Resultado Ceará x Vitória na Copa do Nordeste 2015 (0-0)

Obrigado a todos que acompanharam mais este jogão da Copa do Nordeste conosco! Não deixem de ver as notícias dos seus clubes no nosso Twitter e na nossa página do Facebook. Um abraço e até a próxima!

Na outra semifinal, tudo igual também! As decisões ficarão para a Bahia!

94' FIM DE PAPO NA ARENA CASTELÃO! Ceará até pressiona, mas Vitória segura o 0 a 0 e leva a decisão para o Barradão no próximo sábado, às 16h20.

93' Última chance para o Ceará em falta.

93' Cartão amarelo para Ricardinho (Ceará).

92' NÃO, ESCUDERO! Vander rouba a bola e puxa o contra-ataque. Passa para Escudero, que gira e finaliza na grande área, mas manda por cima. Incrível!

90' Vamos até 94!

88' Magno Alves abre com Marcos Aurélio, que finaliza de primeira para fora.

88' QUE PRESSÃO! Ceará domina o jogo no final.

86' Cartão amarelo para Charles (Ceará).

84' Substituição no Ceará: Sai Samuel Xavier, entra William.

82' EXPULSO MANSUR! Lateral do Vitória para Marinho em contra-ataque e vai para o chuveiro mais cedo. Baianos com um a menos até o final.

80' OLHA O VITÓRIA! Vander recebe na intermediária e arrisca. A bola passa com muito perigo.

78' Substituição no Vitória: Sai Luiz Gustavo, entra Elton.

77' Substituição no Ceará: Sai Wescley, entra Marcos Aurélio.

77' Ricardinho arrisca de muito longe, mas ela vai para fora.

76' Ceará todo no campo de ataque neste momento.

73' Marinho faz boa jogada pela direita e cai na área, mas o árbitro só marca escanteio.

69' Substituição no Vitória: Sai Romário, entra Gabriel.

69' FERNANDO MIGUEL! Fernandinho cruza, Magno Alves domina na grande área e solta a bomba, mas o goleiro da equipe baiana defende.

68' Ah Marinho! Meia que acabou de entrar tabela com Wescley, mas na hora de finalizar, chuta por cima.

66' Mansur tenta chegar pelo meio e é parado com falta.

64' Substituição no Vitória: Sai Neto Baiano, entra Escudero.

63' Substituição no Ceará: Sai Uillian Correia, entra Marinho.

61' Fernando Miguel! Assisinho cruza, Magno Alves ajeita de cabeça e Ricardinho tenta, mas o goleiro do Vitória defende.

59' Que beleza! Amaral tenta de muito longe, mas ele faz o mesmo: passa longe.

58' UUUUUUUUUUH!! Neto Baiano cobra, a bola desvia e quase mata Luís Carlos.

56' Cartão amarelo para Gilvan (Ceará).

56' Rhayner faz bela jogada pela esquerda e é parado com falta.

54' Ricardinho cobra falta, mas Neto Baiano manda para escanteio.

53' Cartão amarelo para Mansur (Vitória).

52' Olha o perigo! Samuel Xavier cruza, Magno Alves ajeita e Ricardinho finaliza para defesa segura de Fernando Miguel.

52' Que perigo! Vander ganha na corrida e cruza forte, mas Charles corta.

51' Ricardinho tenta enfiada para Magno Alves, mas Ramon manda para escanteio.

50' Magno Alves recebe na entrada da área e tenta de canhota, mas Fernando Miguel defende.

48' Assisinho recebe pela esquerda, cruza, mas Magno Alves não chega.

48' Jorge Wagner cobra falta, mas Luís Carlos vai bem.

47' Romário recebe e tenta o cruzamento, mas Sandro Manoel afasta.

45' Começa o segundo tempo!

23:07 Os times vão voltando ao gramado. Sem mudanças.

22:58 Na outra semifinal, Sport e Bahia vão empatando em 0 a 0 também.

22:52 Jogadores do clube baiano ficam inconformados, pois o árbitro paraibano não deixou com o que o time batesse o escanteio. Muita discussão.

