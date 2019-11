Fluminense supera marca de 24 mil sócios-torcedores, ultrapassa Bahia e entra no top 10 do ranking

A criação dos novos planos de sócio-torcedor vai atingindo o objetivo estabelecido. Com os dados atualizados na manhã desta quarta-feira (08), o Fluminense obteve cerca de 1000 novos associados em uma semana, o que possibilitou ultrapassar o Bahia e entrar no top 10 no ranking 'Por um Futebol Melhor'. O Tricolor Carioca aparece na décima colocação com 24,163 adeptos, superando os baianos que aparecem em 11º, com 24,021 membros.

LEIA MAIS: De R$ 10 a R$ 205, Fluminense lança novos planos de sócio-torcedor

Depois de muita espera da torcida tricolor, os novos planos de sócio torcedor foram divulgados na quarta-feira passada (01) em entrevista coletiva realizada em Laranjeiras. O clube anunciou diferentes pacotes que atendem a diversos tipos de demanda do torcedor. Ele pode escolher aquele de sua preferência e o que melhor lhe convém, com preços de R$ 10 a R$ 205.

Porém, um caminho árduo se inicia para a diretoria tricolor caso queira continuar subindo nesta tabela. Para ultrapassar o Atlético-MG (9º), serão necessários novos 16 mil associados, mais que o dobro da metade de adeptos presentes atualmente. O Internacional segue líder, com 130,135 associados, mas vê o crescimento exagerado do Palmeiras que consta com 108,004 cadastrados no programa.

Confira a lista atualizada: