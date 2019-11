Sport x Bahia na Copa do Nordeste 2015 (0-0)

00:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (08). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus e tenha uma ótima quinta-feira!

00:16 O próximo confronto entre Sport e Bahia, onde será definido o finalista da Copa do Nordeste 2015, será realizado no domingo (12), às 16h00, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia.

00:12 Com o resultado desta noite, o Sport jogará por um empate com gols para ficar com a vaga. Já o Bahia precisará vencer o confronto para avançar à final do Nordestão. Caso aconteça um novo 0 a 0, o finalista será definido nos pênaltis.

00:05 A Ilha do Retiro recebeu um público de 22.707, gerando uma renda de R$ 332.900,00.

50’ Fim de jogo na Ilha do Retiro! Sport 0x0 Bahia.

48’ Sport pressiona bastante nos minutos finais.

46’ PERDEU! Rithely manda por cobertura, Joelinton desvia de cabeça e Samuel fica na frente do goleiro Douglas Pires, mas perde outra chance.

45’ Cinco minutos de acréscimos.

43’ Willians Santana avança pela esquerda e finaliza, mas bola pega no lado de fora da rede.

41’ Régis cobra a falta em cima da barreira e a bola vai para linha de fundo.

40’ AMARELO! Régis faz grande jogada individual e o zagueiro Titi derruba o meia leonino.

38’ O Sport desce bem em contra-ataque puxado por Diego Souza, que manda para Régis. O meia rubro-negro toca para Samuel e o atacante tenta bater colocado e leva perigo.

35’ MODIFICAÇÃO NO BAHIA: SAI: Maxi Biancucchi. ENTRA: Tchô.

31’ Tiago Real afasta a bola de maneira errada na grande área, Samuel fica em boa posição para finalizar, mas acaba chutando muito mal.

29’ ÚLTIMA ALTERAÇÃO! Lesionado, Élber deixa o campo para a entrada de Régis.

28’ Maxi Biancucchi chuta da entrada da área tentando acertar o ângulo esquerdo e a bola passa com perigo.

25’ Renê cobra lateral jogando a bola na entrada da área, Rithely chuta de primeira, mas a bola passa longe do gol.

23’ Diego Souza cobra escanteio, Matheus sobe mais alto que a defesa do Bahia, novamente, mas erra o alvo.

21’ MODIFICAÇÃO NO BAHIA: SAI: Patric. ENTRA: Yuri.

20’ Lateral-esquerdo Patric sente um problema muscular e vai deixar o campo.

19’ Willians Santana arranca da esquerda para o meio, em velocidade, no entanto, finaliza muito mal.

17’ Joelinton aproveita bobeira da defesa tricolor, entra na área, mas chuta muito fraco e facilita a defesa do goleiro.

14’ MODIFICAÇÃO NO BAHIA: SAI: Léo Gamalho. ENTRA: Willians Santana.

10’ Rithely sofre falta de Léo Gamalho, mas vai empurrar o atleta baiano e recebe cartão amarelo.

10’ UUUUUUHHHHH! Diego Souza cobra falta com bastante perigo, Rithely desvia e o zagueiro Thales salva o tricolor em cima da linha.

7’ Diego Souza faz boa jogada pela esquerda, cruza e o meia-atacante Élber não consegue ficar em condições de finalizar. No entanto, ele toca para Joelinton, livre na entrada da área, e o atacante não chuta e ainda toca errado.

5’ UUUHHH! Léo Gamalho cruza muito bem e Rithely salva o gol do Bahia afastando a bola antes da chegada de Maxi Biancucchi.

3’ Patric aproveita bobeira de Élber no meio-campo, avança pela esquerda e tanta cruzar rasteiro, mas o zagueiro Durval manda para escanteio.

2’ A resposta do Sport também de uma cobrança de escanteio, que Diego Souza cobra e o zagueiro Matheus desvia, mas erra o alvo.

