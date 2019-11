Corinthians e Santos fazem clássico com clima de decisão e pela liderança geral do Paulista

Neste domingo (5) Corinthians e Santos fazem o último clássico da primeira fase do Campeonato Paulista 2015. As duas melhores campanhas do estadual até aqui se enfrentam pela visando a liderança geral, que pode definir quem decide o título em casa numa possível final.

Corinthians e Santos se enfrentam nesse domingo de páscoa pela 14ª rodada com clima de decisão. Sendo, até aqui, as duas melhores equipes do campeonato, os alvinegros fazem o derby do preto e branco visando à liderança geral do Campeonato Paulista 2015. A ponta do estadual pode decidir, numa eventual final, quem poderá decidir o título em casa.

Com 35 pontos no Grupo 2, o Timão é até aqui o melhor time no Paulistão, estando ainda invicto na temporada, fora que não perde na Arena Itaquera, palco do duelo desse domingo, desde Maio do ano passado, justamente na estreia do seu estádio, quando caiu para o Figueirense por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro de 2014.

Já o Santos é o líder do Grupo 4 com 30 pontos e para ficar com a liderança geral do Paulista tem de vencer o Corinthians no duelo clássico e ainda torcer por um tropeço do time de Itaquera nessa reta final de campeonato. A bola rola para o clássico ás 16h.

A fase é boa mas o Corinthians de Tite mantém os pés no chão

Líder no Campeonato Paulista e um dos times com a melhor campanha da Copa Libertadores da América, não tem como negar que o início de temporada do Corinthians é arrasador. Além disso, o time está a quase 30 jogos invictos jogando como mandante, e não perde um clássico a um ano, 14 partidas com Tite no comando. Apesar de tudo isso, o treinador corintiano agradece os elogios, mas em Itaquera todos mantém o pé no chão.

"Aceitamos o elogio, pois entendi que fizemos uma grande partida, mas só temos 22 jogos. Reconhecer os elogios, sim, mas também ter maturidade para compreender que essas situações acontecem. É buscar sempre o crescimento. Temos de ter essa maturidade. Não deixo a bola baixar, deixo na real. Não omito elogios, nem críticas. Mas trago a maturidade de saber conviver com os dois. A grande marca, o grande clube, sempre te joga pra cima. Tem de tomar cuidado sempre" - disse o treinador sob os elogios que sua equipe tem recebido ultimamente e das comparações que estão fazendo com outras equipes da Europa.

Quem era duvida mas foi confirmado de última hora para o clássico é o zagueiro Felipe. Com dores no ombro, o defensor ficou de fora da partida contra o Danúbio pela Libertadores e disseram que poderia desfalcar o time também no clássico contra o Santos, mas o zagueiro participou do treinamento com os companheiros na manhã desse sábado e foi liberado pela comissão médica.

Os desfalques do Timão no clássico serão o lateral-esquerdo Fábio Santos, que começou a treinar com bola, mas ainda será preservado, o lateral-direito Edílson, suspenso, além do meia Danilo e do atacante Luciano, ambos machucados.

Um velho conhecido - Assim como os outros clássicos, Corinthians e Santos é um que sempre houve bastante rivalidade, e algumas troca de jogadores de clubes sempre apimentaram isso. A Fiel foi a loucura quando Ricardinho aceitou jogar no Santos, assim como a torcida da Baixada não gostou nada quando o rival alvinegro tirou o ídolo e goleiro Fabio Costa da Vila Belmiro.

Quem protagonizou isso recentemente foi Edu Dracena, que, depois de anos e diversos títulos conquistados vestindo a camisa do Santos, acertou em 2015 a sua ida para o time de Itaquera, gerando revolta por parte de sua torcida, que tinha o ex-capitão como um dos jogadores chaves do clube para a temporada.

Além de reforçar o elenco corintiano e ser opção para o clássico, Dracena pode ser ainda mais útil para o seu atual clube, já que jogou com Robinho, Lucas Lima e parte do atual time santista, podendo assim indicar quais são os pontos fortes e fracos do rival desse domingo. Um tempero a mais para um clássico que sempre tem jogos quentes, emocionantes e sempre decisivos.

Santos quer aprimorar ainda mais a mescla da experiência com a juventude

Marcelo Fernandes fará o seu segundo clássico sob o comando do Santos, e o treinador pensa em mudanças no time para o derby alvinegro. Por conta da forte qualidade do rival na criação e saída para o jogo, o técnico do Alvinegro Praiano pensa em mexe no seus homens de meio-campo. Um dos mais cotados a sair jogando é Elano.

"Estamos pensando sim em fazer alterações por causa do adversário. Estudamos todos os times que vamos enfrentar. Treinamos duas ou três formações e ainda estamos pensando naquilo que é melhor para o jogo. Sabemos que o Corinthians tem um meio-campo muito forte e vamos nos precaver para isso. Mas não vamos abdicar de atacar nunca" - disse o treinador ao ser questionado sobre o time que vai a campo, optando por deixar para revelar na hora do jogo.

Quem retorna ao time para o clássico diante do Corinthians é o atacante Robinho. O camisa 7 esteve com a Seleção Brasileira nos amistosos diante da França e do Chile e desfalcou o Santos em três partidas, mas Robinho voltou ao time da Baixada no meio dessa semana, treinou normalmente e vai enfrentar o rival que mais gosta de enfrentar. Até hoje, com a camisa do Santos, Robinho perdeu apenas um jogo para o Timão, justamene o clássico no ano passado que marcou o seu retorno ao time da Vila Belmiro.

Por outro lado, quem não jogará o clássico e nem vestirá mais a camisa do Santos é o atacante Thiago Ribeiro. O agora ex-camisa 11 está a caminho de Minas Gerais para acertar sua transferência para o Atlético-MG. Com a ida de Ribeiro para o Atlético o Santos deve receber dois jogadores do Galo, sendo um zagueiro e um meio-campista ainda não definidos como contrapartida.

Ricardo Oliveira + 10 - Se antes sua contratação por parte da torcida era contestada, hoje muitos já questionam o porque o Santos ainda não renovou com Ricardo Oliveira, artilheiro do time e com contrato com o clube apenas para a disputa do estadual. Sua forma física e o faro de gols que tinha quando deixou o Brasil foram colocados em cheque, ninguém sabia dizer se Oliveira seria o mesmo de antes, e ele vem mostrando a cada jogo que está ainda melhor.

Com 6 gols, Ricardo Oliveira é a principal arma no ataque do Santos ao lado de Robinho e Gabriel para bater o Corinthians no clássico. Decisivo diante do Palmeiras e autor de belos gols nas últimas partidas, a torcida do Alvinegro Praiano, que antes contestava, agora aposta todas suas fichas no camisa 9 e torce que o centro-avante seja mais uma vez decisivo e dê a vitória para o Santos na casa do rival.