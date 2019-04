Grêmio empata com São José e termina primeira fase do Gauchão com segunda melhor campanha

Partida válida pela 15º rodada do Gauchão, disputada no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo.

Jogando no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, o Grêmio empatou com o São José em 1 a 1 na tarde deste domingo (5), em partida válida pela 15rodada do Gauchão, a última da primeira fase da competição. O gol dos visitantes foi marcado por Fellipe Bastos e Carrilho marcou o gol de empate.

Com o resultado, o Tricolor encerrou a primeira fase do estadual na 2ª colocação, atrás apenas do Internacional. Com os resultados da rodada, o Grêmio enfrentará o Novo Hamburgo na fase quartas-de-final, em partida que será realizada na Arena, em Porto Alegre. O adversário gremista venceu no seu último jogo o Caxias, e encerrou a primeira fase na 7º colocação.

Já o São José, que chegou a liderar o Campeonato Gaúcho, está eliminado da competição. O Zequinha precisava vencer para sonhar com a classificação, além de depender dos resultados de Passo Fundo, Novo Hamburgo e Aimoré. Com o resultado, a equipe encerrou o certame na 11ª colocação, e voltará suas atenções para as competições do segundo semestre.

São José começa assutando, e Fellipe Bastos marca pela primeira vez com a camisa do Grêmio

Quem criou a primeira oportunidade de gol no jogo foi o São José. Logo aos 2 minutos de partida, Rafael Carrilho finalizou fraco da lateral da área, para defesa tranquila de Tiago. Seis minutos depois, o mesmo Carrilho recebeu perto da área pela direita e chutou forte. A bola acabou batendo no ferro que sustenta a rede, assustando a torcida gremista.

Aos poucos, o Grêmio foi neutralizando as jogadas do adversário e criando suas oportunidades. Na primeira delas, o gol. Everton arriscou de fora da área, a bola bateu na zaga e acabou sobrando para Fellipe Bastos, que da entrada da área mandou pro gol. A bola ainda desviou em Brida, mudando a trajetória e atrapalhando o goleiro Fábio. Foi o primeiro gol do volante com a camisa Tricolor.

Aos 27, Mamute recebe passe de Everton na esquerda, puxa para o meio e finalizou. O goleiro do Zequinha não alcançou, e a bola acabou acertando o poste. A equipe mandante só voltou a assustar no fim da partida. Jô finalizou de fora da área, e o goleiro Tiago mandou para escanteio a bola que veio quicando no gramado, exigindo boa participação do arqueiro gremista.

São José volta melhor para a etapa final e alcança empate

Precisando vencer para sonhar com a classificação, o técnico Gilson Maciel promoveu a entrada do atacante Danrley no lugar do volante Jean Roberto. No entanto, quem começou a etapa final assustando foi o Tricolor. Aos 3 minutos, Fellipe Bastos lançou Yuri Mamute, a zaga do Zequinha parou e o atacante gremista invadiu sozinho a área adversária, mas chutou em cima do goleiro do São José.

Aos poucos, o São José começava a criar mais oportunidades, e não deixava o Grêmio fazer o mesmo. Aos 9, Carrilho deu meia lua em Geromel e chutou para boa defesa de Tiago. Três minutos depois, Felipe Guedes arriscou de longe, e a bola passou perto da meta gremista. Aos 13, o São José alcançou seu empate. Após bola alçada na área, Danrley cabeceou em cima de Tiago, que espalmou para dentro da área. Na sobra, Carrilho chutou fraco de perna esquerda para o gol. Matías Rodríguez ainda tentou, sem sucesso, evitar o gol adversário

Matías, sempre lembrado pelo bom posicionamento defensivo, não repetiu as boas atuações que vinha fazendo. Com a presença de Jô e Brida no lado direito da defesa gremista, era por aquele lado que o São José criava a maior parte das suas oportunidades. O Zequinha era melhor na partida, e quase chegou a virada aos 30. Após passe de Bindé, Danrley chutou de primeira, e o goleiro Tiago mandou para escanteio.

O Grêmio passou a rondar com maior frequência a área adversária. Por outro lado, o time mandante não abriu mão de atacar, o que fez com que os torcedores acompanhassem uma partida aberta, com chances criadas pelas duas equipes. Faltando cinco minutos para o fim do jogo, Giuliano entrou na área, driblou o goleiro Fábio e cruzou para trás, em bola que passou por todos na pequena área, até encontrar Maicon. O meio-campista serviu Matías Rodríguez, que finalizou para longe da meta.

Nos minutos finais, os dois times seguiam chegando a área adversária e criaram chances de marcar o gol da vitória. Num dos lances, William recebeu a bola perto da área gremista e chutou colocado de perna direita. A bola passou tirando tinta da trave tricolor. Como resposta, Fellipe Bastos chutou forte de fora da área, assustando Fábio, que viu a bola ir para fora, sem alterar o placar até o fim do jogo no Estádio Cristo Rei.