1’ Souza cobra escanteio, Kieza sobe bem e cabeceia forte, no entanto, a bola passa por cima do gol rubro-negro.

0’ Começa o segundo tempo!

23:07 O Bahia retornou com o mesmo time do primeiro tempo.

23:06 Eduardo Baptista promoveu duas alterações no Sport. Wendel e Mike saíram para as entradas de Ronaldo e Joelinton, respetivamente.

22:56 Souza, volante do Bahia: "A gente está bem. Temos que colocar a bola mais no chão, trocar passes. Tem que querer mais, brigar mais para sair com um bom resultado. Um pouco mais de capricho, um pouco mais de vontade e a gente faz o gol.”

22:53 Wendel, volante do Sport: "O jogo foi bom, duas equipes iguais, mas pena que não concretizemos as chances que tivemos."

46’ Fim do primeiro tempo na Ilha do Retiro! Sport 0x0 Bahia.

44’ Vitor parte da direta para o meio, toca para Mike, que tenta mandar por cima, mas Tony salva o tricolor. Lateral rubro-negro ficaria de frente para o gol.

43’ AMARELO! Thales faz falta dura em Wendel e recebe cartão amarelo.

41’ Kieza puxa contra-ataque pelo lado esquerdo de ataque, tenta tocar para Léo Gamalho, que vinha entrando na área, mas Magrão faz a defesa.

35’ Vitor vai até a linha de fundo, cruza e a bola chega até Samuel, que se atrapalha mais uma vez e perde boa chance.

33’ MAGRÃÃÃÃO! O paredão rubro-negro salva o primeiro gol do Bahia, após falha de posicionamento da defesa leonino, onde Maxi Biancucchi ficou na marca do pênalti e bateu forte.

32’ AMARELO! Tiago Real faz falta no meia-atacante Élber e recebe cartão.

32’ Marcação adiantada do Bahia atrapalha bastante a saída de bola do Sport.

30’ Bahia cresce no jogo e chega com bastante perigo. Agora, foi Vitor que salvou o Leão na pequena área depois de um cruzamento de Souza.

29’ Samuel se atrapalha no meio-campo, perde a bola, faz falta dura e recebe cartão amarelo.

28’ Após boa troca de passes do tricolor, Patric cruza na área e o zagueiro Durval afasta o perigo.

25’ Renê cobra escanteio, Diego Souza cabeceia e a bola vai para fora.

23’ Élber faz jogada em velocidade pela esquerda e o lateral Tony faz falta. Jogadores do Leão pedem cartão amarelo, mas o árbitro não adverte o atleta.

21’ MAGRÃO! Souza cobra uma falta com bastante efeito e o goleiro rubro-negro salva os leoninos defendendo com o pé.

20’ AMARELO! Wendel faz falta dura em Tiago Real e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

19’ Pittoni tenta lançar a bola para Kieza, mas a arbitragem marca impedimento.

17’ Diego Souza faz bela tabela com Mike, dentro da área, e tenta bater colocado, mas o goleiro Douglas Pires pega bem.

16’ Sport consegue chegar com bastante velocidade pelo lado direito de ataque. Improvisado na esquerda, Patric está deixando espaços para os leoninos.

14’ PERDEU! Vitor lançou a bola na área, Mike desviou de cabeça e a bola ficou com Samuel, que ficou frente a frente com o goleiro baiano e chutou por cima.

12’ UUUUHHHH! Renê acerta um belo chute dentro da área e o goleiro Douglas Pires fez grande defesa. No rebote, Diego Souza e Samuel acabaram se atrapalhando.

11’ Cruzamento perigoso de Vitor e Tony manda para escanteio antes da chegada do atacante Samuel.

9’ Jogadores do Sport encontram dificuldades para tocar a bola no campo de defesa. Bahia marca de maneira adiantada.

9’ Souza cobra a falta em cima da barreira rubro-negra.

