XV de Piracicaba x Corinthians minuto a minuto pelo Campeonato Paulista 2015 (2-2)

Um grande abraço à todos e esperamos vocês na próxima. Até lá!

Muito obrigado à presença de todos que prestigiaram a nossa transmissão. Esperamos vocês neste fim de semana, com as quartas de finais do Paulistão, em mais um tempo real da VAVEL.

Vamos encerrando os trabalhos por hoje. Agradecemos à sua presença em mais uma transmissão da Corinthians VAVEL.

Definido já há algumas rodadas, o Timão receberá a Ponte Preta na Arena Corinthians, em busca da vaga à semifinal do Paulistão 2015.

O XV conseguiu a vaga à próxima fase. A festa é linda em Piracicaba. Agora, enfrenta o Santos neste fim de semana.

Este foi o gol de Paulinho, empatando e dando números finais ao jogo.

Petros, após o jogo: " Sabíamo o nível que tínhamos de manter. Conseguimos e entramos pra história. Agora é pegar o melhor segundo colocado e passar de fase".

48' APITA O ÁRBITRO! TEEEEEERMINA O JOGO EM PIRACICABA!

47' Última volta do ponteiro. O XV se classifica graças à vitória do Linense contra a Penapolense.

45' TRÊS MINUTOS A MAIS DE JOGO!

44' O Corinthians enfrentará a Ponte Preta na próxima fase. A definição é saber o horário do jogo de domingo;

43' Time do interior tenta por pressão, mas falta perna pra equipe. XV vai passando de fase para enfrentar o Santos.

39' CABEÇADA DO ELIAS PASSA PERTO! Levantamento na área e o meia chegou com muito perigo!

36' Éder cruzou da direita, Paulinho subiu mais do que Edílson, Walter espalmou, mas o rebote foi fatal. Paulinho empata o jogo.

36' GOOOOOOOOOOOOOOL PAULINHO DO XV!!!!!!

34' Paulinho tenta infiltração pelo meio, mas Edu chegra bem e a bola sobra nas mãos de Walter.

32' Mandantes rondam a área do Timão, mas não finalizam.

29' DUPLA MUDANÇA NO CORINTHIANS. SAEM MENDOZA E MALCOM, ENTRAM RALF E ROMERO.

27' MUDA O XV: HENRIQUE SAI E ENTRA ELIAS

27' Só porque falei, Love foi na trombada e chutou de esquerda. Roberto faz grande intervenção!

26' Timão tenta trabalhar as jogadas. Poucas vezes assustou o gol de Roberto.

24' XV se arrisca mais no ataque e Corinthians não consegue armar ataques.

22' FELIPE SALVA O TIMÃO! Henrique apareceu por trás da zaga finalizando, mas Felipe bloqueou com o corpo, o que seria o empate!

20' NAAAAA TRAAAAAAAVEEEE! Chico encontrou espaços e arriscou rasteira de fora. A bola pega no pé da trave e sai.

19' Chegada pela esquerda do Timão, no cruzamento do Bruno Henrique. Love tentou, mas a zaga afastou o perigo.

17' CHANCE BOA PARA O XV! Mas no bate- rebate, impedimento marcado.

15' ENTRADA FORTE EM MENDOZA E AMARELO PARA RONY!

13' Na cobrança, ninguém aproveitou e se perdeu em tiro de meta.

13' Agora foi a vez de Renan Foguinho cometer falta perigosa. Chance do Timão;

11' Tony bateu e isolou...

11' Falta de Petros, frontal ao gol de Walter. XV ronda a área corinthiana.

8' Paulinho cabeceia mas passa à esquerda do Walter.

7' Dividida entre Walter e Roni. Pressão do time da casa!

5' PAULINHO ARRISCA! Chute de longe, desviado na zaga e dando escanteio ao XV.

4' Bela jogada ensaiada! Por baixo, Edílson travou e tira o perigo da área.

3' Falta perigosa pro XV!

0' NHÔ QUIM TAMBÉM MUDOU NO INTERVALO: CHICO ENTRA, SAI DIEGO SILVA

0' MUDANÇA NO TIMÃO! RODRIGO SAM SAI PARA A ENTRADA DE FELIPE

0' VOLTA A ROLAR A BOLA!

Aproveitando desvio no segundo poste, Vágner Love virou o jogo para o Timão!

Nesta pancada de esquerda, Bruno Henrique empatou o jogo.

Roni abriu o placar na partida, após rebote de Walter. Veja o gol!

Vamos agora os gols da partida

Cristian fala no intervalo: " O juiz para muito o jogo e isso irrita a gente. Eles ( os jogadores do XV ) reclamam de tudo e o juiz cai na onda da torcida. Temos de ter cabeça de não entrar na deles".

