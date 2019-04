Ituano x Palmeiras no Campeonato Paulista 2015 (2-2)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

Rafael Marques abriu o placar para o Verdão e Clayson e Ricardinho viraram para o Ituano. João Pedro ainda conseguiu deixar tudo igual no estádio Novelli Jr.

E assim se despede do Paulistão o Ituano, atual campeão, que conseguiu assustar o Palmeiras. Jogando em casa, o time de Itu conseguiu o empate em 2 a 2 com o Verdão, que acabou fechado encerra a primeira fase do Paulistão como quarto colocado na geral.

Após primeiro tempo monótono, as equipes conseguiram maior movimentação na etapa complementar e, com dois tentos para cada lado, a partida terminou com placar de 2 a 2.

50' FIM DE JOGO!

50' Fábio sai nos pés de Cristaldo e evita gol da virada do Verdão.

49' Rafael Marques cruza da direita, mas defesa corta.

47' Jogo fica travado no meio campo com sequência de faltas.

45' Juiz assinala cinco minutos de acréscimo.

44' Substituição no Ituano: sai Ewerton Cabeça e entra Pacheco.

43' Cristaldo cruza da direita e Leandro Pereira se antecipa cabeçeando para fora.

41' Na cobrança, Robinho bate forte demais e a bola sai por cima do gol.

39' Naylhor recebe cartão amarelo após cometer falta.

38' GOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! No bate-rebate na área, João Pedro recebe livre e fuzila nas redes do goleiro Fábio. Tudo igual no Novelli Jr.

36' Substituição no Ituano: Sai Cristian e entra Guilherme.

34' Robinho cobra falta próxima da área, Victor Ramos e Fábio disputam a bola e goleiro fica no chão após dar um soco na bola.

33' Verdão demonstra muita pressa, mas não consegue levar perigo ao gol adversário.

32' Palmeiras busca o empate com dois homens de frente no jogo.

31' Verdão muda mais uma vez: Maikon Leite deixa o campo para a entrada de Cristaldo.

28' Cartão amarelo para Leandro Pereira.

28' Ituano também mexe: Sai Clayson, entra Djavan.

26' Substituição no Palmeiras: Nathan sai para a entrada de Victor Ramos.

25' GOOOOOOOOL DO ITUANO! Após jogada pela direita, Ricardinho recebe na área e desvia de Aranha. Victor Luis corre e não consegue evitar o gol da virada do Ituano.

24' Cartão amarelo para Clayson.

22' UUUUUUUH! Robinho toca para Leandro Pereira, que bate e faz Fábio fazer boa defesa. O rebote sobra para Rafael Marques, que bate por cima do gol.

20' Bola é levantada na área, Leonardo ganha disputa pelo alto e cabeceia. A bola sai por cima do gol.

18' Defesa do Verdão apresenta muitos erros na marcação, facilitando o jogo do Ituano.

17' Cartão amarelo para Victor Luis.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO ITUANO! Nathan comete falha e bola fica com Clayson. Meia toca por cima de Aranha e marca um belo gol para o Ituano.

14' Robinho cruza pelo lado direito para Maikon Leite, que domina e bate por cima do gol.

12' Cristian tenta avançar com a bola, mas é desarmado.

11' Robinho arrisca voleio, mas pega mal na bola e ela sai pela linha de fundo.

10' Ituano parte para o ataque, mas novo impedimento é marcado.

6' GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Após cruzamento da esquerda, Leandro Pereira desvia a bola e Rafael Marques fica sobra. Depois do domínio, atacante desloca goleiro e abreo marcador.

4' Claudinho comete falta e é advertido com cartão amarelo.

3' Dick recebe cartão amarelo.

2' Claudinho avança pela direita e cai pedindo falta, mas árbitro manda o lance seguir.

0' Substituição no Palmeiras: sai Valdivia e entra Robinho.

0' Apita o árbitro e começa a segunda etapa.

Em partida truncada, a etapa inicial careceu de boas chances para abrir o marcador tanto do lado do Ituano quanto do lado do Palmeiras.

47' Fim do primeiro tempo.

47' Ituano tem falta próxima da área. Cristian cobra e Aranha defende com tranquilidade.

46' Juiz assinada dois minutos de acréscimo.

45' Palmeiras avança para o ataque, mas auxiliar marca impedimento no lance.

43' Jackson e Renato recebem cartão amarelo.

40' Na cobrança, Maikon Leite cuza para a grande área. Nathan sobe sozinho e cabeceia com perigo, mas a bola sai pela linha de fundo.

39' Leandro é derrubado próximo da área e Palmeiras recebe falta na direita.

37' Ewerton comete falta dura em Victor Luis e recebe cartão amarelo.

35' Ituano arrisca contragolpe pelo lado direito, mas defesa do Verdão afasta pela lateral.

33' Valdivia lança João Pedro pela direita e avança na área para receber a devolução de cabeça, mas acaba mandando nas mãos do goleiro Fábio.

32' Ituano pressiona no ataque, mas defesa do Verdão afasta o perigo.

31' Rafael Marques recebe atendimento em campo.

30' Partida segue truncada, sem grandes chances de ambos os times.

28' Sequência de cobranças de laterais seguidas pelo lado direito travam o jogo.

26' Equipe de Itu troca passes no ataque, mas defesa do Palmeiras aperta marcação.

25' Naylhor e Leandro Pereira disputam a bola em dividida forte, árbitro não marca nada e reclama com o banco do Palmeiras.

