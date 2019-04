Após clássico polêmico, CSA e CRB voltam a se enfrentar pelo Campeonato Alagoano

Clássico a ser disputado no Estádio Rei Pelé, em Maceió/AL. Jogo válido pela sexta rodada da Copa Maceió, equivalente ao segundo turno do Campeonato Alagoano, às 22 horas desta quarta-feira (08).

O primeiro Clássico das Multidões da temporada, realizado no último domingo (05), foi cercado de polêmicas dentro e fora de campo. Nos gramados, constantes reclamações por parte da diretoria e jogadores do CSA quanto à arbitragem levaram a expulsões e prisão de jogador após o fim do confronto. Além das quatro linhas, vários relatos de violência dentro do estádio e em alguns pontos da capital alagoana foram divulgados.

Tanto que o Ministério Público de Alagoas (MP/AL) decidiu barrar a entrada dos torcedores do CRB e o clássico será realizado com torcida única. Inconformados, o presidente alvirrubro e alguns torcedores entraram com liminares na Justiça para garantirem o direito da torcida vermelha estar presente no principal palco esportivo de Alagoas. As próximas horas poderão ou não trazer novidades.

Com a bola rolando, o Galo levou a melhor e venceu por 2 a 1, de virada. Mordido, o Azulão vai para cima a fim de dar o troco e voltar a vencer o clássico após três resultados negativos. O encontro entre os clubes mais tradicionais do futebol alagoano será realizado às 22 horas desta quarta-feira (08), no Estádio Rei Pelé. O duelo é válido pela sexta rodada da Copa Maceió, equivalente ao segundo turno do Campeonato Alagoano.

Determinado a vencer, CSA está indefinido

Antes do último treinamento ser realizado, mandatários do CSA se reuniram com a comissão técnica e com todos os jogadores azulinos para pedirem cabeça fria e tranquilidade em relação à arbitragem; o foco deve ser apenas no jogo, no rolar da bola. A atividade de apronto para o duelo durou meia hora. E várias dúvidas foram perceptíveis, no meio de campo e no ataque.

Com a expulsão do meia Anderson Paraíba, Pierre, Marcos Antônio e Danilinho foram testados. Com Pierre, o time reforça a marcação. Com Marcos Antônio, a contenção é válida, mas a velocidade na transição também conta. Com Danilinho, porém, o time fica mais avançado, uma vez que o jogador ajuda Rafael Granja na criação de jogadas.

No ataque, Zé Paulo formou a dupla de ataque com Reinaldo Alagoano, mas Diego Neves também foi testado. Em todo o treinamento, o técnico Nedo Xavier cobrou insistentemente a troca rápida de passes pelas laterais, o que resulta em jogadas de profundidade pelos lados do campo.

O CSA não pode contar com Anderson Paraíba e Nego, expulsos, e com Afonso, lesionado no tendão de Aquiles. O atacante Rafael Aidar foi anunciado, apresentado e regularizado, mas não foi relacionado para o jogo desta noite. O Azulão ocupa a vice-liderança do grupo A, com cinco pontos ganhos.

Após bom segundo tempo, CRB deve repetir formação inicial

O segundo tempo do CRB foi de encher os olhos, segundo o torcedor regatiano. Marcação intensa, pressão no adversário, objetividade nas jogadas e finalizações precisas para virar o jogo em sete minutos. Ainda assim, o time precisa de mais um resultado positivo para entrar no grupo de classificação para as semifinais. O time está na quarta colocação do grupo B, com seis pontos.

Em vista disso, o técnico Alexandre Barroso, mesmo com os treinamentos e sem querer garantir o time titular, afirmou que a formação inicial do último jogo deverá ser mantida. O Regatas deve jogar de forma ofensiva, mas sem utilizar tanto os laterais. Os meias devem ser os responsáveis por tentar arriscar, ou colocar o centroavante Zé Carlos na cara do gol para balançar as redes. O meia Morais segue lesionado e está fora do confronto. Outro meia, Clebinho, ainda é dúvida. O jogador sentiu dores após entrada dura no primeiro clássico, mas o comandante alvirrubro conta com o jogador e ele deve jogar.

“Não dá para achar que porque deu certo no último jogo vai dar nesse. Treinador adversário especula o tempo todo. Você começa a mudar uma peça ou outra de acordo com os seus problemas e os problemas adversários. Não dá para mudar a intensidade, a força, o jogo coletivo e as linhas compactadas. Se não tivermos problemas físicos, a tendência é manter o time”, explicou o técnico do Galo.