Madureira x Fluminens no Campeonato Carioca 2015 (1-2)

Jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Carioca 2015, disputado no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

INCIDENCIAS : Jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Carioca 2015, disputado no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

Semifinal 1: Botafogo x Fluminense; Semifinal 2: Flamengo x Vasco da Gama

Com o término da primeira fase, os confrontos das semifinais ficaram da seguinte maneira: O Botafogo, 1º colocado e campeão da Taça Guanabara, enfrenta o Fluminense, 4º colocado, e o Flamengo, que deixou escapar a liderança na última rodada e ficou na 2ª posição, enfrenta o Vasco da Gama, 3º colocado

Com a vitória, o Flu vai a 31 pontos e sobe para a 4ª posição. O Madureira cai para a 5ª posição, com 30 pontos e está eliminado da competição

49' FIM DE JOGO EM VOLTA REDONDA! O FLUMINENSE ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS SEMIFINAIS DO CARIOCA!

47' O Madureira tenta o empate nos últimos minutos

45' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' GOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! MOISÉS CONTRA! Em bola levantada na área, Jonathan sai mal, a bola bate em Moisés e entra. O Fluminense está na frente de novo! 2 a 1

43' SUBSTITUIÇÃO NO MADUREIRA: Sai Rodrigo Lindoso e entra Marcelo Tavares

41' Goleiro Jonathan solta a bola na cobrança de escanteio e quase entrega o gol ao Fluminense

39' Kenedy arrisca de longe e manda pela linha de fundo

38' Equipe do Madureira começa a fazer cera para administrar o resultado

36' SUBSTITUIÇÃO NO MADUREIRA: Sai Rodrigo Pinho e entra Luiz Paulo

35' CARTÃO AMARELO! Por levantar a camisa na comemoração do gol, Rodrigo Lindoso recebeu o amarelo

33' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Vinícius e entra Lucas Gomes

33' CAVALIEEEERI! Em contra ataque fulminante do Madureira, Rodrigo Pinho chuta e Cavalieri salva o Fluminense

30' GOOOOOOOOOL DO MADUREIRA! Lindoso recebe a bola e bate da entrada da área no cantinho de Cavalieri. O jogo está empatado, 1 a 1

27' CARTÃO AMARELO! João Carlos recebe o amarelo por falta em Wellington Silva

26' UUUUUH! Vinícius arrisca de longe e obriga a Jonathan a fazer grande defesa

23' Com o resultado parcial, o Tricolor carioca vai se classificando para as semifinais

21' GOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! Vinícius enfia para Wellington Silva, que cruza na medida na cabeça de Jean. O volante mergulha e põe o Tricolor na frente! 1 a 0

18' CARTÃO AMARELO! Goleiro Jonathan é advertido por retardar a partida

15' CARTÃO AMARELO! Welligton Silva é punido por reclamação

14' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Wagner e entra Vinícius

12' Mudança de Drubscky colocou o time do Fluminense pra cima, mas o Madureira é muito perigoso nos contra ataques

09' POR POUCO! Lindoso e Camacho tabelam na entrada da área, mas Wagner corta no momento certo

06' CRUZES! Ryan recebe bola espirrada na meia lua da grande área, chuta e manda pelos ares

05' QUASE! Rodrigo Lindoso lança Thiago Galhardo, o meia tenta encobrir Cavalieri, mas o goleirão faz a defesa

02' Zaga do Madureira corta errado, bola sobra pra Marlone, mas ele cruza muito forte e a bola sai pela lateral

00' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Sai Henrique e entra Marlone

00' RECOMEÇA A PARTIDA!

Bola já vai rolar para o segundo tempo!

O empate de momento em 0x0 vai classificando a equipe do Madureira para as semifinais. O time do subúrbio do Rio vai a 31 pontos, enquanto o Flu, com 29, vai sendo eliminado da competição. Entretanto, um gol do Tricolor carioca inverte as posições dos dois na tabela

Rodrigo Pinho, artilheiro do Campeonato Carioca: ''Tive uma boa chance para fazer o gol, mas tomei a decisão errada. Acabei me enrolando com a bola, mas vamos ver se no segundo tempo eu tenho outra oportunidade''

Com a palavra, Wellington Silva: ''Nós estamos tentando, falta só acertar o último passe e ser mais rápido na transição. Vamos conversar com o professor no intervalo e tentar consertar isso para fazermos o gol no segundo tempo''

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Sem acréscimos, o juiz encerra a primeira etapa

43' Giovanni cruza na medida para Kenedy, mas o atacante domina mal e a zaga do Madureira corta o lance

42' Jean levanta a bola na área para Walter, mas o goleiro Jonathan sobe e fica com ela

40' CAVALIEEEERI! Em contra ataque do Madureira, Rodrigo Pinho recebe cara a cara, mas o goleiro do Fluminense abafa o lance e salva o Tricolor carioca

