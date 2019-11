Grêmio quer confirmar favoritismo contra Novo Hamburgo pelas quartas do Gaúcho

Quinta-feira (9), às 19h30, Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. O Tricolor chega a esta decisão como franco favorito, tendo vencido sete dos seus últimos dez jogos.



O técnico Luiz Felipe Scolari fez grande mistério sobre o time titular, e, aparentemente, tem dúvidas sobre o uruguaio Cristian Rodríguez, que volta de lesão, e no ataque do time, onde tem Yuri Mamute e Braian Rodríguez à disposição. O Tricolor vem de um empate contra o São José, fora de casa, por 1 a 1, utilizando reservas para zerar os cartões amarelos dos titulares, sem risco de suspensão para o duelo das quartas.

O Novo Hamburgo, que carrega o nome de sua cidade, confirmou vaga nas quartas de final apenas na última rodada. Terminou a primeira fase em sétimo lugar, com 21 pontos. A dúvida do técnico Roger Machado é no ataque, pois Leandrão e Márcio estão suspensos. Luis Mário e Lucas Santos são suas opções para compor o time. Os Galáticos do Vale, como são chamados, venceram o Caxias na última rodada, rebaixando o time grená para assegurar sua classificação para as quartas.

Grêmio quer sequência ao bom trabalho dos titulares

Nos últimos jogos, o Grêmio não vem alterando muito o seu time titular. Esse "onze" parece dar certo, já que vem tendo bons resultados nos últimos jogos. É nisso que aposta o técnico Luiz Felipe Scolari. Ele também poderia contar com o retorno do meia Cristian Rodríguez, mas deve optar por deixar o mesmo no banco.



O Grêmio tem a "vantagem" de jogar em casa, o que não tem sido um grande alívio neste Gauchão. Isso porque duas das três derrotas do Tricolor foram na Arena. Nos últimos cinco jogos em casa contra o Novo Hamburgo, o Grêmio tem cinco vitórias, com 13 gols feitos e apenas 1 sofrido.

Sem seu artilheiro, Novo Hamburgo tenta reforçar sua defesa

Com a modesta sétima defesa mais vazada do campeonato, o Novo Hamburgo quer conseguir a tão sonhada consistência defensiva no jogo contra o Grêmio. Para isso, o técnico Roger Machado escala o time em um 3-5-2, que na defesa irá se tornar um 5-3-2. Os "Galáticos do Vale" sofreram gols em 10 dos 15 jogos do Gauchão até agora. Jogando fora de casa, o anilado venceu duas, empatou uma e perdeu quatro.

O aproveitamento total do time foi de 46,7%. No retrospecto dos últimos dez jogos contra o Tricolor, fez apenas 4 gols e sofreu 20. As duas equipes se enfrentaram na primeira fase da competição, no Estádio do Vale, com vitória do Grêmio pelo placar mínimo, gol de Ramiro.