morais

18:42 Náutico escalado! Lisca confirma o Timbu com: Júlio César; David, Helder Ribeiro, João Ananias, Gastón Filgueira e Piauí; Guilherme, Fellipe Soutto, Niel e Bruno Alves; Pedro Carmona

18:34 Até o momento, dos times que jogaram nessa semana, apenas o Salgueiro se classificou à segunda fase

A arbitragem do confronto Brasília x Náutico será formada por um trio goiano. No comando, Eduardo Tomaz de Aquino Valadão, do quadro da CBF. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Bruno Raphael Pires e Edson Antônio de Sousa, também integrantes do escalão nacional

O treinador Lisca ainda ressaltou o motivo de ter que improvisar alguns jogadores na defesa: "Estou com poucas opções de defesa. Diego não pode jogar pelo cartão. Quipapá e Feliphe são meninos, mas o momento é de decisão. Não quero colocá-los nesta fogueira, mas eles podem até entrar no decorrer do jogo".

Quem falou do lado do Náutico foi Pedro Carmona, que citou a importância de eliminar o jogo da volta: "É obrigação. Não podemos fugir disso e tentar fingir que é igual. Não desrespeitando o Brasília, nem nada. Mas o nome, a instituição Náutico está acima deles hoje. Mas temos de nos concentrar porque contracheque não entra em campo e é dentro das quatro linhas que a coisa acontece. Temos de sentir o jogo. Se eles derem brecha, temos de tentar eliminar o jogo da volta"

O Elmo Serejo, conhecido como Serejão, é o palco do confronto de logo mais entre Náutico e Náutico. O estádio tem capacidade para 27 mil torcedores e promete receber um público fraco

Enquanto alguns estão de saída, outros retornam. É o caso do meia-atacante Pedro Carmona, que já tinha condições de atuar contra o Sport, mas o treinador Lisca optou por poupá-lo e confirmou sua presença para esse confronto

O Náutico, por sua vez, tem a baixa dos zagueiros Elivélton, Flávio, Diego e Welton Felipe, todos no departamento médico alvirrubro. Eles se juntam aos meias Ronny e Jefferson Renan, além do atacante Josimar, artilheiro do Timbu na temporada

No ataque, a expectativa do treinador é pela presença do goleador Michel Platini, que se recupera de lesão. No entanto, Anjinho está de sobreaviso, para fazer companhia ao novato Giba

Sem muitos problemas para o duelo, o treinador Luiz Carlos Souza deverá manter a base que vem rendendo no estadual. No gol, o jovem Arthur. Na zaga, a experiência de Índio e André, com Paulo Ricardo na ala direita e Makeka na esquerda. No meio campo, a mescla dos experientes Pedro Ayub e Héverton na armação junto aos jovens William e Werick.

Para o confronto, o Brasília terá o reforço do atacante Giba, recém-contratado e que já estreou com a camisa do Colorado marcando gol importante

FIQUE DE OLHO TIME A x TIME B: Pedro Carmona, meia-atacante do Náutico. Recuperado de lesão que o deixou longe dos gramados por aproximadamente um ano, o atleta é a esperança de qualificar o setor ofensivo alvirrubro (Foto: Divulgação/Náutico)

FIQUE DE OLHO Brasília x Náutico: Michel Platini, atacante do Brasília, peça importantíssima no ataque do colorado. Mesmo sendo fundamental, ainda é dúvida, pois se recupera de lesão

O Náutico, por outro lado, tenta dar um novo ânimo à torcida após um início de temporada aquém do esperado. Se eliminar o adversário e avançar no torneio, o Timbu embolsará cerca de R$ 200 mil em premiação, visando melhorar também a saúde financeira

Primeiro e atual campeão da Copa Verde, o Brasília foi eliminado na atual edição do certame nas quartas de final pela Luverdense. Além da Copa do Brasil, o foco do Colorado agora é no restante do estadual, que poderá dar classificação à Série D

Favorito no jogo de logo mais, o Náutico nunca enfrentou o Brasília. O time brasiliense, porém, nas duas oportunidades que disputou a Copa do Brasil, duelou com o também pernambucano Sport. Em 2002, o Timbu encarou o Brasiliense na segunda fase, mas acabou eliminado, na única vez que mediu forças com um clube do Distrito Federal

Contra o Sport, no último domingo (22), mais um resultado negativo. Com Guilherme expulso logo no início do segundo tempo, o Náutico não resistiu à boa fase do Leão e foi derrotado. Em jogo de arbitragem confusa, Sport domina Náutico e vence Clássico dos Clássicos

Já o Náutico vive uma fase mais conturbada: mesmo precisando de um simples empate para garantir classificação às semifinais do Pernambucano, vem de eliminação precoce na Copa do Nordeste, ainda na fase de grupos. No Pernambucano, são apenas duas vitórias, quatro empates e três derrotas

Na partida de ida das quartas de final do estadual, o Brasília bateu o Paracatu por 3 a 1. Os gols foram marcados por William, Índio e Giba, enquanto Léo Catarinense descontou

O mando de campo é do Brasília, que terminou a primeira fase do Campeonato Brasiliense na liderança, com 21 pontos ganhos, e saiu em vantagem no jogo de ida das quartas de final. Até aqui, foram sete vitórias, três empates e uma derrota

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasília x Náutico, pela ida da primeira fase da Copa do Brasil, partida a ser disputada às 19h30, no Elmo Serejo