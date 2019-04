Recuperado de lesão, Renatinho fica à disposição para confronto ante Central

O Santa Cruz ganhou um importante reforço para o confronto de ida das semifinais do Campeonato Pernambucano diante do Central. Trata-se do lateral-esquerdo/meia Renatinho. Ele trabalhou, com bola, normalmente na tarde desta quarta-feira (08), no estádio do Arruda, e fica à disposição do técnico Ricardinho. O jogador estava fora de combate há mais de um mês por conta de uma lesão na coxa esquerda.

O retorno de Renatinho será de suma importância para o técnico Ricardinho, que acaba ganhando uma boa opção para a lateral-esquerda. A lateral vinha sendo ocupado por Tiago Costa, mas o atleta recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Sport e não poderá entrar em campo na primeira partida contra a Patativa. Com isso, restaria apenas o contestado Léo Veloso para assumir esta posição.

Dificilmente Léo Veloso será acionado na lateral-esquerda, pois não mostrou um futebol convincente quando teve chances. Já Renatinho participou de um treinamento tático nesta quarta-feira (08) com o restante do elenco. Sendo assim, deve mesmo ser o titular da posição.

Contratado com o objetivo de ser o matador do ataque Coral, Bruno Mineiro, ainda precisará de mais um tempo para ficar apto novamente. O jogador, que participou apenas de duas partidas – contra Sport e Serra Talhada – com a camisa do Mais Querido, seguiu aprimorando a parte física com o fisiologista Clóvis Calado.

Até o momento, os tricolores não vão poder contar, além do lateral-esquerdo Tiago Costa e do atacante Bruno Mineiro, com o zagueiro Danny Morais (suspenso) e com o volante Edson Sitta, que sofreu um afundamento no rosto e precisou fazer uma operação na face. Os corais ainda podem perder mais um atleta, porque o meia Raniel será julgado nesta quinta-feira (09) no pleno do SJTD por ter sido pego no exame antidoping.

Jogo-treino

A diretoria do Santa Cruz anunciou nesta quarta-feira (08) que fará um jogo-treino no próximo sábado (11), às 15h00, contra o Porto-PE. O confronto será realizado no estádio do Arruda e servirá para que o elenco Coral mantenha o ritmo de jogo, já que a primeira partida da semifinal está marcada para o dia 19 de abril e o tricolore não obteve classificação para a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste deste ano.