Autor do gol de empate, Bruno Henrique fala: " Graças a Deus voltei de contusão e voltei bem. O jogo está pegado, juiz marcando muitas faltas, mas ainda bem que acertei um chute e fui feliz no meu gol. Agora é manter o ritmo e a pegada para sair com a vitória."

Um primeiro tempo com muitas faltas e três gols, o Corinthians vence, de virada, o XV de Piracicaba.

46' APITA O ÁRBITRO! FIM DE PRIMEIRO TEMPO, EM PIRACICABA!

45' UM MINUTO DE ACRÉSCIMO!

44' Sam perde a bola e Walter precisa se esticar pra defender cruzamento da direita.

43' Na cobrança, o auxiliar parava o lance marcando impedimento.

42' Outra falta marcada. Dessa vez, Malcom dividiu e o árbitro viu falta no lance. Frontal ao gol de Walter.

40' Rodrigo Sam chega desajeitado na marcação e comete falta. Detalhe, escapou de tomar o segundo cartão.

39' Jogo melhorou muito. Após o gol tomado, Corinthians arriscou o ataque e virou rápido sem dificuldades.

37' Rony arrisca de longe, mas a bola vai fraca pela linha de fundo.

35' VÁGNER LOVE VIRA O JOGO! Escanteio batido, Yago desvia da direita no primeiro pau e o centroavante completa pra rede! Seu segundo gol com a camisa alvinegra!

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS!

34' Lindo lance de Edílson na direita. Zaga tira na hora H e manda pra escanteio.

33' WALTER SAI BEM! Na cobrança, goleiro dá um soco na bola e afasta o perigo!

32' Dracena comete falta e uma discussão é iniciada.

30' BRUNO HENRIQUE NUMA SAPATADA! Lance que parecia morto, Corinthians rodava a bola sem espaços, até o meia arriscar de longe, de esquerda, e manda no canto do goleiro. Golaço!

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TIMÃO!

26' TONY DEIXA SUA MARCA! Lateral mandado na área, Rony chutou, Walter fez grande defesa e Tony buscou o rebote pra abrir o placar em Piracicaba!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO XV!

25' Tony cobrou mas a zaga corinthiana afastou o perigo.

24' Sam comete falta pela esquerda e XV tem um "mini" escanteio pela direita.

22' Malcom buscou ataque pela direita, mas passe errado quebrou todo o ataque do Timão.

20' Jogo muito truncado, com marcações fortes prevalencendo aos ataques. Ninguém consegue agredir as defesas rivais.

18' Primeiro susto no jogo. Petros levantou na área e Love não teve o domínio na pequena área.

15' OUTRO AMARELO. FABIANO PELO XV. Pegada dura matando contra ataque corinthiano.

12' Todo tipo de encontro o árbitro para e marca falta. Quebra todo o ritmo de jogo.

10' AMARELO RODRIGO SAM! Juíz mostra o catão em lance normal de jogo. Errou.

9' Nenhum lance de gol. Apenas marcação e muita conversa entre juíz e jogadores.

6' Jogo muito picotado. 7 faltas e muita reclamação.

4' Jogo começa nervoso, pegado e com pressão do XV neste início.

2' PRIMEIRA CHEGA E AMARELO PARA DRACENA! Henrique escapava pela direita e o zagueiro matou o lance. Cartão bem dado.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO! A BOLA ROLA EM PIRACICABA!

22h VAMOS AO JOGO!

21h58. Últimos preparativos. Vai começar o jogo!

21h55. Hino Nacional sendo executado.

21h54. Equipes em campo. Nhô Quim todo de branco para o duelo. Já o Timão vem todo de preto. Apenas com listras brancas na vertical, no seu uniforme 2.

21h50. Tudo pronto para a entrada dos times. Em minutos, o Hino Nacional do Brasil será executado no Barão de Serrra Negra.

21h45. Equipes finalizam trabalho de aquecimento. Em instantes, a bola rola em Piracicaba. Úlitma rodada do Paulistão!

21h35. NHÔ QUIM ESCALADO! Roberto; Éder, Leonardo Luiz, Rodrigo, Fabiano; Renan, Diego, Tony, Paulinho; Rony, Henrique. Treinados por Toninho Cecílio, este é o XV de Piracicaba.

21h28. TIMÃO DEFINIDO! Walter, Edílson, Dacreno, Yago, Rodrigo Sam; Cristian, Bruno Henrique, Petros; Malcom, Mendoza, Love. Sem novidades, este é o time de Tite.