24' Ituano arrisca o contra-ataque, mas Jackson aparece na sobra.

23' Maikon Leite avança pelo lado esquerdo, se livra do marcador e consegue escanteio.

22' Palmeiras tem nova falta pela lateral no setor defensivo.

20' Dessa vez Valdivia é quem comete falta em disputa de bola com Cristian.

19' Gabriel sofrer falta e árbitro dá dura nos defensores do Ituano.

18' Victor Luis erra cruzamento e facilita para a defesa do Ituano.

17' Jonatan comete nova falta em Valdivia, agora pela lateral direita.

15' Maikon Leite cruza pelo lado esquerdo e defesa do Ituano faz o corte novamente.

10' CONTRAGOLPE VERDE! Victor Luis parte em velocidade pela direita e invade a grande área. Maikon Leite faz o giro, mas chuta para fora.

9' Ituano chega ao ataque com perigo e Claudinho tenta o chute, mas bola desvia em Jackson.

8' Ricardinho parte em velocidade pela esquerda e cruza rasteiro, mas a bola para nas mãos de Aranha.

7' Valdivia se livra do marcador e dá inicio na jogada pela esquerda. Na sequência, meia tenta a devolução para Leandro Pereira, mas defesa do Ituano recupera posse de bola.

5' Mago cobra, mas defesa corta cruzamento.

4' Jonatan aplica falta dura em Valdivia no meio de campo.

3' Ituano parte para o ataque, mas auxiliar marca impedimento.

2' No ataque, Cristian tenta dar o passe, mas Renato aparece bem colocado para desviar a bola.

1' Claudinho arrisca tabela pela direita. Jackson parte em velocidade, desarma o atacante do Ituano e depois recebe falta.

0' Apita o árbitro, começa a partida!

Oswaldo de Oliveira comenta sobre a escalação desta noite: "Essa turma vem treinando junto, embora a maioria não tenha atuado com frequência. Exceto Nathan e Aranha, todos já jogaram".

Hino Nacional sendo executado em Itu.

Quem comanda a partida é Antonio Rogério Batista do Prado com o auxilio de Paulo de Souza Amaral e Vitor Carmona Metestaine.

Neste momento a equipe do Palmeiras realiza aquecimento no gramado do estádio Novelli Jr.

O Ituano também terá duas baixas no elenco: o atacante Ronaldo e o volante Walfrido, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Jackson Caucaia, que está lesionado.

Para a partida, o Palmeiras vem com alguns desfalques. São eles: Fernando Prass, Arouca e Dudu, suspensos por ter três cartões amarelos, Vitor Hugo, expulso contra o Mogi Mirim, Gabriel Jesus, que foi convocado para a seleção sub-20, Tobio e Zé Roberto, que fazem recondicionamento físico, e Leandro, Alan Patrick, Mouche, Amaral e Allione, que estão no departamento médico. Cleiton Xavier e Kelvin não foram inscritos na primeira fase do Paulistão.

O Novelli Júnior será o palco da partida Ituano x Palmeiras válida entre Ituano x Palmeiras pela 15ª rodada do Campeonato Paulista 2015. Será o último confronto, importante para definir o chaveamento à próxima fase.

FIQUE DE OLHO Ituano x Palmeiras : Valdivia, meia do Palmeiras. Após um longo tempo fora dos gramados, Valdivia voltou! O camisa 10 é o dono do meio campo palestrino e principal esperança para a torcida.

FIQUE DE OLHO Ituano x Palmeiras : Ronaldo, atacante do Ituano. Autor dos dois gols da vitória no último jogo, Ronaldo é esperança de gols da equipe do Ituano. O clube não aspira mais nenhum objetivo no torneio.

Luis, pai de Valdivia: "Estou chegando em São Paulo agora, meu voo atrasou. Teríamos uma reunião hoje, mas ela não vai acontecer por causa do atraso. Estou aqui em Guarulhos ainda. Já conversei com o Alexandre (Mattos) e vamos marcar um outro dia. Ainda não sei qual será, porque o presidente (Paulo Nobre) tem de viajar, mas vamos nos encontrar para tratar da renovação".

Luis, pai de Valdivia: "Vou ficar duas semanas para resolver isso, dá tempo. Nós recebemos essa proposta do Palmeiras faz duas, três semanas. Agora vamos conversar sobre ela. Vamos nos reunir e falar, ver com o jogador também. Ele viajou, ficou muito tempo fora, então não sabe exatamente de como está, por isso temos de conversa"

Cristaldo, atacante do Palmeiras: "Não tenho por que falar sobre a renovação do Valdivia. Estamos contentes porque sabemos da qualidade dele, mas é um tema da diretoria. Ele vai nos ajudar muito "

Cristaldo, atacante do Palmeiras: " É muito amigo meu. Quando chegou me ajudou muito a conseguir apartamento, se ofereceu muito para ajudar, sou agradecido a ele. Com o passar do tempo fizemos amizade, minha mulher é parceira da mulher dele. Eu gostaria que ele ficasse porque seria lindo para mim, futebolisticamente e como pessoa, porque falo muito com ele"

Sem aspirar grandes objetivos neste ano, o Ituano quer encerrar sua passagem no Paulistão com vitória. A equipe tem 19 pontos e ocupa a quarta colocação do Grupo 1.

O Palmeiras tem 30 pontos e é o líder do Grupo 3 do Campeonato Paulista. Mesmo classificado, o jogo contra o Ituano é importante para definir o chavemento final do alviverde na fase de mata-mata do torneio.

