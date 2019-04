Jefferson sofre lesão no joelho e desfalca Botafogo na Taça Guanabara

Nesta sexta-feira (3), o Botafogo teve mais uma baixa para os dois próximos jogos da Taça Guanabara. O ídolo e goleiro Jefferson está fora das partidas contra o Madureira, no próximo domingo (5), às 16h, no Estádio Nilton Santos, e contra o Macaé, na quarta-feira (8), também no Engenhão, às 22h da noite.

"O Jefferson está fora dos dois próximos jogos do Botafogo. Ele tem um problema no joelho, uma lesão meniscal. Ainda vamos reavaliá-lo para decidir pela necessidade ou não de um tratamento cirúrgico", disse o médico do Glorioso, Luiz Fernando Medeiros.

O ídolo alvinegro passou a se queixar de dores no joelho depois de ter feito uma excelente defesa e acabar se chocando com a trave, após a cabeçada de Karim Benzema, no amistoso em que a seleção brasileira derrotou a França por 3 a 1. Mesmo assim, o goleiro atuou na partida contra o Chile normalmente.

"A cirurgia seria uma artroscopia. Não decidimos nem se vamos operar. Vamos ter que avaliar na semana que vem", encerrou o médico do clube. Vale destacar que, no empate diante do Botafogo-PB, Jefferson atuou no sacrifício. O camisa 1 fez um esforço enorme para poder entrar em campo e ajudar o alvinegro carioca.

O Botafogo não terá somente o desfalque do ídolo, mas também enfrentará o Madureira sem alguns jogadores importantes para o time. Rodrigo Pimpão, Tássio, Gegê e Roger Carvalho também estão fora do embate. O caso do zagueiro é o mais complicado, pois sofreu um estiramento na coxa no clássico contra o Vasco e está fora do Campeonato Carioca.