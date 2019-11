Nova Iguaçu x Flamengo  no Campeonato Carioca 2015 (0-0)

Muito obrigado pela companhia nessa noite de muito futebol e muita emoção, agora é mata-mata, só um irá gritar 'É CAMPEÃO'! Que vença o melhor! Boa noite a todos.

ATENÇÃO! Datas das semifinais: Dias 12 e 19/04- Flamengo x Vasco // Dias 11 e 18/04- Botafogo x Fluminense

Nova Iguaçu e Boavista farão um duelo extra para decidir que disputará a segunda divisão junto com o Barra Mansa.

Semifinais definidas: Botafogo(vantagem) x Fluminense e Flamengo(vantagem) x Vasco

No Confronto direto, o Botafogo superou o Flamengo e conquistou o título!

50' ACABOU O JOGO NO MOACYRZÃO! O BOTAFOGO É CAMPEÃO DA TAÇA GUANABARA!

48' Amarelo para Eduardo da Silva do Flamengo!

46' INACREDITÁVEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Primeiro, um pênalti não marcado em Pará, depois Marcelo Cirino chutou para defesa de Jéfferson, no rebote Alecsandro acertou o travessão e Eduardo chutou para fora.

45' Quatro minutos de acréscimos

44' JÉFFERSON!!!!!!! Toque de Alecsanddro, achou Eduardo da Silva, que encheu o pé e Jéfferson salva o Nova Iguaçu

40' TEM GOL! É DO FLUMINENSE! Fluminense 2 x 1 Madureira

37' TEM GOL! É o quarto do Vasco! Vasco 4 x 1 Volta Redonda

31' 4.020 torcedores presentes no Moacyrzão

30' Substituição no Nova Iguaçu: Sai: Dieguinho/ Entra: Gláuber

30' Substituição no Flamengo: Sai: Jonas/ Entra: Jajá

29' Amarelo para Rodrigues do Nova Iguaçu!

26' TEM GOL! É do Madureira! Rodrigo Lindoso faz Madureira 1 x 1 Fluminense

24' TEM GOL! É do Vasco! Rafael Silva faz Vasco 3 x 1 Volta Redonda

23' ISOLOU! Cruzamento de Anderson Pico, Eduardo da Silva raspou na bola e Alecsandro isolou na pequena área.

20' TEM GOL! É do Fluminense! Jean faz Fluminense 1 x 0 Madureira

20' Parada técnica

19' TEM GOL! É do Volta Redonda! Vasco 2 x 1 Volta Redonda

18' Substituição no Flamengo: Sai: Gabriel/ Entra: Matheus Sávio

18' PERDEU DE NOVO! Cruzamento de Alecsandro, passa pelo Jéfferson, chega em Eduardo que não consegue marcar.

18' Matheus Sávio vem aí

13' NÃO ALCANÇOU!! Cruzamento preciso de Pará para Eduardo da Silva que perdeu o tempo da bola.

11' TEM GOL! É do Vasco! Luan faz Vasco 2 x 0 Volta Redonda

10' Substituição no Flamengo: Sai: Lucas Mugni/ Entra: Eduardo da Silva

9' Eduardo da Silva vem aí!

6' TEM GOL! É do Vasco! Jhon Cley faz Vasco 1 x 0 Volta Redonda

3' QUE ISSO?!!!! Chutaço do Paulo Henrique, Paulo Victor parecia ter defendido com facilidade, mas a bola escapou e quase entrou.

2' ISOLOU!!! Boa tabela entre Pará e Luiz Antônio, o lateral cruzou para Marcelo Cirino que dominou, mas pegou embaixo da bola, isolando-a.

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO EM MACAÉ!

Equipes de volta ao gramado do Moacyrzão! Ambas sem alterações.

Jogos no intervalo: Botafogo 1 x 0 Macaé / Vasco 0 x 0 Volta Redonda / Fluminense 0 x 0 Madureira / Bangu 1 x 2 Resende / Boavista 1 x 1 Friburguense / Tigres 1 x 1 Barra Mansa / Cabofriense 0 x 0 Bonsucesso

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO MOACYRZÃO! FLAMENGO 0 X 0 NOVA IGUAÇU

44' TRAPALHADA! A bola escorrega das mãos de Pará na hora do lateral, e o árbitro marca reversão.

39' TEM GOL! É do Botafogo! Elvis faz Botafogo 1 x 0 Macaé! Botafogo sendo campeão da Taça Guanabara nesse momento.

33' QUASE UM GOLAÇO! Cobrança de escanteio de Gabriel, Wallace desviou, Mugni encobriu Jéfferson com a parte externa do pé, mas o toque foi fraco, facilitando o corte do zagueiro em cima da linha

32' O Boavista também empata! Boavista 1 x 1 Friburguense. Com o resultado o Nova Iguaçu volta a estar rebaixado.

31' Em gol polêmico o Bangu empata em Mesquita. Bangu 1 x 1 Resende

29' Em Los Larios: Tigres do Brasil 1 x 1 Barra Mansa

28' ESTAVA VALENDO TUDO! Após o corte de Jéfferson, Mugni pegou mal e Alecsandro, em condição duvidosa, tocou fraco, facilitando a defesa.

25' O Nova Iguaçu voltou melhor após a parada técnica.

23' EM CIMA DA LINHA! Cobrança de falta de Dieguinho, um desvio na primeira trave encobriu o Paulo Victor, e Anderson Pico irou em cima da linha.

