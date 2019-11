Flamengo x Fluminens no Campeonato Carioca 2015 (3-0)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Fluminense, mesmo derrotado, ainda depende das próprias forças para se classificar. Para isso, o Tricolor precisa vencer o Madureira em confronto direto na última rodada.

Com a vitória, o Flamengo volta a liderança da competição com 35 pontos e briga diretamente com o Botafogo na última rodada pelo título da Taça Guanabara

45' FIM DE JOGO! Sem acréscimos, o árbitro encerra a partida. Vitória rubro negra, 3 a 0

43' GOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Matheus Sávio marca o terceiro! Marcelo Cirino recebeu na direita e cruzou rasteiro, o menino Matheus entrou livre e bateu por entre as pernas de Cavalieri. O Fla aumenta, 3 a 0

40' IMPEDIDO! Pará cobra a falta na área e Alecsandro cabeceia no canto de Cavalieri, porém, a arbitragem já havia parado o lance assinalando impedimento do camisa 9

39' Fluminense ainda busca um gol, mas a defesa do Flamengo se posta bem em campo

37' Fim de jogo em Nova Friburgo! Em jogo de nove gols, Friburguense bate o Vasco pelo placar de 5 a 4

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Luiz Antônio e entra Lucas Mugni

32' Flamengo recua e Fluminense busca diminuir o placar

29' PAULO VICTOOOOR! Em jogada confusa dentro da área, a bola sobra pra Gum que bate forte no canto, Paulo Victor faz uma defesa incrível

28' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Gabriel e entra Matheus Sávio

27' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Kennedy e entra Lucas Gomes

25' Enquanto o Fluminense busca um milagre, o Flamengo troca passes sem preocupação

24' Jogo é morno no Maracanã

21' Recomeça a partida!

20' PARADA TÉCNICA!

18' Flamengo busca o terceiro gol, enquanto o Tricolor parece estar entregue na partida

Veja o segundo gol do Flamengo no Maracanã, marcado por Alecsandro

14' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Gerson e entra Marlone

14' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Wagner e entra Vinícius

12' Alecsandro marca pela nona vez no Campeonato Carioca e empata na artilharia com Rodrigo Pinho do Madureira, Fred do Fluminense e Marcelo Cirino do Flamengo

09' GOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Alecgol marca o segundo! Pará dá boa enfiada de bola para Alecsandro. Ele tinha Cirino como opção no meio, mas preferiu bater pro gol, entre o goleiro e a trave, sem chances para Cavalieri. O Fla faz 2 a 0

08' Wagner bate no canto, mas Paulo Victor defende sem maiores problemas

07' Falta perigosa para o Fluminense. Cobrança é frontal ao gol de Paulo Victor

05' Flamengo prende a bola e pacientemente espera por uma chance de tentar matar o jogo

03' Anderson Pico cruza, Alecsandro cabeceia, mas lance já estava parado. Foi marcado impedimento

02' Com 10 em campo, Fluminense recua e espera por uma oportunidade de contra ataque e se defende como pode

01' Anderson Pico já tenta uma jogada perigosa, mas chuta fraco e a bola fica nas mãos de Cavalieri

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

00' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! Sai Jonas e entra Frauches

Fred, na saída de campo, se revolta com expulsão no Fla-Flu e pede fim do Campeonato Carioca: 'Tem que acabar!' Confira a matéria completa pela VAVEL.com

Veja o gol de Jonas que vai dando a vitória ao rubro negro no clássico

O autor do gol, Jonas: ''Graças a Deus eu fui feliz em acertar aquele chute. Agora tenho que tomar cuidado porque estou com amarelo e não quero prejudicar minha equipe''

47' Fim de primeiro tempo no Maracanã! O Flamengo vai vencendo por 1 a 0, gol de Jonas. Fred foi expulso pela arbitragem e o Tricolor tem um a menos em campo

45' Teremos dois minutos de acréscimo!

43' Jean cobra falta com perigo e assusta Paulo Victor

42' CARTÃO AMARELO! Bressan faz falta em Kennedy e é advertido

41' Em contra ataque rápido, Cirino recebe de Gabriel, mas Marlon corta no momento exato

Na saída de campo, Fred fez duras críticas a arbitragem e a FERJ: ''Tem que acabar o Campeonato Carioca. Pra ficar assim não dá, não tem como''

37' Com um a mais em campo, Flamengo troca passes calmamente buscando espaços na defesa Tricolor

35' CARTÃO AMARELO! Jonas é advertido por falta em Kennedy

32' GOL ANULADO! Alecsandro marca o segundo, mas em posição irregular

28' CARTÃO VERMELHO! Fred está expulso. Centroavante caiu pedindo falta e colocou a mão na bola. Como já tinha amarelo, o juiz expulsou o camisa 9

27' O Flamengo é melhor no jogo e tem o controle da partida

25' O Fluminense tem mais posse de bola no momento, mas não consegue criar jogadas de perigo

23' Jean bate de longe, mas erra o alvo e manda pela linha de fundo

21' Recomeça a partida

20' PARADA TÉCNICA!