7’ Maxi Biancucchi arranca pelo meio e acaba sendo derrubado por Matheus na entrada da área. Falta é perigosa.

5’ Em velocidade, Élber entra na grande área, mas derruba o lateral Tony e o árbitro marca falta.

3’ Renê chega pela esquerda e o lateral Tony manda para escanteio. Rubro-negros pressionam nos primeiros minutos.

1’ Vitor desce em velocidade pela direita, cruza e defesa do Bahia, bem posicionada, afasta o perigo.

1’ Bahia começa o embate tentando fazer uma marcação no campo de ataque.

0’ A bola está rolando na Ilha do Retiro. Com a saída de bola do tricolor baiano, começa a primeira decisão entre Sport e Bahia, valendo vaga na final da Copa do Nordeste 2015.

21:59 Tudo pronto na Ilha do Retiro.

21:57 Hino nacional sendo executado neste momento na Ilha do Retiro.

21:56 Eduardo Baptista: "É ter equilíbrio. Temos a consciência de que nada será decidido hoje. Acredito em um jogo aberto"

21:55 Sport e Bahia estão no gramado da Ilha do Retiro.

21:52 Torcida rubro-negra faz uma bela festa na Ilha do Retiro.

21:41 Arquibancada frontal da Ilha do Retiro praticamente lotada.

21:38 Acabou o aquecimento dos atletas do Bahia.

21:34 Goleiros do Sport durante o trabalho de aquecimento.

21:25 Os jogadores do Bahia estão realizando o trabalho de aquecimento no gramado da Ilha do Retiro. Torcida rubro-negra vaia os baianos.

21:22 Os goleiros do Sport (Magrão e Danilo Fernandes) e do Bahia (Douglas Pires e Omar) estão aquecendo no gramado da Ilha do Retiro.

21:18 Neste momento, a Ilha do Retiro já recebe um bom público. A bola vai rolar às 22h00.

21:15 O Bahia atuará com Patric na lateral-esquerda. O atleta é meio-campista, mas precisará atuar improvisado.

21:13 O técnico Sérgio Soares terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Omar; Chicão, Robson, Feijão, Tchô, Willians Santana, Yuri, Zé Roberto e Rômulo.

21:11 O Bahia também está escalado. O tricolor entrará em campo com: Douglas Pires; Tony, Thales, Titi, Patric; Wilson Pittoni, Souza e Tiago Real; Maxi Biancucchi, Kieza e Léo Gamalho.

21:06 No banco de reservas, o Sport terá os seguintes jogadores: Danilo Fernandes; Oswaldo, Rodrigo Mancha, Ronaldo, Danilo, Régis, Felipe Azevedo, Neto Moura e Joelinton.

21:04 Com o ataque sendo formado por Mike e Samuel, o Sport vai entrar em campo com: Magrão; Vitor, Matheus, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Diego Souza e Élber; Mike e Samuel.

21:02 O Sport está escalado para o confronto diante do Bahia.

20:44 Com torcedores entrando em grande número, um princípio de tumulto foi iniciado na entrada do arco, que dá acesso à arquibancada frontal da Ilha do Retiro. No entanto, a Polícia Militar conseguiu controlar a situação rapidamente.

20:38 A delegação do Bahia também chegou ao estádio da Ilha do Retiro. Jogadores do tricolor já estão nos vestiários.

20:36 Os torcedores do Bahia também estão chegando em bom número. Polícia Militar proibiu a entrada de matérias da torcida organizada Bamor, do Bahia. As torcidas organizadas estão proibidas de entrar nos estádios de Pernambuco, por conta da grande violência.

20:33 Os torcedores do Sport estão em grande número do lado de fora da Ilha do Retiro. Estádio deverá receber um grande público.

20:30 A delegação do Sport já se encontra no estádio da Ilha do Retiro. O Bahia saiu há pouco do hotel onde estava concentrado.

