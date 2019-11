Corinthians x Santos (1-1)

Um grande abraço aos amigos internautas e até a próxima transmissão aqui na Corinthians VAVEL.

Vamos terminando por aqui mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Nesta tarde de Páscoa, você acompanhou o empate Corinthians 1 x 1 Santos, em Itaquera.

Veja o gol de Ricardo Oliveira, autor do empate na Arena Corinthians.

O Santos volta ao segundo lugar mas agora tem três jogos sem vitórias. O empate foi comemorado jogando fora de casa.

Após o empate, o Corinthians se assegura na primeira posição e decidirá em casa no mata-mata. Não poderá ser alcançado na úlitma rodada. Também mantém a invencibilidade no ano e jogando em casa.

Elias sobre o time: " Tivemos um ótimo primeiro tempo, não marcamos os gols a mais e sentimos um pouquinho o físico neste segundo tempo. Normal, vamos seguir treinando."

Fala Ricardo Oliveira: " Nós nunca estaremos satisfeitos com empate. Mas encarar de igual pra igual o Corinthians na Arena é de ficar orgulhoso."

Sheik após o jogo: " Se jogarem leal comigo, jogo na bola, jogo leal. Mas fica o recado, se entrarem duro, também sei chegar pesado."

APITA O ÁRBITRO! FIM DE JOGO EM ITAQUERA. TUDO IGUAL NO CLÁSSICO. CORINTHIANS 1 X 1 SANTOS!

48' Timão vai com tudo ao ataque. Últimos instantes.

48' ÚLTIMA MUDANÇA NO PEIXE: GABRIEL ENTRA, SAI ROBINHO

47' Sheik arriscou mas pegou muito mal na bola...

46' OUTRA FALTA PRO CORINTHIANS! Renato levantou o pé demais e Timão pressiona.

45' MAIS 3 MINUTOS DE JOGO!

44' FALTA MUITO PERIGOSA, À UM PASSO DA ÁREA PRO TIMÃO!

40' DUPLO CARTÃO: EMERSON E GEUVÂNIO, APÓS DISCUSSÃO.

38' OUTRA MUDANÇA NO CORINTHIANS: PETROS NO LUGAR DE RENATO AUGUSTO.

35' MUDA TITE: LOVE ENTRA, SAI PAOLO GUERRERO

33' Partida tensa neste momento. Juiz precisa se impor.

31' VLAAAAADIMIIIIIIIR! Jádson bate falta na medida e o goleiro faz grande defesa!

29' Público na Arena Corinthians:

32.566 pagantes

1.833.476.25 reais de renda

28' O juiz parece se complicar. Jogo começa a ficar mais nervoso.

27' MUDANÇA NO SANTOS: CHIQUINHO SAI. ENTRA CICINHO.

26' Robinho isolou a falta.

26' Falta pro Santos! Cresce o time da Vila.

24' DAVID BRAZ QUASE VIRA! Subiu sozinho de novo, desviou e a bola passou raspnado a trave.

22' GUERREEEERO PERDEU MAIS UMA! Outra vez trocando passes, Elias enfiou para o peruano que mandou forte mas muito alta.

21' Ricardo Oliveira recebeu livre pra finalizar mas pegou embaixo demais e mandou pra fora.

18' FÁGNER AMARELADO. Após falta em Robinho, o lateral reclamou demais e tomou o cartão de bobeira.

16' Equipes cadenciam mais. O jogo tem mais pesses errados e perde em qualidade.

12' Linda jogada. De pé em pé, tocando a bola, desde o campo de defesa, saiu da direita e passou pelos pés de Robinho na esquerda. O camisa 7 rolou pra Chiquinho que cruzou na medida para Ricardo Oliveira empatar.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL RICARDO OLIVEIRA, DO PEIXE!

11' MUDANÇA NO PEIXE: GEUVÂNIO NO LUGAR DE ELANO.

11' VALÊNCIA AMARELADO. Elias arrancava pelo meio e levou o rapa. Cartão justo.

7' ELAAAAAANO TIRA TINTA DA TRAVE! Cássio só torceu e a bola pegou na rede do lado de fora.

6' RALF DIVIDE E COMETE FALTA! Lucas Lima tentou a jogada e agora tem cobrança muito perigosa.

3' Elano tentou de longe mas isolou. Tiro de meta apenas.

2' O jogo começa mais rápido. As equipes vão ao ataque.