20' Wagner bate falta rasteiro de longe e Paulo Victor faz boa defesa

17' GOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Jonas arrisca de canhota de muito longe e surpreende Diego Cavalieri. O Fla está na frente, 1 a 0

15' CARTÃO AMARELO! Fred recebe o cartão em agarra agarra dentro da grande área do Flamengo

13' ASSIM NÃO, ALECSANDRO! Centroavante recebe passe de Gabriel e bate torto, sem direção

10' CARTÃO AMARELO! Edson faz falta no meio em Gabriel e recebe o cartão

08' CAVALIERI! Marcelo Cirino arranca em contra ataque e bate rasteiro de fora da área. Cavalieri faz boa defesa

05' CARTÃO AMARELO! Gabriel é punido por simular falta na entrada da área

05' Jogo é truncado nesse início. As duas equipes buscam o jogo, mas não criam nenhuma oportunidade efetiva de gol

03' Luiz Antônio arrisca de longe e pega muito mal na bola, sem perigo para Cavalieri

02' Fluminense troca passes o meio campo, mas esbarra na boa marcação rubro negra

00' COMEÇA O CLÁSSICO FLA-FLU

Vai rolar a bola no Maracanã!

Jogadores de Fla e Flu tampam a boca em sinal de protesto contra a FERJ

O Fla, mandante da partida, vem com seu uniforme principal: camisa rubro negra, calções brancos e meiões rubro negros. O Flu vem com seu uniforme número 2: camisa branca, calções grená e meiões brancos

Os dois times já estão em campo. Dentro de instantes, terá início o primeiro Fla-Flu de 2015

Chove bastante nesse momento no Maracanã

DESFALQUE DE ÚLTIMA HORA NO FLA: Paulinho foi cortado da partida devido a um desconforto na coxa direita

Na reserva, o técnico Ricardo Drubscky conta com: Kléver, Henrique, Renato, Rafinha, Vinícius, Marlone e Lucas Gomes

O Fluminense está escalado da seguinte maneira: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Marlon e Giovani; Edson, Jean, Gerson e Wagner; Kenedy e Fred; Técnico: Ricardo Drubscky

No banco, o rubro negro tem a disposição: César, Frauches, Marcelo, Douglas Baggio, Lucas Mugni, Matheus Sávio, Eduardo da Silva e Thallyson

As equipes já estão escaladas. O Flamengo vem a campo com: Paulo Victor, Pará, Bressan, Wallace e Anderson Pico; Jonas, Márcio Araújo, Luiz Antonio e Gabriel; Marcelo Cirino e Alecsandro; Técnico: Deivid

Em caso de vitória aqui hoje no Maracanã, o Fluminense ultrapassa o Madureira e joga pelo empate na próxima quarta para se classificar. Se empatar ou perder o clássico desta noite, o Fluminense terá que vencer a equipe do subúrbio do Rio em Volta Redonda na última rodada para se garantir nas finais

Fim de jogo no Engenhão: Botafogo 4 x 1 Madureira. Assim como o alvinegro, o Flamengo já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca independente do resultado de hoje

Suspenso após criticar a FERJ, o técnico Luxemburgo não estará comandando a equipe hoje do banco de reservas. Seu auxiliar, o ex-atacante Deivid, o substituirá.

O Botafogo vai vencendo o Madureira pelo placar de 3 a 1 no Engenhão. Com o resultado, o alvinegro se garante matematicamente nas semifinais, assim como o Flamengo. Já o Fluminense precisa vencer o clássico para ultrapassar o Tricolor suburbano e voltar ao G4

Até ontem, 31.514 ingressos já haviam sido vendidos para a partida de hoje. A expectativa é de casa cheia no Maracanã e quebra de recorde. O jogo de maior público até aqui, foi o clássico entre Flamengo e Vasco com 56.020 presentes

O Fla aposta na velocidade de seu ataque e nos contra ataques rápidos, principalmente com Paulinho. O jogador retornou de lesão recentemente, está de cheio de gás e sedento para recuperar o seu espaço na equipe

Ricardo Drubscky terá seu primeiro grande desafio no comando do Tricolor Carioca. Após vitória sobre a Cabofriense e o Barra Mansa nas duas últimas rodadas, o treinador encara o seu primeiro clássico, e logo um Fla-Flu

Duelo de arqueiros em Flamengo x Fluminense: Paulo Victor e Diego Cavalieri, pegadores de pênaltis e homens de confiança no gol de Fla e Flu, respectivamente, estarão frente a frente no clássico de hoje. O primeiro já jogou cinco vezes o Flamengo x Fluminens. Venceu três, perdeu uma e empatou outra. Este será o 12º Fla-Flu de Diego Cavalieri. Nos 11 primeiros, foram quatro vitórias, seis derrotas e um empate.