22' Recomeça o jogo

21' TEM GOL! É do Friburguense! Jorge Luiz abre o placar em Bacaxá. Friburguense 1 x 0 Boavista. Nova Iguaçu saindo do rebaixamento

21' Parada técnica em Macaé

21' PERDEU! Na pressão do Flamengo, Pará levantou, a bola passou por toda a área e chegou em Mugni que chapou por cima do gol.

19' TEM GOL! É do Resende em Mesquita! Geovane, Resende 1 x 0 Bangu

18' Em São Januário, o Volta Redonda teve um gol anulado. Segue 0 x 0

14' UHHH! Na insistência de Lucas Mugni, que cruzou pela esquerda, Alecsandro cabeceia por cima.

13' Torcida Rubro-Negra não para de cantar um só segundo.

10' Todos os jogos já inicados permanecem sem gols.

8' UHHHHHHHHH! Pará se esforça, impede o lateral, cruza e a nbola sobra para o chute de Gabriel, muito alto.

5' UHHHHHHH! A primeira chance do jogo é do Flamengo! Lucas Mugni cortou o zagueiro e bateu forte, por cima do gol de Jefferson.

4' BOLA MURCHA! Jogo foi paralisado porque a bola está murcha.

BOLA ROLANDO! COMEÇA A ÚLTIMA RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA!

NOVA IGUAÇU EM CAMPO! Em cima da hora, o Nova Iguaçu sobe para o gramado do Moacyrzão.

FLAMENGO EM CAMPO! Jogadores sendo saudados pelos torcedores.

Torcida presente em número razoável no Moacyrzão em Macaé

(Foto: Wallace Borges/ LancePress)

ZEBRA NO SUB-20! Terminou neste instante em Macaé, em jogo válido pela última rodada do Carioca Sub-20: Nova Iguaçu 1 x 0 Flamengo. Mesmo comm a derrota, o Flamengo terminou a fase de classificação na liderança.

FLAMENGO TAMBÉM ESCALADO! O técnico Deivid mandará a campo a seguinte equipe: Paulo Victor; Pará, Wallace, Marcelo e Anderson Pico; Jonas, Luiz Antônio e Lucas Mugni; Gabriel, Marcelo Cirino e Alecsandro.

NOVA IGUAÇU ESCALADO! O técnico Carlos Vitor mandará a campo a esse equipe: Jefferson, Cesinha, Rhayne, Rodrigo Almeida e Rodrigues; Vinicius Matheus, Paulo Henrique, Luan e Dieguinho; Marlon e Oliveira.

REVANCHE! Na Copa do Brasil Sub-17, o Flamengo venceu o Atlético-MG por 7 a 1 na Gávea, e se classificou para a próxima fase. No ano passado o atlético ganhou por 6 a 1 em Minas.

FALA CARLOS VITOR! O treinador do Laranjão comentou que não vê como impossível a permanência do Nova Iguaçu na elite do carioca: "Estamos numa situação difícil, mas não impossível. Tivemos uma conversa muito boa com os atletas e todos entenderam muito bem o que significa esse jogo. Sabemos que trabalhando com equilíbrio, inteligência e tomando as decisões corrretas podemos chegar lá e vencer. Confiio muito na minha equipe e faremos uma grande partida."

FALA MARCELO CIRINO! O artilheiro e xodó da torcida Rubro-Negra falou sobre o trabalho de Deivid que novamente comandará a equipe: "Ele (Deivid) é um cara bem tranquilo com todo mundo. É auxiliar de Luxemburgo e está começando o trabalho dele como treinador. Se tudo correr bem, em breve, ele vai estar no topo. Mesmo sendo bastante calmo, cobra bastante de todos nós. Tenho certeza que ele vai ajudar."

VOTO VENCIDO! Flamengo e Fluminense foram "vencidos" por Botafogo, Vasco e Madureira no conselho arbitral da FFERJ, e os ingressos nas semifinais custarão R$60 e R$100.

VAI PARA O SÃO PAULO? Após a saída de Muricy Ramalho do São Paulo, o nome de Vanderlei Luxemburgo foi especulado no Morumbi, mas o presidente Rubro-Negro, Eduardo Bandeira de Mello, afirmou que não chegou proposta pelo treinador, e que o sonho do tricolor "não passará de especulação".

O estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, Moacyrzão, local da partida Nova Iguaçu x Flamengo de hoje, não deverá receber mais de 5000 pessoas no jogo de hoje.

(Foto: Junior Costa)

NOVAMENTE NO COMANDO! Deivid comandará novamente o Flamengo à beira do campo. Luxemburgo ainda cumpre suspensão.

SÓ NO FINAL DE SEMANA! A Taça Guanabara não será entregue nessa quarta-feira. Ela só será entregue ao campeão no final de semana, onde será realizado o 1º jogo da semi-final do Carioca.

VALE PERMANÊNCIA! Para o Laranjão da Baixada a vitória vale a permanência na primeira divisão caso o Boavista ou o Tigres ou a Cabofriense perca seu jogo. Caso ocorra um empate no jogo do hoje, o Nova Iguaçu dependerá de uma derrota do Boavista para ficar na elite, e caso o Laranjão perca, dependerá de uma derrota do Boavista por dois gols a mais.

VALE TAÇA! Se vencer o Nova Iguaçu hoje, o Rubro-Negro conquistará o título da Taça Guanabara e terá a a vantagem do empate na fase final do Campeonato Estadual.

(Foto:Divulgação)

Já o Nova Iguaçu, foi derrotado em casa, pelo Bonsucesso por 1 a 0. Veja o gol:

Na última rodada, o Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 0, garantindo a vaga às semifinais do Carioca. Veja os gols:

Boa noite leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora faremos o tempo real de Flamengo x Nova Iguaçu , pela 15ª e última rodada do Campeonato Carioca 2015.