39' Kenedy lança Wagner na ponta esquerda. O meia enfia para Gerson que cruza para dentro da área, mas a bola sai em tiro de meta

36' Gerson arrisca de longe e assusta o goleiro Jonathan

33' Jogo cai de rendimento em Volta Redonda. As duas equipes erram demais

31' Gerson se enrola, perde a bola na entrada da área para Moisés, que chuta forta para o gol. A bola explode em Henrique e sai pela linha lateral

28' Flu tenta pressionar, mas abusa muito das bolas aéreas. Até o momento, a zaga do Madureira vai levando vantagem sob ataque tricolor

26' Wagner cruza, a bola passa por todo mundo e sobra para Walter. O camisa 18 domina no peito, mas bate torto e sem direção

24' ISOLOU! Gerson faz boa jogada individual e toca de calcanhar para Walter, que chuta pra longe do gol

23' Jogo no momento é aberto. O Flu começou melhor, pressionando o adversário, mas a melhor chance até aqui foi do time do Madureira

21' NA TRAAAAAVE! Thiago Cardoso domina na entrada da área e bate rasteiro, a bola explode no pé da trave e a zaga tricolor afasta. Quase o primeiro gol do jogo

20' MEEU DEUS! Wagner fura de maneira bizonha após lançamento primoroso de Gerson de trivela

19' Bola é curta demais e Gum corta sem problemas

18' Falta próxima a área do Fluminense. Vem bola levantada!

16' Flu troca passes e mantém o controle da partida. O Madureira se fecha e tenta se aproveitar dos contra ataques

13' Wagner cobra falta na grande área, mas a bola não chega em Walter e se perde pela linha de fundo

11' BLITZ DO FLUMINENSE! Em sequência de bolas levantadas na área, Gerson cruza e Wagner cabeceia para boa defesa do goleiro Jonathan. O Flu é só pressão nos primeiros minutos!

09' Jean levanta bola na área, mas a bola passa por todo mundo e sai em tiro de meta para o Madureira

07' Gerson cruza na cabeça de Walter, mas antes dele a zaga afasta. Jogo é pegado nesse início

04' UUUUH! Na primeira boa chance do Madureira, Cavalieri espalma e a bola sobra para Rodrigo Pinho, que ajeita, vira o corpo, mas chuta por cima e perde boa oportunidade

02' Walter dá bom lançamento para Kenedy, que domina no peito, mas rola errado para Jean. A zaga do Madureira afasta o perigo

01' Wagner tenta lançamento para Kenedy, mas a bola fica tranquila nas mãos do goleiro Jonathan

00' COMEÇA O JOGO NO RAULINO DE OLIVEIRA! VALE VAGA NA SEMIFINAL DO CARIOCA

Tudo pronto para o início da partida. A bola vai rolar em Volta Redonda!

O Madureira vem com o seu uniforme número 2: Camisa tricolor, calções azuis e meiões amarelos. Todo de branco, o Flu vem para a decisão desta noite

Os times já estão no gramado do Raulino de Oliveira!

Lembrando que só a vitória interessa para o Tricolor carioca. Em caso de empate, ou vitória do Madureira, o Flu estará eliminado da competição e o Tricolor suburbano avança para as semifinais do Campeonato Carioca

Como opção no banco, o treinador tricolor terá: Júlio Cesar, Renato, Victor Oliveira, Rafinha, Marlone, Vinícius e Lucas Gomes

O técnico Ricardo Drubscky preferiu adiantar o zagueiro Marlon para jogar na cabeça de área, ao invés de Rafinha como havia treinado, e colocar Henrique para compor a defesa com o capitão Gum

Com surpresas, o Fluminense vem escalado da seguinte maneira: Diego Cavalieri, Wellington Silva, Gum, Henrique e Giovanni; Marlon, Jean, Gerson e Wagner; Kenedy e Walter; Técnico: Ricardo Drubscky

Na reserva, o técnico Toninho Andrade poderá contar com: Yan, Marcelo Tavares, Luiz Paulo, Ramon, Bruno, Antônio Flávio e João Carlos

O Madureira, mandante da partida, vem a campo com a seguinte formação: Jonathan, Filippe Formiga, Thiago Cardoso, Daniel e Moisés; Gilson, Ryan, Camacho, Thiago Galhardo e Rodrigo Lindoso; Rodrigo Pinho; Técnico: Toninho Andrade

Os times já estão escalados para o confronto de logo mais

Na ausência de Fred, o zagueiro Gum será o capitão na noite de hoje. O camisa 3, apelidado de Gum Guerreiro pela torcida tricolor, passou por problemas sérios de apendicite no início da temporada, que o obrigaram a realizar duas cirurgias e o tiraram dos gramados por quase dois meses

