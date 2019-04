Botafogo vence Macaé e conquista oitavo título da Taça Guanabara

Na noite desta quarta-feira (09), o Botafogo venceu o Macaé por 1 a 0, pela última rodada do Campeonato Carioca. Elvis foi o autor do gol do título. Graças ao empate do Flamengo contra o Nova Iguaçu, o time de General Severiano alcançou seu objetivo e conquistou a Taça Guanabara. Com a vitória, o Glorioso igualou os 36 pontos do Rubro-Negro, mas conseguiu o título graças a vitória no confronto direto. O jogo foi truncado e o alvinegro não jogou bem, porém, conseguiu segurar o Macaé no segundo tempo. O adversário da semifinal é o Fluminense e os times se enfrentam no próximo sábado, às 18h30.

Foi difícil, sofrido, angustiante e emocionante, mas o time da Estrela Solitária obteve êxito na sua missão. O Botafogo não jogou bem, não fez um bom primeiro tempo e, principalmente, na segunda etapa, quando o Macaé teve domínio total do jogo, soube se defender. A equipe ficou toda recuada esperando o contra-ataque para matar o jogo, o que não aconteceu. Para o botafoguense, o título não é só mais um. É o começo de uma volta por cima, de um ressurgimento e de uma nova era no clube.

Primeiro tempo sonolento no Estadio Nilton Santos

O Botafogo entrou em campo com três mudanças: Luis Ricardo, Fernandes e Henrique, que pouco fizeram durante o jogo, assim como o Botafogo. O time alvinegro encontrou muitas dificuldades para atacar. Muito por conta da boa e forte marcação feita pelo Macaé, que tentava oferecer perigo com chutes de longe. Entretanto, Renan esteve sempre atento para defender as finalizações.

Substituto de Bill, Henrique se esforçava em campo para ajudar a equipe e mostrar a René Simões que merece mais uma chance. Aos 18 minutos, o atacante tabelou sem querer com o zagueiro e bateu pro gol, mas a bola saiu fraca e o goleiro defendeu sem nenhum problema. 20 minutos depois, com 38, o atacante pressionou e a zaga bobeou. O camisa 9 roubou a bola, foi no fundo e cruzou. A zaga afastou, mas o meia Elvis pegou a sobra e soltou um foguete, que bateu na trave, nas costas de Ricardo Berna e entrou.

Três minutos após o Botafogo inaugurar o placar, aos 41, o Macaé quase empatou a partida. Max bateu pro gol e Renan fez uma boa defesa. O Alvianil Praiano ainda tentou esboçar uma pressão no final do primeiro tempo, mas sem sucesso.

Macaé domina, mas Botafogo se defende bem

Na volta para a segunda etapa, o Macaé dominou o jogo inteiro. Mas quem passou o primeiro susto foi o Leão. Elvis cruzou na área, Willian Arão dominou e bateu pro gol, a bola explodiu na trave. A partir daí, o Alvianil Praiano começou a ter o controle do jogo, e respondeu aos 14 minutos. Max fez o cruzamento e Giancarlo dominou sozinho na linha da pequena área, mas Renan saiu nos pés do atacante e salvou o Botafogo de levar o empate na partida.

Com a vantagem no placar, o Botafogo se defendia e explorava os contra-ataques em busca de marcar o segundo gol e matar o jogo. Jobson, aos 16, recebeu um bom passe de Elvis, limpou o zagueiro Brinner e chutou longe da meta. A partida era lá e cá, e o Macaé respondeu rapidamente. Dessa vez, quase empatou. Aloísio arriscou de longe, a bola tocou no travessão de Renan e saiu. René mexeu, tirou Henrique e colocou Bill, que quase ampliou o marcador após chutar colocado e obrigar a Ricardo Berna a fazer uma ótima defesa.

O tempo foi passando e, junto com ele, o título da Taça Guanabara se aproximava. A pressão do Leão aumentava. Jogando nos contra-ataques, o Botafogo mostrava ao Macaé que era perigoso e que estava vivo no jogo. Porém, no último lance do jogo, a estrela solitária brilhou. Renan salvou o alvinegro e garantiu a vitória e o título do Glorioso.