A partida Sport x Bahia 2015 desta noite será comandada por Ítalo Medeiros de Azevedo. Ítalo tem 40 anos e é Funcionário Público. O mesmo pertence a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) e ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este confronto será o terceiro de Ítalo Medeiros na Copa do Nordeste. Lorival Cândido das Flores e Vinícius Melo de Lima, ambos do Rio Grande do Norte, serão os auxiliares.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, é o local onde o Sport manda a maioria dos seus jogos. Localizado no bairro da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, o estádio é bastante conhecido pelas dificuldades encontradas pelas outras equipes para baterem o Leão no local. A Ilha do Retiro foi inaugurado em 4 de julho de 1937, com a vitória rubro-negra por 6 a 5 ante o Santa Cruz.

O retrospecto de Kieza, quando esteve no Náutico, diante do Sport não é tão bom, mas sempre sobraram polêmicas do atleta com a torcida rubro-negra. Apesar disso, o perigoso centroavante garante que isto já faz parte do passado e pertence apenas aos torcedores. “Estou diferente, mudado. Não quero criar polêmica, deixo isso para o torcedor. Não quero polêmica, não quero nada. Só quero estar tranquilo para ajudar a minha equipe da melhor maneira possível.”

O técnico Eduardo Baptista tem apenas uma dúvida para o jogo desta noite. Só falta definir quem será o companheiro de Joelinton no ataque rubro-negro. O principal candidato a ficar com a vaga é Samuel, que vem ganhando moral pelos recentes gols. No entanto, atletas como Mike e Felipe Azevedo – este ainda adquirindo ritmo de jogo – podem surgir como opção. “Samuel foi um jogador importante, que fez entradas fortes no ataque e nos ajudou contra o Náutico. É mais um atacante que nós temos. Mike também foi bem. O jogo diante do Náutico também foi importante observar Felipe Azevedo, que ainda não está 100%, mas vai nos ajudar.”

O atacante Léo Gamalho, do Bahia, esteve presente na semifinal da Copa do Nordeste contra o Sport no ano passado, quando defendia o Santa Cruz. Na ocasião, os leoninos venceram os dois confrontos e avançaram na competição. Agora, Gamalho não quer repetir o filme de 2014 e espera que os baianos atuem utilizando bem o regulamento. “Temos que saber usar o regulamento. Na Copa do Nordeste, esse primeiro jogo resolve muita coisa. Temos que estar atentos aos regulamentos. São competições diferentes e situações diferentes. Acho que esse primeiro jogo diz muito coisa, e por isso temos que estar atentos.”

O Sport terá uma estreia nesta noite. Trata-se do zagueiro Matheus Ferraz, que atuará na vaga que vinha sendo ocupada por Ewerton Páscoa, lesionado. O jogador estava disputando a posição com o jovem Oswaldo, no entanto, de acordo com Eduardo Baptista, foi escolhido para desempenhar a função por conta da experiência. “Em uma partida decisiva como essa, que envolve um público grande, com cerca de 80 mil pessoas nos dois jogos, pesa a favor de Matheus pela experiência. Oswaldo vem bem, nos passando segurança. Mas Matheus é experiente e isso é importante.”

Resultado Sport x Bahia 2015

FIQUE DE OLHO Sport x Bahia: Kieza, atacante do Bahia, pode ser fundamental neste jogo. O matador tricolor tem uma histórico de polêmicas com o Sport do tempo em que defendia o rival Náutico, onde é ídolo. O atacante vive grande fase com a camisa do Esquadrão de Aço.

FIQUE DE OLHO Sport x Bahia: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra. O rendimento do atleta ainda não está perto do esperado pelos leoninos, no entanto, por se tratar de um grande confronto, existe a expectativa para que o camisa 87 faça uma grande exibição e o Leão saia de campo com a vitória.