0' MEXE NA BOLA O TIMÃO. COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Equipes retornam ao jogo. Vai começar o segundo tempo!

Veja o gol de Felipe, dando a vitória parcial ao Corinthians no clássico.

Vladimir, goleiro santista: " A equipe do Corinthians é uma equipe qualificada. Sabemos e precisamos melhorar. Minhas defesas foram importantes mas de nada adianta."

Felipe, autor do gol: " Isso é treinamento. Com Renato no segundo ou Jádson no primeiro, gosto de subir no ataque e se a chance aparecer, quero fazer o gol".

46' APITA O ÁRBITRO. Fim do primeiro tempo na Arena. Timão vence com gol de Felipe aos 41 minutos.

44' MAIS 1 MINUTO DE ACRÉSCIMO

41' Escanteio batido por Jádson da direita e Felipe sobe livre pra mandar na rede. Sem nenhuma chance de defesa dessa vez para Vladimir!

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TIMÃO!

40' DAVID BRAZ SALVA! Guerrero recebe de Jádson em posição legal e na hora do chute, foi bloqueado por David Braz.

38' Peixe não consegue criar. Robinho e Ricardo Oliveira voltam demais pra pegar a bola.

34' QUAAASE TIMÃO! Jádson pela direita cruzou mas Guerrero não alcançou e a bola saída.

32' Santos tenta trabalhar mais as jogadas. Timão recua e espera.

29' VLAAAAADIMIIIIIIIR! Que jogada! Fágner lançou Renato Augusto que deu um toque de cabeça pra trás e deixou Guerrero livre. O peruano mandou fraco pra fácil defesa.

26' NÃO PARA! Elias recebe da entrada da área e manda muito por cima do gol.

24' VLADIMIR DE NOVO! Jádson recebeu na grande área, aberto pela direita, mandou cruzado e o goleiro novamente fez boa defesa.

23' SHEEEIK, FORA! Fágner cruza no segundo poste e Emerson se esticou todo mas mandou pela rede no lado de fora.

21' CÁSSIOOOOOO! Escanteio batido, David Braz chegou por tráz da zaga e desviou fraco. Cássio segurou firme.

19' INAAAAAAACREDITÁVEEEEEEEL! Renato Augusto arriscou, a bola explode na trave esquerda, no rebote, Guerrero cabeceia a queima roupa e Vladimir faz milagre e a bola ainda pega no travessão! Na sequencia, Elias mandou e Vladimir fez outro milagre!

17' Santos agora se acalma mas não consegue prender a bola.

16' PRESSÃO ALVINEGRA NA ARENA! Elias tenta de fora e a bola explode na zaga. escanteio.

15' RENAAAATO PARA EM VLAAADIMIR! Lindo corte do camisa 8 e o goleiro faz grande defesa!

13' No escanteio, Felipe desviou muito alto e é só tiro de meta. A torcida vem com o time.

12' Falta na área e David Braz salva o Santos. Gil chegava por trás.

12' Jádson, Elias e Uendel na bola.

11' PEGADA FORTE EM JÁDSON. David Braz pega por baixo e Corinthians tem falta frontal ao gol santista.

11' Timão começa a ter mais a bola e busca os espaços no ataque.

9' ELANO TENTA. Entrada da área, com certa liberdade, Elano mandou de esquerda mas pegou muito embaixo da bola.

7' CHEGA O CORINTHIANS! Elias cruzou da direita e Guerrero chegou chutando dividido com o zagueiro. Primeiro susto no jogo.

6' Peixe começa marcando alto e dificulta saída de bola do Corinthians.

2' E agora foi a vez de Guerrero e David Braz dividirem de cabeça. Pior para o peruano que sente a nuca.

0' E logo na primeira tentativa do Santos, Felipe dividiu com Lucas Lima e Fágner. Um strike do zagueiro corinthiano que tirou os dois de campo.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. A BOLA ESTÁ ROLANDO NA ARENA CORINTHIANS!

15h59 Vamos ao jogo! Tudo pronto!

15h58 Timão com o uniforme 2. Camisa preta com listras brancas na vertical, calção e meias pretas. Já o Santos, todo de branco.

15h57 Toca o Hino Nacional do Brasil.

15h55 Equipes entram no gramado de jogo. A bola já vai rolar no clássico paulista.

15h50 Público melhora e muito. A festa toma conta das arquibancadas da Arena Corinthians. Em instantes, equipes no gramado.