21h20. O time reserva do Corinthians não contará com Danilo, que se recupera de uma tendinite no tornozelo esquerdo. Mendoza retorna hoje e será titular após voltar de contusão na coxa esquerda

21h10. O Nhô Quim terá desfalques em todos os setores. Ayrton e Wescley na zaga, Ednei e Fernandes no meio e no ataque, David Batista e Bruninho.

21h. Portões abertos no Barão de Serra Negra. Antecipadamente forão vendidas 3.500 entradas. Torcida corinthiana terá um bom número no estádio.

Já Tite coloca o time reserva novamente. Com aproveitamento até superior aos titulares, o treinador espera o mesmo ritmo e empenho da equipe que tem atropelado na Libertadores. Hoje, promeve a estreia de Rodrigo Sam, zagueiro da base que terá sua chance nesta noite.

Visando a classificação, Toninho Cecílio tem apenas uma dúvida em relação ao time. A entrada ou não do zagueiro Zelão. Com ele em campo, o time sairia do 4-5-1 para o 3-5-2. Zelão, inclusive, revê seu ex- time, já que o jogador esteve na campanha que culminou com o rebaixamento do Corinthians em 2007.

Fique de olho XV de Piracicaba x Corinthians : Vágner Love- ele só marcou apenas um gol até o momento, mas tem demonstrado muita raça, vontade e isso vem conquistando a Fiel torcida. Seu passado de Palmeiras vai, aos poucos, sendo ignorado. Mas para que a torcida fique ainda mais satisfeita, o centroavante precisa balançar as redes com maior frequência.

Fique de olho XV de Piracicaba x Corinthians : Roberto- goleiro experiente, atuou ano passado no time da Ponte Preta e foi peça importante na condução da Macaca ao acesso. Foi cogitado à defender o Palmeiras este ano, mas a negociação não andou. Neste início de ano, vem sendo destaque do XV e é capitão e referência do time.

A definição das equipes e mais informações sobre XV de Piracicaba x Corinthians você encontra no nosso pré- jogo: Corinthians encara XV de Piracicaba no interior paulista em busca da invencibilidade

O Corinthians era o dono do mundo. Jogando com praticamente a mesma base, mas novamente dividindo as atenções com a Libertadores, o Timão foi à Piracicaba e saiu com um empate, num jogo sem muitas emoções e que pouco mudou a tabela.

Vivendo a fase de frupos da Libertadores de 2012, Tite escalou um time misto naquela noite. Este jogo inclusive, marcou a estréia do goleiro Cássio, na época, terceiro arqueiro alvinegro. No final do jogo, o gigante corinthiano deu amostras do que viria a fazer na meta do Timão.

Os dois últimos encontros recentes não trazem boas recordações ao Nhô Quin. Em 2012, derrota no Pacaembú por 1 x 0 e no ano seguinte, empate em casa por 1 x 1. Vamos reviver os dois duelos.

O histórico entre as equipes marcam 70 jogos. O primeiro foi realizado em 1949 e o último em 2013. A vantagem é ampla para o time da capital, que tem 49 vitórias e 19 derrotas, com outros 8 empates.

O estádio Municipal Barão de Serra Negra é o palco do duelo de logo mais. Com capacidade para 18.000 pessoas, teve um pouco mais de 3 mil ingressos vendidos antecipadamente. Mesmo visitante, a expectativa é de que a torcida corinthiana seja superior no jogo.

Assim foi a análise do jogo pela Corinthians VAVEL: Corinthians e Santos empatam em jogo movimentado na Arena Corinthians

Em Itaquera, o Corinthians fez o clássico contra o Santos e empatou em 1-1 num jogo de primeiro tempo impecável e uma etapa final onde o time demonstrou muito cansaço.

Na rodada passada, o time do interior visitou o Grêmio Audax e bateu o time de Osasco pelo placar mínimo. A vitória deu a tranquilidade necessária para esta rodada do Paulista.

Já o Timão é o líder do Grupo 2, dono da melhor posição na tabela geral e, caso vença, poderá garantir a Arena Corinthians como o local do segundo jogo nas finais, caso chegue lá.

O XV de Piracicaba é o vice- líder do Grupo 4 com 17 pontos e só depende de si para avançar de fase e enfrentar o Santos. Uma vitória por qualquer placar classifica o time.

Olá amigos da Corinthians VAVEL, vamos abrindo mais uma transmissão XV de Piracicaba x Corinthians e em tempo real do Campeonato Paulista 2015. Nesta última rodada, o Timão visita o XV em Piracicaba, em busca da confirmação do mando de campo até as finais, caso avance.