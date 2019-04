Nos Fla-Flus, é o 'Ai Jesus': a hegemonia tricolor em finais

O Fla-Flu é um clássico centenário. O clássico que surgiu em 1912 com vitória tricolor por 3 a 2, mostrou porque este seria um dos maiores clássicos do mundo. Logo no primeiro Fla-Flu, já tinha muita rivalidade envolvida, já que nove jogadores titulares do Fluminense saíram do clube para abrir o departamento de futebol do até então Clube de Regatas do Flamengo. A rivalidade é tão grande que o clássico é citado no hino do rubro-negro: "E nos Fla x Flu's é o 'Ai Jesus'..."

O clássico também é detentor do recorde de público entre clubes no Maracanã: 194.603 torcedores estiveram presentes em 1963 no estádio Mário Filho - este que foi responsável pelo apelido do clássico.

Flamengo e Fluminense são os dois maiores campeões do Campeonato Carioca. O rubro-negro tem 33 títulos, já o tricolor tem 31. Com tantos números gigantes, da altura do clássico, as equipes já protagonizaram grandes decisões. Apesar da maioridade histórica do Flamengo em termos de títulos em relação ao Fluminense, o Tricolor das Laranjeiras sempre foi um rival difícil para o rubro-negro. Mesmo que o Flamengo tenha mais vitórias na história do confronto (142 vitórias contra 127), é o Fluminense quem conquistou mais títulos em finais direta contra o Flamengo.

Com base nisso tudo, a VAVEL Brasil preparou um especial para você, torcedor tricolor, sobre os títulos estaduais do Fluminense sobre o rival Flamengo.

1919: A primeira final

A primeira final do Fla-Flu aconteceu em 1919, no estádio das Laranjeiras que teve sua lotação máxima e a ilustre presença do Presidente da República, Epitácio Pessoa. O campeonato da época era de pontos corridos e o clássico aconteceu na penúltima rodada. O Fluminense liderava o estadual e só podia ser alcançado pelo próprio Flamengo. Com a goleada por 4 a 0, o Fluminense sagrou-se tricampeão carioca.

1936: O início da hegemonia tricolor

O ano de 1936 deu início a uma hegemonia tricolor que durou até 1941. A segunda decisão do Fla-Flu aconteceu no mesmo ano, numa melhor de três também em Laranjeiras. No primeiro jogo, empate por 2 a 2. No segundo jogo, vitória tricolor por 4 a 1. O último jogo, novo empate, dessa vez por 1 a 1, e o Fluminense que jogava por empate conquistou novamente o título carioca.

1941: A histórica decisão do "Fla-Flu da Lagoa"

Essa foi a terceira decisão do clássico. Um jogo épico que ficou conhecido como o "Fla-Flu da Lagoa". A última rodada do campeonato reservou o melhor jogo possível. Flamengo e Fluminense lideravam a competição. O Flu era o líder com 44 pontos, um a mais que o Fla (43). O Tricolor jogava por um empate e o 2 a 2 levou a taça para as Laranjeiras.

O ponto que marcou esse jogo aconteceu no fim do jogo. O Flamengo havia empatado o jogo e pressionava, pois precisava de um gol para ser campeão. O Fluminense se defendia como podia, e uma das maneiras que os jogadores acharam era chutar a bola para fora do estádio da Gávea, pois a Lagoa Rodrigo de Freitas, antes de ser aterrada, ficava ao lado do estádio. Assim, o Tricolor conseguiu retardar alguns lances do jogo até o apito final.

1969: O maior Fla-Flu de todos os tempos para Nelson Rodrigues

Em 1969, Flamengo e Fluminense protagonizaram uma grande decisão que, segundo Nelson Rodrigues, foi o melhor Fla-Flu da história. Este clássico foi responsável por uma das crônicas mais famosas de Nelson, escrita em uma de suas colunas no jornal O Globo da época: "Chega de humildade".

O jogo era válido pela penúltima rodada e colocava frente a frente os dois únicos candidatos ao título: o líder Fluminense e o vice-líder Flamengo. Com a vitória por 3 a 2, o Fluminense não poderia ser mais alcançado pelo rubro-negro e sagrou-se campeão. Era o quarto triunfo tricolor em cinco decisões.

1973: A revanche de 1972

Depois de protagonizarem a decisão de 1972 que terminara com título rubro-negro, Flamengo e Fluminense voltaram a decidir o Carioca em 1973. Debaixo de muita chuva - talvez o Fla-Flu mais chuvoso da história - as equipes foram à campo diante de 73 mil torcedores presentes no Maracanã, em plena quarta-feira a noite.

Os rubro-negros, empolgados com a chance do bicampeonato sobre o rival, logo se viram em situação complicada quando o Fluminense foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Mas, o Flamengo não se entregou e buscou o empate aos 33 da etapa final. Porém, nos sete minutos seguintes o Tricolor das Laranjeiras marcou dois gols e fechou o placar em 4 a 2, garantindo o título. Era o quinto em sete decisões.

1983 e 1984: Recordar é viver, o carrasco Assis acabou com você

Em 1983, Fluminense, Flamengo e Bangu disputaram o triangular decisivo do Campeonato Carioca. No primeiro jogo, Fluminense e Bangu empataram em 1 a 1. Na segunda partida, o Fla-Flu era definitivo para as pretensões de ambos os clubes: se o Fluminense não vencesse, estaria eliminado. Se o Flamengo perdesse, estaria eliminado (se empatasse ou vencesse, decidiria o título com o Bangu). Aos 45 minutos do segundo tempo, Assis tocou na saída de Raul, e o Fluminense venceu por 1 a 0. Quatro dias depois, o eliminado Flamengo venceu o Bangu, e o Fluminense pôde finalmente soltar o grito de campeão.

Em 1984, o triangular decisivo envolvia Fluminense, Flamengo e Vasco. O Fluminense venceu o Vasco por 2 a 0, e o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1. No Fla-Flu final, Assis repetiu a dose do ano anterior e marcou o gol de mais um título tricolor.

1995: O gol de barriga de Renato Gaúcho marcou a última decisão de estadual do Fla-Flu

Em 1995, o Flamengo chegou a abrir oito pontos de vantagem para o Fluminense no octogonal decisivo. O Tricolor, no entanto, conseguiu diminuir a diferença. A última rodada reservava o Fla-Flu: o empate dava o título ao Flamengo, e para o Fluminense só a vitória interessava. E o Tricolor conseguiu uma épica vitória por 3 a 2, no famoso jogo do "Gol de Barriga" de Renato Gaúcho (apesar do árbitro ter dado gol a Ailton na súmula) no final da partida. Pela oitava vez, o Tricolor conquistava o Campeonato Carioca sobre o Flamengo.