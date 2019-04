Samuel afirma que gols podem garantir titularidade no Sport ante Bahia: "Me deu mais confiança"

Uma das opções disponíveis no ataque do Sport, o atacante Samuel tem motivos de sobra para brigar por uma vaga ao lado de Joelinton, na partida de ida das semifinais da Copa do Nordeste diante do Bahia, nesta quarta-feira (8). Assim como Mike, o centroavante vem sendo bastante elogiado pelo treinador Eduardo Baptista, que tem a disputa como única dúvida para confirmar o time titular.

Recuperado de uma lesão na coxa direita que o afastou dos gramados por um mês, o ponta de lança leonino retornou à equipe no momento ideal. Contra o Fortaleza, ainda nas quartas de final do regional, entrou em campo no intervalo e precisou de apenas sete minutos para balançar as redes, levando a decisão - vencida pelo Leão da Ilha - aos pênaltis. No último domingo (5), no empate com o Santa Cruz, foi o autor do gol rubro-negro.

Confiante com o retrospecto recente, Samuel se mostra também tranquilo quanto à possibilidade de assumir a titularidade. O jogador assegura que não sente mais as dores e está apto para começar o confronto com os baianos entre os 11 iniciais.

"Isso me deu mais confiança e os gols me deram tranquilidade. Agora, eu estou 100% porque não sinto mais dor. Fisicamente, estou bem e não estou sentindo tanto nos jogos. Agora, estou bem", garantiu, ressaltando que não irá se lamentar caso comece como opção no banco de reservas.

"Todo jogador gosta de sair jogando, não prefere entrar no decorrer da partida. Mas a decisão é do treinador. A gente procurar fazer o nosso papel em campo para sair jogando. Eu tenho chances de jogar contra o Bahia por estar indo bem e marcando gols. Mas é difícil me auto-escalar. Isso é com o treinador. Se ele optar por mim, estou preparado, mas tenho certeza que vai procurar escalar o melhor", encerrou.