15h45 Equipes finalizam o aquecimento no gramado. Daqui a pouco, os times voltam em definitivo para o grande duelo deste domingo de Páscoa.

15h35 O artilheiro Ricardo Oliveira vive a novela sobre sua renovação. Prestes a encerrar seu vínculo, o camisa 9 santista falou sobre o tratamento da diretoria e sobre seu desejo: " Já estamos em processo de renovação, já tivemos uma conversa, fiquei muito satisfeito, mas ainda não discutimos valores. O Santos reconhece o que eu estou produzindo e será fácil acertar essa renovação, que é desejo do meu coração também".

15h25 O Corinthians terá outro clássico e Tite se mostrou preocupado com as expulsões do time durantes os grandes jogos deste anos. Contra Palmeiras e São Paulo, o Timão terminou com um jogador a menos. Fala, Tite: " Até conversei com o Edílson esses dias e perguntei a ele se algum dos cartões que ele levou foi desnecessário. Temos cuidado com todos os aspectos. Esse é um aspecto, sim. Nosso time já é maduro e toma poucos cartões. Queremos evitar ao máximo situações como essas novamente".

15h15 Torcida do Peixe já ocupa seu lugar em um bom número. Torcida corinthiana ainda pequena na Arena. Expectativa de mais de 32 mil pessoas presentes no clássico.

Santos escalado por Marcelo Fernandes: 12 Vladimir; 13 Victor Ferraz; 14 David braz, 2 Werley, 23 Chiquinho; 15 Valência, 8 Renato, 20 Lucas Lima, 22 Elano; 7 Robinho, 9 Ricardo Oliveira.

Timão definido por Tite: 12 Cássio; 23 Fágner; 28 Felipe, 4 Gil, 13 Uendel; 5 Ralf; 10 Jádson, 7 Elias, 8 Renato Augusto, 11 Emerson Sheik; 9 Guerrero.

Corinthians também presente na sua Arena. Daqui a pouco, Corinthians x Santos

Os portões do estádio já estão abertos. Logo a casa alvinegra ficará lotada, como vem acontecendo habitualmente.

Um pouco mais de 1 hora para o início do jogo, o time da Vila Belmiro chegou na Arena em Itaquera. Dentro de instantes, será a vez do Corinthians chegar na sua nova casa.

Confira o nosso Pré- Jogo especial para Corinthians x Santos 2015: Corinthians e Santos fazem clássico com clima de decisão e pela liderança geral do Paulista

Assim como aconteceu ano passado, os times deverão jogar com uniformes trocados. Como a camisa 1 do Corinthians tem detalhes pretos, fica parecida com a 2 do Peixe. Com isso, o Santos jogará todo de branco e o Timão, todo de preto.

O Santos conta com a volta de Robinho da Seleção para reecontrar o rumo da vitória neste Corinthians x Santos . Chiquinho também retorna de contusão e fica à disposição. Já o goleiro Vanderlei está fora do Paulista 2015 após fraturar o nariz contra a Ponte Preta. Só retorna no Brasileiro. Marcelo Fernandes não quis adiantar a equipe santista.

O Corinthians terá força máxima para o duelo de logo mais. Tite já adiantou a escalação e será a mesma que atroeplou o Danúbio na quarta passada (1). Desfalques ele terá no banco de reservas. Luciano e Danilo seguem em tratamento. O titular Fábio Santos já trabalha com bola e pode refoçar a equipe na próxima semana. O colombiano Mendoza é outro que fica a disposição do treinador nesta tarde.

Para os santistas, o time de Pelé que ficou um longo período sem saber o que é derrota para o Timão, é inesquecível em Corinthians x Santos hoje. O gol de Serginho Chulapa na final do Paulista 84 tirou o time da fila e impediu o tri do rival. E como esquecer as pedaladas de Robinho na final de 2002? O título brasileiro veio após a vitória por 3-2 no Morumbi.

Este Corinthians x Santos é o clássico mais antigo do estado. São mais de 100 anos de duelos e muitos deles marcantes. Vamos relembrar 3 de cada lado!

FIQUE DE OLHO Corinthians x Santos : ROBINHO. Eterno menino da Vila, tinha uma marca incrível de nunca ter perdido para o Corinthians. A sina foi quebrada exatamente na sua volta, ano passado. O pequeno Róbson encara a casa corinthiana sem nenhum temor, mas precisa definir logo se retorna ou não para o Milan, dono dos seus direitos.

