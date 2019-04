Brasil ultrapassa Holanda e chega à quinta colocação no ranking da Fifa

O Brasil subiu para a quinta posição no ranking da Fifa divulgado na manhã desta quinta-feira (9). A Seleção Brasileira venceu os amistosos ante França e Chile e chegou aos 1.354 pontos, ultrapassando, assim, a Holanda, que caiu para o sexto posto após sofrer para empatar com a Turquia pelas Eliminatórias para a Europa de 2016 e bater a Espanha em amistoso.

A seleção pentacampeã do mundo perdeu algumas colocações após os dois últimos jogos na Copa do Mundo de 2014, onde perdeu por 7 a 1 e 3 a 0 para Alemanha e Holanda, respectivamente. Desde a volta de Dunga, entretanto, o Brasil melhorou e está com 100% de aproveitamento sob o comando do ex-jogador.

A Bélgica, comandada pelos jovens talentos Hazard, Fellaini, Courtois, De Bruyne e Lukaku, é um dos destaques no ranking. Os belgas ultrapassaram a Colômbia, subiram uma posição e agora ocupam o terceiro lugar com 1.457 pontos. As seleções que realizaram a final da última Copa do Mundo, Alemanha e Argentina, seguem soberanas nas respectivas primeira e segunda colocações.

Dentre os dez primeiros países, a França foi a única seleção que perdeu três posições. Depois de perder para o Brasil por 3 a 1, os franceses despencaram da oitava para 11ª colocação e viram Uruguai, Suíça e Espanha ultrapassá-los. A Seleção Espanhola, aliás, está de volta ao Top 10 após subir um posto.

Portugal permaneceu imutável. Não ganhou nem perdeu posições e se manteve no sétimo posto, à frente de Uruguai, Suíça e Espanha. Já a Itália, país tetracampeão mundial, caiu mais uma vez no ranking: saiu da décima para a 13ª colocação. A Inglaterra, por sua vez, deixou o 17º para o 14º posto e está no cangote dos italianos. Com uma diferença de 55 pontos, o English Team poderá ultrapassar a Squadra Azzurra no dia 7 de maio, quando haverá a nova atualização.

Confira a lista atualizada do ranking da Fifa

1) Alemanha, 1.687 pontos



2) Argentina, 1.490



3) Bélgica, 1.457



4) Colômbia, 1.412



5) Brasil, 1.354



6) Holanda, 1.301



7) Portugal, 1.221



8) Uruguai, 1.176



9) Suíça, 1.135



10) Espanha, 1.132



11) França, 1.127



12) Romênia, 1.086



13) Itália, 1.085



14) Inglaterra, 1.030



15) Costa Rica, 1.014



16) Chile, 991



17) Croácia, 977



18) México, 937



19) República Checa, 923



20) Eslováquia, 920