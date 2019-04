Federação Mineira de Futebol define datas das semifinais do estadual

A Federação Mineira de Futebol definiu nessa segunda-feira (6) as datas para as semifinais do Campeonato Mineiro. Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentarão no Independência, no próximo domingo (12), ás 16h. A outra semifinal, entre Caldense e Tombense, será disputada no próximo sábado (11), também as 16h. A FMF informou que irá dar detalhes sobre as partidas de volta nos próximos dias.



O clube celeste lamentou a escolha da data, pois terá que enfrentar o Huracán, na terça-feira (14), em Buenos Aires. O Cruzeiro ainda tenta uma chance remota de adiamento na partida da Copa Libertadores da América. Segundo Benecy Queiroz, supervisor de futebol do clube, a equipe mineira irá viajar logo após o clássico: “Ainda temos uma esperança que o jogo (contra o Huracán) seja na quarta. Se não for, vamos do Independência direto para Confins, ainda no domingo. Sairemos em voo fretado às 22h”, declarou em entrevista à Radio Globo.



Com melhores campanhas na primeira fase do estadual, Caldense e Cruzeiro entram nas semifinais com vantagem. As equipes jogam por dois empates ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo número de gols de diferença. A decisão do Campeonato Mineiro 2015 está programada para os dias 26 de abril e 3 de maio.