FIQUE DE OLHO Corinthians x Santos 2015: PAOLO GUERRERO. Atual maior ídolo do elenco alvinegro, o camisa 9 vive a expectativa da renovação. Mesmo em meio à essa novela, o peruano mostra muito amor à camisa e faz a Fiel delirar com seus gols e jogadas. É o maior artilheiro da nova casa corinthiana.

Já a Fiel jamais se esquecerá da semifinal do Paulista 2001, quando Gil entortou o zagueiro e Ricardinho marcou no último lance, levando o time para a final. Em outra semifinal, dessa vez na Libertadores, o Corinthians arrancou um empate no Pacaembu por 1-1 e seguiu à final daquele que era o maior sonho do time na época. Mas o que fica marcado até hoje é a humilhação que Tevez, Nilmar e cia. fizeram no Peixe no Brasileiro 2005. Simplesmente 7-1! O eterno 7 x 1 é reverenciado até hoje.

O histórico do confronto Corinthians x Santos mostra amplo domínio para o time da capital. Até hoje foram 316 jogos. O Corinthians venceu 126, contra 99 do time da baixada. Outros 91 empates são computados no duelo. O Timão marcou 588 gols e o Peixe tem 465 gols marcados.

No returno, foi a vez da Arena Corinthians ferver. Vivendo ótima fase, Paolo Guerrero foi decisivo, Timão venceu por 1-0 porque Aranha estava em noite inspirada. Fechou o gol e evitou um placar maior naquele duelo.

No turno do Brasilerão 14, Peixe e Timão novamente se enfrentaram na Vila Belmiro. Com o aguardado retorno de Robinho, o caldeirão fervia e o Santos botava pressão. Mas deu Corinthians com gol isolado do zagueiro Gil, no polêmico jogo da suposta agressão de Petros no árbitro Raphael Clauss.

Ano passado, pelo Paulista 2014, Santos e Corinthians se enfrentaram na Vila Belmiro. O entrosado, rápido e ofensivo time praiano não perdoou o time corinthiano, que estava em reconstrução nas mãos de Mano Menezes, e mandou um sonoro 5-1, com show de Arouca e Thiago Ribeiro!

A expectativa é de termos mais uma vez casa cheia em Itaquera. Até ontem, 31 mil ingressos já tinham sido vendidos. A Fiel fará a habitual pressão!

A belíssima Arena Corinthians será o palco deste clássico. A casa corinthiana receberá o Peixe pela segunda vez. Ano passado, pelo Brasileiro, o Corinthians bateu o Santos por 1-0, gol de Paolo Guerrero.

O Peixe teve seu jogo assim descrito: Santos empata com São Bento em casa e deixa liderança geral do Paulistão

Assim foi a análise pela Corinthians VAVEL da goleada do Timão pela Libertadores: Corinthians goleia Danúbio e se aproxima de vaga às oitavas da Libertadores

O Santos vem de um tropeço em casa. Empate por 2-2 contra o São Bento de Sorocaba. Mesmo já com a vaga encaminhada, viu o seu rival se distanciar na ponta da classificação geral.

Pelo Paulistão, o Timão vem de vitória fora de casa contra o Bragantino. Com gol de Vágner Love, o alvinegro de Parque São Jorge garantiu os pontos e abriu margem na tabela do torneio. Já pela Libertadores, o Corinthians atropelou o frágil Danúbio do Uruguai por 4-0 e está muito bem encaminhado na próxima fase.

O Peixe vem de rodadas oscilantes. Lidera o grupo 4 com 30 pontos e hoje é o vice na tabela geral. Busca diminuir a diferença para o Timão e promete quebrar a sequencia do Corinthians.

O Timão vai sendo o time a ser batido. Perfeito até o momento, está invicto e jogando o fino da bola. Muitos o acha o melhor time do país. É o líder do Grupo 2 e da classificação geral do torneio com 35 pontos.

O clássico mais antigo de São Paulo encerrará os duelos entre os grandes nesta primeira fase. Timão e Santos, já classificados, buscam confirmar a melhor posição possível para decidir em casa no mata- mata do Paulista 15.

Olá amigos da VAVEL Brasil! A partir de agora, você acomapnha a melhor transmissão da internet com o minuto a minuto e em tempo real de um grande clássico paulista e do futebol brasileiro. Corinthians x Santos se enfrentam pela 14ª rodada do Campeonato Paulista 2015 e você poderá saber de todos os detalhes aqui no nosso site.