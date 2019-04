Diretor do Avaí confirma acerto com volante Adriano, ex-Grêmio

Depois de rescindir seu contrato com o Grêmio, Adriano foi confirmado como jogador do Avaí. O volante de 27 anos atuou na última edição do Brasileirão emprestado ao Vitória e agora tem vínculo com o time de Florianópolis até o fim deste ano. A confirmação do acerto foi anunciada pelo diretor de futebol Carlos Arini.

"O Adriano chegou e assinou contrato, é até o fim do Brasileiro. A gente está vendo o planejamento por setor, mas deve chegar outros jogadores também. Nossa dificuldade é o mercado, que é extremamente competitivo. Enfrenta equipes com receitas bem maiores, mas vamos buscar opções e estar bem alinhado com a comissão técnica", disse à rádio CBN Diário.

Adriano foi revelado nas categorias de base do Santos em 2008. Após ser emprestado para o São Caetano em 2009, voltou ao time santista e foi titular na campanha do time na conquista da Libertadores da América em 2011 e dos Paulistas de 2011 e 2012. Chegou ao Grêmio em 2013, onde atuou em 30 partidas. No ano passado, disputou o Campeonato Brasileiro por empréstimo no Vitória. Fora dos planos de Felipão para esse ano, foi liberado pelo clube gaúcho para acertar com o Avaí.

O jogador já treina com o grupo na Ressacada e deve ser apresentado nessa semana. Adriano não está inscrito no Campeonato Catarinense e é improvável que tenha condições físicas de jogar pela Copa do Brasil na próxima terça-feira (16) quando o Avaí recebe o Operário-MT.