Secretário do Ministério do Esporte admite má relação do Governo com a CBF

Nove meses após a histórica goleada de 7 a 1 aplicada pela Alemanha sobre o Brasil na Copa do Mundo de 2014, em pleno Mineirão, o Governo Federal está no país europeu para conhecer a organização do futebol alemão. Denonimado "Revolução do futebol alemão", o projeto tentará ser posto em prática no Brasil. No entanto, há um entrave: a relação entre a alta cúpula da política brasileira e a Confederação Brasileira de Futebol vai de mal a pior. É o que diz Rogério Hamam, secretário de futebol do Ministério do Esporte.

De acordo com Hamam, o desgaste se acentuou após a ausência de representantes da CBF na reunião em que a presidente Dilma Rousseff assinou a Medida Provisória de renegociação das dívidas dos clubes. "(José Maria) Marin (atual presidente da CBF) e (Marco Polo) Del Nero (presidente eleito da CBF) estavam fora do país (na Suíça), mas poderia ter um representante (da CBF no evento)", disse por telefone, nesta quinta-feira (9), em entrevista ao jornal Correio Braziliense.

Um dos motivos para a ausência da CBF na assinatura da MP teria sido a exigência de investimento no futebol feminino por parte dos clubes. O descaso com a modalidade tem sido alvo de muitas críticas das pessoas as quais acompanham a questão mais a fundo. Jogadoras da Seleção Brasileira Feminina teriam sido impedidas de comparecer ao evento na capital federal. Na última quarta-feira (8), as meninas da Canarinho disputaram um amistoso de preparação para a Copa do Mundo Feminina, justamente contra a Alemanha, e foram derrotadas pelo expressivo placar de 4 a 0.

"O projeto que chamam de 'Revolução do futebol alemão' teve início em 2001, esperando resultados depois de 10 anos da sua implantação. Os clubes foram obrigados a implantar academias e centros de treinamentos para jovens jogadores como condição para participar da liga de futebol alemã. Além de impor uma política financeira rigorosa para evitar que clubes acumulassem dívidas, como ocorre no Brasil. É também o que pretendemos com a MP: clubes com saúde financeira, investindo na formação de atletas e fomentando o futebol feminino", justificou Rogério.

Mesmo reclamando da postura da entidade que controla o futebol no Brasil, o secretário descartou adotar a mesma postura na posse de Marco Polo Del Nero na CBF, marcada para a próxima quarta-feira (16). "Essa é uma missão que estou assumindo. Não pretendo provocar uma guerra contra a CBF. Acredito que não seria bom para o futebol brasileiro. Falei com o Ministro (dos Esportes, George Hilton) para não devolvermos a mesma falta de elegância na posse do Del Nero. Se o ministro tiver dificuldades em sua agenda, ao menos eu estarei presente", prometeu.

O discurso de Rogério Hamam tem a ver com a relação entre o governo alemão e a federação de futebol local, a qual o político define como harmoniosa. "Aqui, o futebol é levado a sério. Eu noto uma relação totalmente harmoniosa entre o governo alemão e a DFB (Federação Alemã de Futebol, em tradução livre). O objetivo principal da viagem é conhecer de perto o trabalho das academias de formação de jovens atletas e a bem- sucedida estrutura do futebol feminino na Alemanha", completou.

Outros temas do intercâmbio na Alemanha são o os preços de ingressos para os jogos e o combate à violência nos estádios. "Eles têm um trabalho interessante chamado Fanprojekt. Estarei com o diretor da KOS, que é um braço não governamental que supervisiona as ações das Torcidas Organizadas Alemãs. O valor do bilhete nos torneios nacionais é outra preocupação. Na Alemanha, os preços dos ingressos foram congelados e no Brasil estamos com dificuldades de encontrar um ponto de equilíbrio, principalmente nas novas arenas. Quero identificar alternativas, mas entendo que temos que elaborar um plano em médio prazo", projetou Hamam.