O clássico Flamengo x Fluminens pode ter um gosto especial para o artilheiro Fred, que hoje tem a chance de atingir duas marcas importantes. Se for as redes, o camisa 9 se tornará o sexto maior artilheiro da história do clube, empatado com Russo com 149 gols e de quebra ainda alcançará seu gol de número 300 na carreira como profissional.

O Flamengo x Fluminense 2015 desta noite é o último clássico dessa primeira fase do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o Vasco pelo placar de 2 a 1 e foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0. Já o Fluminense, venceu o Botafogo por 3 a 1 e sofreu um revés contra o Vasco, perdendo por 1 a 0

Assista aos lances da vitória rubro negra por 1 a 0 sobre o Tricolor das Laranjeiras

Em 03 de novembro de 2013, o Flamengo venceu o Fluminense pela última vez em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gol contra do zagueiro Gum, o rubro negro levou a melhor. 1 a 0 no placar

Reveja os lances da vitória tricolor por 2 a 0 sobre o rival

A última vitória tricolor em Flamengo x Fluminense aconteceu no Brasileirão do mesmo ano. Em 11 de maio de 2014, os rivais mediram forças pela 04ª rodada da competição e o Fluminense levou a melhor, vencendo por 2 a 0 com gols de Fred e Chiquinho.

Relembre os lances do empate em 1 a 1 entre Flamengo x Fluminens no Brasileirão do ano passado

Da última vez que se enfrentaram em 21 de setembro de 2014, Flamengo e Fluminense fizeram o clássico da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado em 1 a 1 com Eduardo da Silva marcando para o lado rubro negro e Fred empatando para o Tricolor

Em Campeonatos Cariocas, Flamengo e Fluminense se enfrentaram 239 vezes, com 85 vitórias do rubro negro, 75 do tricolor e 79 empates. No geral, foram 313 partidas envolvendo as duas equipes. São 111 vitórias do Fla, 102 do Flu e 100 empates, com 448 gols marcados pelo Flamengo e 414 pelo Fluminense

FIQUE DE OLHO Flamengo x Fluminens: A dupla Gerson e Kenedy vem enchendo os olhos dos tricolores com gols, jogadas de efeito e grandes atuações. Juntos, o ''Casal Sub-20'', como a torcida tricolor apelidou, já marcou 7 gols em apenas 4 jogos, inclusive no clássico contra o Botafogo, vencido pelo Flu por 3 a 1, onde cada um deixou a sua marca. Cheios de vontade, os dois esperam ser decisivos no Fla-Flu desta noite

FIQUE DE OLHO Flamengo x Fluminens: Alecsandro já tem 8 gols na competição e tem no Fluminense uma de suas principais vítimas na carreira. O centroavante marcou contra o Tricolor em quase todos os times por onde passou. Cruzeiro, Internacional, Vasco e Atlético MG. Pelo Fla, o camisa 9 nunca balançou as redes enfrentando o maior rival e espera mudar essa história hoje

Referência do ataque tricolor, Fred é a esperança de gols do Fluminense para este Fla-Flu. O camisa 9 é o artilheiro da competição com 9 gols, empatado com Marcelo Cirino do Flamengo e Rodigo Pinho do Madureira. Em 6 anos vestindo a camisa tricolor, o centroavante já marcou 4 vezes contra o maior rival e espera aumentar essa marca na noite de hoje

Destaque do rubro negro na competição, Marcelo Cirino é um dos artilheiros do Campeonato Carioca com 9 gols marcados. Contratado no início da temporada junto ao Atlético PR para ser uma opção de velocidade na frente, o atacante vem mostrando que também tem faro de gol e é uma das armas de Luxemburgo para o clássico deste domingo

O Fluminense é o 5º colocado com 28 pontos e desde a estreia do novo técnico, Ricardo Drubscky, vem de vitórias sobre a Cabofriense por 3 a 0 e sobre o Barra Mansa pelo placar de 4 a 2. A última com direito a 2 gols do artilheiro Fred, além de show da dupla Gerson e Kenedy, marcando os outros dois. O resultado positivo no clássico recoloca o Time de Guerreiros no G4, já que Botafogo e Madureira, ambos com 30 pontos, se enfrentam em confronto direto

O rubro negro é líder do Campeonato com 32 pontos e precisa de apenas um empate para garantir a vaga nas semi finais. Uma vitória, no entanto, é imprescindível para o time de Luxemburgo, se quiser terminar esta primeira fase na ponta da tabela. O Fla vem de 6 vitórias consecutivas, a última por 2 a 0 em cima do Bonsucesso no Engenhão, gols de Marcelo Cirino e Matheus Sávio, e espera manter a boa fase

O clássico da penúltima rodada tem teores de decisão. Mais para o lado Tricolor, que precisa da vitória para retornar ao G4. Já o embalado Flamengo, quer o resultado positivo para se manter na liderança e garantir matematicamente a classificação

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real do clássico entre Flamengo x Fluminense , pela 14ª rodada do Campeonato Carioca 2015, partida a ser disputada às 18h30, no estádio do Maracanã.