45+3' Fim do primeiro tempo na Arena Castelão! Tudo igual: Ceará 0 x 0 Vitória. Primeiro tempo equilibrado.

45' Cartão amarelo para Jorge Wagner (Vitória).

44' UUUUUUUUUUHHHH!! Ricardinho cobra escanteio rápido para Wescley, que domina e cruza para Charles cabecear. A bola passa com muito perigo.

44' Fernandinho arrisca mais uma vez, mas a bola pega na defesa adversária e vai pela linha de fundo.

43' Luiz Gustavo leva pancada e fica no chão.

42' Vamos até 48 na primeira etapa.

41' Fernandinho mais uma vez! Assisinho tenta jogada, a defesa tira e o lateral alvinegro arrisca, mas a bola vai por cima.

38' Fernandinho aparece bem na frente e arrisca, mas a bola vai para fora.

35' Fernandinho cruza para Magno Alves, que dá um toquinho, mas Fernando Miguel defende.

33' Ricardinho lança para Magno Alves, mas a bola vai muito forte.

32' Cartão amarelo para Rhayner (Vitória).

31' Wescley arrisca mais uma vez, mas a bola sai sem força.

27' UUUUUUHHH! Wescley recebe na entrada da área, clareia e solta a bomba. A bola passa com muito perigo.

25' Fernandinho cobra falta, mas a defesa tira. Ricardinho recebe na entrada da área e solta a bom, mas manda longe.

23' Jorge Wagner cobra escanteio direto e Luís Carlos afasta. Ramon tenta de cabeça do rebote, mas manda para fora.

20' Boa chance! Após cruzamento, a bola sobra para Rhayner, que finaliza para boa defesa de Luís Carlos.

19' Mansur cobra lateral na entrada da área, mas Charles afasta.

17' Vander leva pancada e fica no chão.

15' Assisinho tenta jogada pela esquerda, mas Ramon chega bem na cobertura.

14' Neto Baiano cobra falta com força, mas a bola passa longe.

13' Torcedores com laser na torcida alvinegra. Lamentável.

12' Bela festa da torcida alvinegra na Arena Castelão.

10' Samuel Xavier chega duro em Rhayner, que fica caído no chão.

9' Jogo bem pegado nesse começo.

6' Ricardinho acerta belo lançamento para Assisinho, que não consegue o domínio.

5' Ricardinho arrisca de muito longe, mas a bola sobe demais.

3' Wescley cruza de primeira pela esquerda, mas a bola vai pela linha de fundo.

2' Fernandinho manda a bola na área, mas Mansur afasta.

1' Jogo bem preso no meio neste começo.

0' ROLA A BOLA! Começa o jogo de ida da semifinal entre Ceará e Vitória pela Copa do Nordeste!

21:55 Ceará e Vitória estão no gramado da Arena Castelão.

21:50 Torcida alvinegra marca boa presença na Arena Castelão.

21:45 Em minutos a bola rola para a primeira semifinal! Acompanhe tudo conosco!

21:40 Acompanhe também a outra semifinal, entre Sport e Bahia.

21:35 Claudinei Oliveira terá nove jogadores que poderá utilizar durante o jogo: Ronaldo, Guilherme, Maracás, Gabriel, Euller, Elton, Rogério, Dakson e Escudero.

21:30 O técnico Silas terá dez jogadores à disposição no banco: Tiago, Everton, Sandro, Jean Cléber, Marcos Aurélio, Marinho, William, Robinho, Eloir e Carlão.

21:25 Vitória escalado! Fernando; Romário, Ednei, Ramon e Mansur; Amaral, Luiz Gustavo e Jorge Wagner; Vander, Rhayner e Neto Baiano.

21:20 Ceará escalado! Luís Carlos; Samuel Xavier, Gilvan, Charles e Fernandinho; Sandro Manoel, Uillian Correia, Ricardinho e Wescley; Assisinho e Magno Alves.

