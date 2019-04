Marcelo Oliveira elogia perfomance do Cruzeiro na vitória sobre Mineros de Guayana

O treinador do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, gostou do que viu dentro de campo, na vitória de sua equipe por 3 a 0 em cima do Mineiros de Guayana, em partida válida pela quarta rodada da Copa Libertadores da América, no Mineirão, na noite desta quarta-feira (8). O técnico elogiou o armador De Arrascaeta, autor de um dos gols da Raposa na partida, assim como elogiou também toda a equipe, mas ressaltou que seu time ainda está longe do ideal.

"No Mineirão foi o jogo mais regular como um todo. Tomamos mais bolas e fizemos mais jogadas de linha de fundo com o Mayke e o Mena. O Arrascaeta fez seu melhor jogo e time se apresentou bem. Temos que ter os pés no chão, temos um caminho pela frente, mas uma vitória dessa dá perspectiva boa. Vamos seguir trabalhando e jogando com essa vibração para chegar bem em grandes jogos", afirmou Marcelo.

O treinador, apesar dos elogios, criticou a postura de sua equipe após fazer os dois gols seguidos na primeira etapa do jogo. Marcelo Oliveira lembrou também o começo de temporada do Cruzeiro nos dois últimos anos, nos quais também esteve no comando do time, mas ponderou que a equipe está no caminho certo para atingir o objetivo, que é um futebol melhor.

"Foi um jogo muito bom, bem constante durante todo o tempo. Os gols saíram rápido e por isso eles acabaram nos pressionando na saída de bola. Isso criou dificuldades e tivemos dois sustos desnecessários porque não matamos a jogada fora da área. Um time ganhando de 2 a 0 até os 14 minutos não pode correr tanto risco, tem que tocar a bola para fazer o terceiro e matar de vez o jogo, o que só ocorreu no segundo tempo. Depois, só uma bola parada que deu contra-ataque, mas no geral foi o melhor jogo. Não podemos dizer que foi igual os dois últimos anos, mas o caminho é esse, com vitórias importantes, estar na Libertadores sem perder e sem levar gol. Tudo isso fortalece e vamos unir parte física, tática, técnica e força mental para seguir o nosso caminho", concluiu o técnico.

Marcelo também promoveu a entrada do meia Gabriel Xavier no decorrer da partida, e o jogador agradou a torcida, fazendo boas jogadas individuais e proporcionando bonitos dribles para cima dos adversários. O treinador celeste avaliou a possibilidade do jovem meio-campista atuar ao lado do uruguaio De Arrascaeta nas próximas partidas, e a princípio, o comandante aprovou a idéia.

"Podem jogar juntos, mas tem que ter conscientização de que tem que recompor para marcar, mesmo sem tomar a bola. Eles têm que cercar e evitar que o time saia rápido. São jogadores leves que não marcam forte, mas tem técnica e eventualmente podem jogar juntos, inclusive no Mineirão, já que aqui trabalhamos mais no campo do adversário", revelou o técnico.

Marcelo Oliveira e sua equipe voltam as atenções para o Campeonato Mineiro

Vencido a primeira partida de muitas decisivas que a Raposa irá enfrentar daqui pra frente, Marcelo Oliveira e seus jogadores concentram foco no Campeonato Mineiro, onde no próximo domingo (12), enfrentam o Atlético-MG, no estádio Independência, para a primeira partida das semifinais.

Após a partida contra o Mineros na noite desta quarta-feira (8), o treinador celeste sinalizou que poderá utilizar a mesma equipe, para atuar no domingo (8), mas mantém cautela e prefere aguardar para avaliar primeiramente, a condição física e técnica dos jogadores.

“Vamos observar ainda, prefiro esperar esses dias que antecedem o jogo para ver como vai ser. Hoje, administramos a questão do Alisson no final. Se estiver todo mundo bem, a gente tende a ir com este time, mas temos opções", finalizou o técnico.