No seu quarto jogo comandando a equipe do Flu, Ricardo Drubscky até o momento tem 2 vitórias, contra Cabofriense e Barra Mansa e uma derrota, para o Flamengo. O jogo de hoje é uma prova de fogo para o treinador. Em caso de desclassificação, o Tricolor carioca ficará cerca de um mês sem atuar, já que o Brasileirão só começa em maio e o clube só entra na Copa do Brasil a partir da fase oitavas de final

Até a última rodada o Madureira só havia sofrido 6 gols em 14 partidas, mas contra o Botafogo, em pane na segunda etapa, o Tricolor suburbano sofreu 4 gols em cerca de 30 minutos. Atento a isso, o técnico Toninho Andrade treinou jogadas de bola parada defensiva durante a semana para que o Madureira não repita os erros hoje contra o Fluminense

O Fluminense, por sua vez, foi o time grande que mais tropeçou contra os pequenos. Foram duas derrotas, contra Volta Redonda e Macaé e um empate com o Tigres no Maracanã

O Madureira só tem 2 derrotas na competição, ambas para times considerados grandes. O time comandado por Toninho Andrade perdeu de 2 a 0 para o Vasco da Gama e na última rodada foi goleado por 4 a 1 no Engenhão contra o Botafogo

Relembre os gols da partida Madureira x Fluminense disputada em 18 de janeiro de 2014

Da última vez que se encontraram, na 1ª rodada do Campeonato Carioca de 2014, o Madureira venceu o Fluminense por 3 a 2, em Moça Bonita. Robert, Carlinhos e Allan marcaram para o Tricolor suburbano e Leandro Euzébio e Michael descontaram para o Time de guerreiros

Fluminense e Madureira já se enfrentaram 117 vezes em toda a história. São 84 vitórias do Flu contra 19 do Madureira, com 14 empates. Foram 318 gols marcados a favor do esquadrão verde, branco e grená e 122 gols do Tricolor suburbano

FIQUE DE OLHO Madureira x Fluminense 2015: O meia Gérson, cria das categorias de base do clube, virou xodó da torcida tricolor após suas boas atuações. O meia de 17 anos é a aposta do clube para a partida de hoje. Com passagem pela Seleção Brasileira Sub-20, jovem já foi cobiçado por grandes clubes europeus, como Juventus e Barcelona

FIQUE DE OLHO Madureira x Fluminens: Rodrigo Lindoso, meia do Madureira, vem sendo o cérebro da equipe durante a competição. Volante de origem, o jogador de 25 anos já passou pelo Fluminense em 2011, mas foi pouco aproveitado por Abel Braga, técnico do Flu na época

Afastado do elenco após reunião com a diretoria, Walter tem uma nova chance no time titular do Fluminense. O camisa 18 substitui Fred na noite de hoje e será a referência do Tricolor na busca pela classificação as semifinais do Carioca

Artilheiro do Campeonato Carioca com 9 gols, empatado com Marcelo Cirino do Flamengo e Fred do Fluminense, Rodrigo Pinho é um dos destaques da competição e já chamou a atenção de grandes equipes do futebol brasileiro. Ele é grande esperança de gols do Madureira esta noite

O Fluminense, por sua vez, tem dois desfalques importantes para o confronto. O volante Édson está fora da partida, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o capitão Fred, expulso no Fla-Flu, cumpre suspensão automática. Em treino realizado ontem, o técnico Ricardo Drubscky escalou Rafinha e Walter, respectivamente nas vagas de Édson e Fred.

O Tricolor suburbano não tem desfalques para jogo de hoje. A tendência é que o treinador repita o mesmo time que disputou praticamente todos os jogos do Campeonato até aqui. O Madureira deve vir à campo com: Jonathan; Formiga, Daniel, Thiago Cardoso e Moisés; Gilson, Ryan, Rodrigo Lindoso, Camacho e Thiago Galhardo; Rodrigo Pinho.

O Fluminense também vem de resultado negativo. No último domingo, o tricolor foi derrotado pelo seu maior rival, o Flamengo, pelo placar de 3 a 0. No entanto, o Tricolor só depende dele para se classificar. O clube ocupa a 5ª posição com 28 pontos e para entrar no G4 necessita da vitória na noite de hoje. É tudo ou nada para o Flu!

O Madureira ocupa a 4ª posição no Campeonato com 30 pontos conquistados e vem de uma goleada sofrida para o Botafogo no Engenhão por 4 a 1. O time do técnico Toninho Andrade precisa de apenas um ponto para se garantir nas semifinais

A partida Madureira x Fluminense de hoje é um confronto direto entre as duas equipes por uma vaga nas semifinais da competição. O Fluminense precisa desesperadamente da vitória, enquanto o Madureira joga por um simples empate para avançar

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Madureira x Fluminens, pela 15ª rodada do Campeonato Carioca 2015, partida a ser disputada às 22h, no Raulino de Oliveira em Volta Redonda