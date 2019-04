Ceará e Vitória empatam sem gols e deixam vaga na final da Copa do Nordeste em aberto

Partida realizada na Arena Castelão, em Fortaleza, válida pela semifinal do Campeonato do Nordeste.

O Ceará pressionou, tentou fazer valer o mando de campo, teve mais posse de bola, mas não balançou as redes. O Vitória, por outro lado, aproveitou os contra-ataques para assustar e levar perigo à defesa, sofreu muito sufoco quando teve um jogador a menos, mas segurou a barra. Em jogo realizado na Arena Castelão e válido pela primeira semifinal do Campeonato do Nordeste, as equipes empataram sem gols na noite desta quarta-feira (08).

Com o resultado, as chances de classificação para as equipes fica completamente em aberto. O vencedor do próximo confronto está na final. Empate com gols classifica o Ceará devido aos gols marcados fora de casa. Nova igualdade sem gols leva a disputa para as penalidades máximas. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (11), às 16h20, no Barradão, em Salvador.

Ceará pressiona, mas não abre o placar

O jogo começou lá e cá, com movimentação de ambas as equipes com o objetivo de chegar à meta adversária. Quando as equipes chegaram ao ataque, não conseguiam concluir as jogadas. Ou a bola saía pela linha de fundo sem perigo, ou a zaga afastava. O Ceará tentava fazer valer o mando de campo desde os primeiros minutos, e conseguiu levar perigo pela primeira vez. Aos nove minutos, Samuel cruzou na área, a bola ficou viva e sobrou para Magno Alves. O centroavante do Vozão chutou de primeira, mas a defesa fez o combate.

A partida tinha mais velocidade, e o Vitória começou a pressionar a partir dos 19 minutos. No primeiro lance, Neto Baiano desviou e Rhayner ficou com a sobra, para a defesa de Luís Carlos. Em seguida, Jorge Wagner cobra falta, Vander tenta por baixo, Fernandinho afasta para a linha de fundo. Depois, em dois escanteios consecutivos cobrados por Jorge Wagner, a bola não balançou as redes.

Os donos da casa voltaram a atacar aos 26 minutos. Fernandinho tocou para Wescley, que passou pela marcação e encheu o pé. A bola passou muito perto do gol defendido pelo goleiro Fernando Miguel. A pressão continuou na reta final do primeiro tempo, principalmente com Fernandinho e Magno Alves. Aos 44 minutos, após cobrança de escanteio, Wesley cruzou na área. Sozinho, Charles cabeceou para fora.

Mesmo com um jogador a mais, Ceará não abre o marcador

Os primeiros minutos da etapa complementar foram de intensa pressão do Ceará. Ainda assim, as oportunidades não apareceram. O Alvinegro de Porangabuçu rondava, tentava entrar na área, mas não conseguia. Quem assustou primeiro foi o Vitória. Aos 12 minutos, Neto Baiano cobra falta, a bola desvia na barreira e quase entra no fundo do gol.

O Ceará respondeu com perigo. Magno Alves recebeu de cabeça e mandou para a área, Sandro Manoel desvia e cabeceia fraco, para a boa defesa do goleiro Fernando Miguel. O Vozão atacou mais uma vez. Aos 23 minutos, em rápida chegada no ataque, a pelota ficou com Magno Alves. O Magnata encheu o pé para a boa intervenção do arqueiro rubro-negro.

As oportunidades de gol caíram drasticamente. Apesar de ter mais posse de bola durante todo o segundo tempo, o Ceará não conseguiu levar perigo à meta defendida por Fernando Miguel. O time tentava atacar principalmente nas jogadas de bola parada. Aos 31 minutos, Mansur foi expulso e deixou o Leão da Barra com um jogador a menos. Os mandantes pressionaram, mas não conseguiram marcar.