21:00 Dos quatro times das quartas de final, os cearenses possuem a melhor defesa, tendo levado apenas quatro gols.

20:50 Vander, por outro lado, é o artilheiro dos baianos na competição com três bolas na rede.

20:40 O artilheiro do Ceará e vice-líder na artilharia geral da competição é Magno Alves, que já marcou cinco vezes. Ele promete dar muito trabalho.

Quem apita o jogo Ceará x Vitória é o paraibano Pablo dos Santos Alves.

A torcida do Ceará promete marcar presença nesse complicado duelo. A Arena Castelão é o palco do confronto.

Os baianos não podem dizer o mesmo. São quatro desfalques no total. Por contusão, um dos destaques do time, Nino Paraíba, é desfalque. Com problemas pessoais, o goleiro Wilson não vai à campo. Com a Seleção Brasileira sub-20, o volante Flávio e o atacante Vinícius não jogam.

O Ceará vai a campo sem desfalques e ainda conta col a volta do lateral-esquerdo Eusébio e do zagueiro Wellington Carvalho.

FIQUE DE OLHO : Neto Baiano, atacante do Vitoria. Mesmo não estando numa fase dos sonhos, Neto Baiano "gosta" de enfrentar o Ceará. Na final da Copa do Nordeste do ano passado, ele calou um Castelão entupido, conquistando o título com o Sport. Quem sabe ele não repete o feito.

FIQUE DE OLHO: Magno Alves, atacante do Ceará. Ele é, sem dúvida, um dos melhores centroavantes do Brasil. Com grande presença no ataque, além de contribuir para o sucesso dos companheiros, o Magnata é a grande esperança de um jogo do alvinegro.

Fernando Miguel será o substituto de Wilson no gol rubro-negro. Segundo ele, os baianos não pensam em revanche: "Não podemos entrar no clima de revanche. É outra história. Temos vontade de seguir nessa evolução. A intenção é fazer um grande jogo e sair vivo para decidir no Barradão. Esse mês é um mês de decisões.".

Sobre como o Ceará deve se comportar no confronto, o meia Ricardinho disse: "Temos que criar oportunidades, sem dar espaço para o time deles na nossa defesa. Se impor e marcar forte a saída de bola".

A vitória dos baianos valeu pelo jogo de ida daquele ano. No jogo de volta, o que parecia bem improvável, aconteceu. Os cearenses venceram por 4 a 1 em pleno Barradão e eliminaram o rubro-negro.

A última vitória do Vitória também foi pela Copa do Nordeste, só que em 2013 e também pelas quartas de finais. Com gols de Renato Cajá e Damian Escudero, os baianos derrotaram o Ceará fora de casa por 2 a 0.

O último duelo entre as duas equipes aconteceu no passado, pelas quartas de finais da própria Copa do Nordeste. No jogo de volta, os baianos foram massacrados. Com show da dupla Bill e Magno Alves, o Ceará venceu por 5 a 1.

Na história dos confrontos, muito equilíbrio, mas uma pequena vantagem baiana. São oito vitórias do Vitória, dez empates e sete vitórias do Ceará.

O Vitória teve bastante facilidade para passar em primeiro no Grupo A. Terminou com 15 pontos, vencendo cinco jogos e perdendo apenas um. O rubro-negro, diferente do adversário, não está mais no campeonato estadual.

O Vovô vem de vitória no último final de semana, quando derrotou o Guarani de Juazeiro, fora de casa, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense por 1 a 0. Assisinho fez o gol da vitória.

Dono da casa no duelo, os cearenses terminaram a primeira fase na primeira colocação do Grupo D, somando 12 pontos, sendo três vitórias e três empates. Nas quartas de finais, a equipe eliminou o Salgueiro. Junto com o Bahia, é a única equipe que ainda não perdeu na competição.

Boa noite para você que navega pela VAVEL Brasil! À partir de agora você acompanha tudo sobre o jogo de ida entre Ceará e Vitória , em partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste. A bola rola às 21h50 em Fortaleza e você acompanha tudo conosco!