Inter bate Passo Fundo e confirma liderança da primeira fase do Gauchão

INCIDENCIAS : Partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Gaúcho, realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

O Inter venceu o Passo Fundo por 2 a 0, na tarde deste domingo (5), no Beira-Rio, e confirmou a liderança da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Os gols de Valdivia e Alex deram mais três pontos ao Colorado, que chegou aos 34.

Nas quartas-de-final, os comandados de Diego Aguirre enfrentarão, em casa, o Cruzeiro, que ficou na 8ª posição. Já o Passo Fundo, que começou a rodada entre os oito primeiros, saiu da zona de classificação e encerrou sua participação no Gauchão, no 9º lugar.

Primeira etapa de poucas emoções

Os 45 minutos iniciais estiveram longe de encher os olhos de quem assistiu. Mesmo assim, o Inter teve algumas oportunidades para abrir o placar. Aos 5, Nilmar tabelou com William e bateu forte para boa defesa de Juliano. Dois minutos depois, Vitinho cobrou falta e o goleiro adversário novamente fez ótima intervenção.

A única chegada do Passo Fundo foi aos 26, quando Michel recebeu, avançou e bateu. Mesmo com liberdade, a finalização saiu sem perigo para Dida. Nilmar e Vitinho tentaram o gol em chutes de fora da área, mas ambos saíram fracos, à direita do gol defendido por Juliano.

Vitinho buscou marcar de novo, aos 37, desta vez com perigo: o camisa 21 cortou para o meio e chutou, a bola desviou na zaga, subiu e quase entrou no ângulo da meta dos visitantes. No final, Alex quase fez um gol olímpico, impedido pelo goleiro do Passo Fundo

Inter cresce, alcança seus gols e conquista melhor campanha

Na etapa final, o time de Diego Aguirre foi mais incisivo. A primeira chance veio aos 13, quando Réver, após rebote de cabeceio, perdeu gol incrível de dentro da pequena área. No lance seguinte, Alex cruzou rasteiro e a zaga quase fez contra.

Rafael Moura entrou na vaga de Vitinho aos 15 e pouco depois quase abriu o placar. Aos 22, em chute forte após passe de Alex. Na sequência, cabeceou fraco mas levou muito perigo à Juliano, que não chegaria a tempo caso a bola fosse para o gol.

O Inter finalmente abriu o marcador aos 26. William fez cruzamento perfeito para Valdivia, que antecipou o zagueiro e cabeceou em diagonal, encobrindo o goleiro do Passo Fundo. Dez minutos depois, Nico Freitas recebeu em condição claramente legal e cruzou para o gol de Rafael Moura. O bandeirinha viu impedimento do uruguaio e anulou a jogada.

Nos minutos finais, as comissões técnicas das equipes estavam mais preocupadas com as partidas paralelas do que com o jogo que acontecia no gramado. Aos 42, mesmo assim, o Inter carimbou a vitória. Valdivia lançou Gefferson, que bateu sem direção na saída de Juliano. Luque alcançou e bateu, de carrinho, mas Henrique Choco tirou e a bola sobrou limpa para Alex fuzilar para as redes: 2 a 0 e liderança confirmada.