Maxi Biancucchi, atacante do Bahia, não espera um jogo fácil diante do Sport. O atleta sabe que a dificuldade imposta pelos pernambucanos na Ilha do Retiro é grande, mas ele acredita que o tricolor pode conseguir um bom resultado para deixar a torcida ainda mais motivada para o confronto da volta. “Jogo difícil. O Sport é uma grande equipe. Sabemos que jogar na Ilha do Retiro é difícil. Estamos preparados e vamos tentar trazer um resultado positivo. Já joguei várias vezes. Vai ser difícil. A torcida deles empurra. Mas estamos preparados. Acho que o melhor recado que podemos dar para a torcida do Bahia é dentro de campo. Estamos tentando fazer o melhor. Não tenho dúvida de que a torcida vai nos acompanhar no domingo.”

O atacante Samuel, do Sport, não quer saber do histórico que favorece o Bahia. Segundo o centroavante, cada partida tem sua história e na desta noite os leoninos vão precisar fazer o resultado positivo para ganhar tranquilidade para o jogo da volta. Samuel acredita que será um grande confronto na Ilha do Retiro. “Contra o Bahia tem tudo para ser um grande jogo. Temos que fazer o resultado logo na primeira partida para depois ficarmos mais tranquilos. Cada jogo é diferente, tem sua história.”

Na Ilha do Retiro, o último confronto foi realizado na Série A do Campeonato Brasileiro de 2014. Os rubro-negros levaram a melhor e ficaram com os três pontos vencendo os rivais pelo placar mínimo em um jogo marcado por arbitragem polêmica. Ainda presente no elenco do escrete pernambucano e podendo ser titular nesta noite, Mike foi o autor do gol.

O último jogo envolvendo Sport e Bahia na Copa do Nordeste aconteceu no dia 30 de janeiro de 2002. O embate foi realizado no estádio da Ilha do Retiro e a vitória, por 2 a 0, foi dos tricolores. O confronto era válido pela terceira rodada da primeira fase.

No contexto histórico, o Bahia tem uma larga vantagem sob os pernambucanos. O tricolor, em 80 jogos, venceu 33 vezes e saiu de campo derrotado apenas em 19 oportunidades. 28 é o número de empates deste grande clássico nordestino. A favor do Sport pesa a maior goleada da história deste embate, um 6 a 0, em outubro de 1959, válido pela Taça Brasil. Os baianos também chegaram a marcar seis gols nos leoninos em uma partida, mas acabaram sofrendo um tento no jogo amistoso, realizado em setembro de 1945.

Na noite desta quarta-feira (08), o Sport precisar suar bastante para acabar com um tabu de nunca ter vencido o Bahia – com bola rolando – na história da Copa do Nordeste. Rubro-negros e tricolores já estiveram frente a frente em seis oportunidades e a equipe da boa terra venceu dois confrontos e ficou no empate em outras quatro oportunidades, sendo que em 1994 os leoninos acabaram eliminando os baianos na disputa de pênaltis e se sagrando campeão.

A Copa do Nordeste adota o mesmo critério da Copa do Brasil no mata-mata. Desta maneira, o time que marcar mais gols fora de casa obtém vantagem nos critérios de desempate. Se acontecer o mesmo placar nos dois embates, a vaga será definida nos pênaltis.

O confronto desta noite reserva grandes emoções para as torcidas de Sport e Bahia. Os gigantes nordestinos farão um clássico regional que promete agitar Pernambuco e Bahia. A torcida rubro-negra deve comparecer em ótimo número para apoiar seus atletas no caldeirão da Ilha do Retiro. O Leão entra em campo precisando fazer um bom placar para apenas administrar o embate da volta, enquanto o Esquadrão de Aço chega com o intuito de segurar os rivais e conseguir um bom resultado para ficar perto da classificação.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Bahia, partida de ida válida pelas semifinais da Copa do Nordeste 2015, a ser disputada às 22h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.