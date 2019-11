Botafogo x Madureira pelo Campeonato Carioca 2015

Agradeço a companhia de todos, tenham todos um ótimo fim de domingo. Boa noite!

46' APITA O ÁRBITRO! FIM DE PAPO! O BOTAFOGO GOLEIA O MADUREIRA!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! BILL É O NOME DA FERA! Bateu com extrema categoria, deslocando Jonathan! Virou goleada!

42' PÊNALTI PARA O BOTAFOGO! Depois de uma defesaça de Jonathan, Elvis sofre pênalti. É a chance do quarto gol!

41' Chute de Carleto no primeiro gol do Botafogo, chegou a 130km/h.

39' Começa a chover no Niltão

37' Substituição no Botafogo: Sai: Jóbson/ Entra: Sassá

33' Duas alterações no Madureira: Saem: Camacho e Moisés/ Entram: Bruno e Luis Paulo

32' Madureira cometeu somente 7 faltas no jogo, digno de palmas.

30' Amarelo para Diego Giaretta do Botafogo.

Substituição no Botafogo: Sai: Alisson/ Entra: Dankler

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! FERNANDES É O NOME DA FERA! Cruzamento preciso de Jóbson, Fernandes dominou e bateu no canto de Jonathan!

26' Substituição no Madureira: Sai: Ryan/ Entra: João Carlos

24' ISOLOU! Jogadaça do Thiago Galhardo, que rolou para Rodrigo Pinho que pegou mal na bola.

21' Amarelo para Elvis do Botafogo

20' Recomeça o jogo.

20' Parada Técnica no Niltão.

18' O Botafogo vai assumindo a liderança e nesse momento, vai ficando muito próximo da vaga

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! RENAN FONSECA É O NOME DA FERA! Cobrança de escanteio da direita, o zagueiro apareceu livre e consegue cabecear no canto, e vira o jogo.

14' Amarelo para Bill do Botafogo

12' RENAN! Thiago Galhardo, recebeu livre, e bateu para grande defesa de Renan. Melhorou muito o jogo

11' Substituição no Botafogo: Entra: Fernandes/ Sai: Tomas

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! CARLETO É O NOME DA FERA! UM FOGUETAÇO! Cobrança perto da área, Carleto encheu o pé sem chances para Jonathan!

7' JONATHAN! Desvio fundamental do goleiro do Madureira, tirando o gol dos pés de Bill.

5' Segundo tempo sem emoção até aqui.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO NO NILTÃO

46' Apita Luis Antônio Silva dos Santos! Intervalo no Niltão! Madureira 1 x 0, gol de Rodrigo Lindoso

45' Amarelo para Carleto do Botafogo

43' Primeiro tempo vai chegando ao fim. Grande primeiro tempo do Madureira

38' Finalizações: 13 do Madureira e 4 do Botafogo.

35' REEEEEEENAN! Cruzamento de Galhardo, para um sem-pulo maravilhoso de Rodrigo Lindoso, que obrigou o arqueiro alvinegro à uma defesaça

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MADUREIRA! RODRIGO LINDOSO É O NOME DA FERA! Bateu no canto direito, Renan pulou mas não alcançou!

30' PÊNALTI PARA O MADUREIRA! Rodrigo Pinho lançado dribla o Renan, é derrubado e o árbitro marca o pênalti.

27' E SÓ DÁ MADUREIRA! Contra-ataque rápido do Tricolor Suburbano, e Thiago Galhardo chute perto do gol do Renan

22' UHHHHHHHHHHHHHH! DEFESAÇAS DE RENAN! Primeira em chute de Galhardo, depois em voleio de Rodrigo Pinho

21' Parada Técnica!

20' UHHHHH! Mais uma chegada do Madureira, que parou em Renan.

16´ UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Ataque do Madureira envolveu a defesa do Botafogo, e com tabela dentro da área o Madureira quase abriu o placar.

14' UHHHHHHHH! Rodrigo Pinho chuta bem de longe. Jogaço no Niltão.

13' Duas faltas em sequência para o Madureira. Quarta falta do Alvinegro, contra nenhuma do tricolor.

8' Botafogo passa a tomar o controle do jogo.

7' UHHHHHHHH! Cobrança de escanteio na cabeça do Willian Arão qque cabeceia perto do gol.

4' Chute de longe do Jóbson, parecia desprentencioso, mas até assustou o goleiro Jonathan.

4' Madureira controla as ações do jogo, de maneira até surpreendente.

1' UHHHHHHHHHHH! Chutaço do Formiga, que passa muito perto do gol de Renan

BOLA ROLANDO! COMEÇA A PENÚLTIMA RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA!

Um minuto de Silêncio realizado no Niltão

MADUREIRA ESCALADO: Jonathan; Formiga, Daniel, Thiago Cardoso e Moisés; Gilson, Ryan, Rodrigo Lindoso, Camacho e Thiago Galhardo; Rodrigo Pinho. Técnico: Toninho Andrade.

BOTAFOGO ESCALADO: Renan, Gilberto, Renan Fonseca, Alisson e Carleto; Diego Giaretta, Willian Arão, Tomas e Elvis; Jobson e Bill.

Técnico: René Simões

TIMES EM CAMPO DO ESTÁDIO DO ESTÁDIO NILTON SANTOS!

No sub-20 o Madureira derrotou o Botafogo por 1 a 0.

O Estádio Nilton Santos, que receberá a partida de logo mais, receberá um público em torno de 10000 pessoas.

René Simões comentou o "trunfo" que é para o alvinegro jogar no Niltão: "É um handicap (vantagem). É um trunfo jogar em casa nesta reta final, com a torcida presente, onde temos 100% de aproveitamento."



O vencedor da partida de hoje, pode garantir classificação às semifinais, caso o Flamengo vença o Fluminense, no clássico de logo mais.

Já o Técnico Toninho Andrade do Madureira, espera um jogo aberto nessa tarde, no Niltão: "Um confronto muito difícil contra um adversário que passou a maior parte do campeonato na liderança, até surpreendendo muita gente porque muitos não acreditavam em uma boa campanha do Botafogo. É um jogo que a gente qualifica como de total importância para o Madureira. A preparação é um pouco diferente, pois os jogos daqui pra frente são mais decisivos e podem mudar a trajetória do campeonato. Vamos com mais foco, determinação e cobrança, pois é o preço que se paga quando se chega aonde chegamos"

O Botafogo não poderá contar com seu goleiro, e ídolo, Jefferson, que passará por uma artroscopia. René Simões, comentou a ausência do capitão: "Isso é um problema que nos preocupa, mas eu não sei exatamente como aconteceu. Ele chegou com o joelho um pouquinho inchado, não sei dizer exatamente qual foi a causa. É óbvio que me preocupa, temos tentado entender tudo o que se passa."

Já o Madureira, vem de vitória sobre o Macaé, 1 a 0, em Conselheiro Galvão. Veja o gol e a entrega da Taça Rio ao Tricolor:

Na última rodada do Carioca, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Vassco, no Maracanã. Veja os gols:

Retrospecto do confronto: Foram 131 jogos entre as duas equipes, com 91 vitórias do alvinegro, e 9 do Tricolor Suburbano.

SENSAÇÃO! Madureira é a equipe surpresa do campeonato e no momento está tirando a vaga do Fluminense entres os 4 primeiros da classificação.

SUPERSTIÇÃO! Botafogo não vence há três jogos, três empates, em partidas realizadas fora do estádio Nilton Santos, que é considerado um amuleto pelos alvinegros.

Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora, contaremos todas ass emoções de Botafogo x Madureira pela 14ª rodada do Campeonato Carioca 2015.