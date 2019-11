Fluminense acerta empréstimo de Pierre até 2016

O Fluminense acertou na tarde desta sexta-feira (10) a contratação do volante Pierre, junto ao Atlético-MG, até o fim de 2016. O jogador, que estava sem espaço no clube mineiro, chega a pedido do técnico Ricardo Drubscky, que reclamou da carência de jogadores nesta posição. No elenco, o Tricolor contava apenas com Edson, este que ainda não teve seu passe comprado junto ao São Bernardo.

Fora da pauta do técnico Levir Culpi, Pierre vinha sendo a quinta opção para o setor de meio-campo no Galo e já havia recusado contrato com o Santos, mas não descartou uma possível saída do Atlético-MG. Nas últimas semanas, o clube carioca acertou as bases salarias e deu fim aos últimos detalhes para anunciar a contratação do atleta.

No Atlético-MG, Pierre conquistou os estaduais de 2012 e 2013, a Libertadores de 2013, a Recopa Sul-Americana 2014 e a Copa do Brasil 2014. Fez 170 jogos com a camisa do time mineiro, mas não conseguiu marcar nenhum gol. Em sua despedida, o volante leu uma carta e se mostrou bastante emocionado.

"À mais apaixonada, mais vibrante, que me acolheu. À torcida do “Eu acredito”. É com lágrimas nos olhos que venho me despedir. E, junto com a minha despedida, gostaria de agradecer primeiramente ao Deus Pai, todo poderoso, por me conceder a oportunidade de vestir a camisa do Atlético e viver as minhas maiores alegrias. Alegrias essas que vieram com muito sacrifício, com muita luta e reviravoltas. E, enfim, com muitos títulos. Saio daqui com um filme na minha cabeça. Desde à minha chegada em 2011, quando heroicamente conseguimos tirar o Atlético do rebaixamento. E logo em seguida vieram grandes conquistas. Como Mineiro, Libertadores, Recopa e Copa do Brasil. Mas como diz a palavra de Deus, muitos são os planos do homem. Mas o que prevalece é a vontade de Deus. E junto com a vontade, chegou o dia de um novo desafio. De uma nova etapa na minha vida. Chegou o dia da minha partida. Chegou o dia da minha despedida. Saio daqui por onde cheguei, pela porta da frente. E deixo um legado de coisas boas. De bom profissional. De amizades verdadeiras, de caráter, enfim, obrigado Clube Atlético Mineiro. Obrigado Kalil por, junto com Cuca, acreditado no meu trabalho. Obrigado grupo de atletas. Deixo grandes irmãos. Obrigado funcionários, obrigado diretoria, obrigado comissão técnica e, por fim, torcida do “eu acredito”. Obrigado pelo carinho, paciência, e um grande abraço do eterno Pitbull", dizia a carta.

Junto a saída da Unimed, o Fluminense viu-se impossibilitado de renovar os contratos de Valencia e Diguinho, deixando o setor escasso de opções. Com a renovação de Jean e a permanência de Edson, o clube também conta Rafinha e Luiz Fernando para a posição. Aos 33 anos, Pierre chega para ser o segundo volante focado para marcação.

"Primeiramente, queria expressar meu sentimento de alegria e felicidade de vestir camisa do Fluminense, pela sua grandeza, pela sua história. É um clube acostumado a ganhar muitos títulos. O que o torcedor pode esperar é um Pierre com suas características de vontade, determinação, garra e empenho. Vou tentar de alguma maneira fazer tudo o que fiz ao longo da minha carreira aqui no Flu", disse Pierre ao site oficial do Tricolor.

FICHA TÉCNICA:

Nome completo: Lucas Pierre Santos Oliveira

Data/Local de nascimento: 19/01/1982 (33 anos) / Itororó (BA)

Posição: Volante

Clubes: Ituano, Paraná, Palmeiras e Atlético-MG

Títulos: Campeonato Paulista (2002 e 2008), Campeonato Paranaense (2006), Campeonato Mineiro (2012 e 2013), Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana (2014) e Copa do Brasil (2014)