Armero é apresentado e exalta Flamengo: "Satisfação muito grande vestir essa camisa"

No final da tarde desta sexta-feira (10), o Flamengo realizou a apresentação do lateral-esquerdo Pablo Armero. O jogador realizou os exames médicos e assinou contrato com o time carioca por empréstimo até o fim de 2015. No Rubro-negro, o colombiano usará a camisa 2, que estava livre depois da saída de Léo Moura.

Nas primeiras palavras como jogador do Flamengo, Armero falou que a grandeza do clube foi diferencial para voltar ao Brasil.

“É uma satisfação muito grande vestir essa camisa. Joguei na Itália, na Colômbia, na Inglaterra, e todo mundo gosta do Flamengo, por toda a história do clube. Isso é muito importante para mim, me deu motivação para escolher esse time, que é muito importante a nível mundial", enfatizou.

Como o prazo de inscrições so Campeonato Carioca já se encerrou, Armero poderá jogar apenas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, mas ainda não tem previsão de estreia. No Milan, o lateral não vinha atuando, mas seguiu treinando com o elenco até deixar o clube.

“Eu treino sempre, todos os dias. Sou tranquilo. Continuei treinando com o grupo do Milan. Estarei à disposição da comissão técnica quando precisarem de mim", afirmou o lateral.

Reconhecido por comemorar gols dançando, Armero disse que espera repetir as danças no Flamengo e que sempre tenta passar alegria dentro de campo.

“Gosto muito de dançar na seleção quando tem gol. Vou pensar primeiro em defender, ajudar meus companheiros. Depois, se fizer gol, todo mundo sabe que gosto de dançar. Tenho muita garra e espero agradar os torcedores”, encerrou.

Com a contratação de Armero, o Flamengo tem agora quatro laterais-esquerdos no elenco. O colombiano chega para disputar posição com Anderson Pico, atual titular. Thallyson, contratado como aposta no início do ano, ainda não rendeu. Outra opção é o jovem Jorge, de 18 anos, considerado uma jóia do clube.