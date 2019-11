Após classificação às semifinais, Felipão pede valorização de Mamute

O Grêmio garantiu classificação nos pênaltis, após empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo, na Arena, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho 2015. Com duas defesas do goleiro Marcelo Grohe na série de penalidades, o Tricolor avança para enfrentar o Juventude na semifinal. Após o duelo desta quinta-feira (9), Felipão trouxe sua avaliação da atuação em duelo complicado, e sobre alguns jogadores específicos. Yuri Mamute, atleta elogiado pelo empenho, chamou a atenção de Scolari.

"Ele (Mamute) voltou como um jogador que não jogava muito no Botafogo e teve dificuldade na seleção, mas ele não é mais. Ele é um dos 18, 19 titulares que temos no Grêmio. Merece um respeito maior do clube. É valorizar nosso jogador em termos de valor financeiro", avalia Felipão sobre o crescimento individual do atleta, decisivo na partida contra o Novo Hamburgo.

Ainda sobre o 'Mamutelli', como alguns chamam em comparação ao italiano Balotelli, o técnico gremista discorreu: "Tem uma dedicação fantástica e tem dado tudo que precisa dentro de campo. Vocês acham que eu só cobro, mas vou atrás de ajuda quando acho que alguém merece", disse, após admitir que vai conversar com o presidente do clube sobre aumento salarial ao atacante.

Com o Novo Hamburgo como autor do gol inicial, Felipão fez sua análise do jogo em que o Grêmio correu atrás do empate, para, só nos pênaltis, garantir a classificação. " Eles aproveitaram a jogada normal de um time fechado, que faz o gol e fica com o contra-ataque. No primeiro tempo o jogo foi igual. Mas no segundo, não. Fomos superiores e criamos algumas oportunidades. Nós continuamos errando uma coisa: não aproveitarmos as chances criadas. Isso pode nos trazer dificuldade adiante. "

Felipão também contestou o regulamento do Campeonato Gaúcho, que dá direito à equipe com melhor campanha mandar o duelo de 90 minutos das quartas de final. "Em jogo único, a vantagem de jogar em casa é zero. Qual a vantagem dos mandantes? Jogar em casa? Se empatar, é pênalti. Se classificasse direto, era vantagem. Também vou dar essa opinião ao presidente. Se permanecer para o ano que vem, serei contra isso."

Ao final, o técnico ainda comentou o caso de Cristian Rodríguez, o uruguaio que atravessa novelas para estar em campo com o Grêmio. Chegou a estar próximo de ser relacionado ao jogo, mas recuperação da lesão não foi completa. "Ele está fazendo trabalho normal e tratamento. Não queremos o expor a uma situação de que vá para o jogo e sinta novamente. Queremos colocá-lo em uma situação com total confiança", esclareceu Scolari.



Heroi da noite, Marcelo Grohe, que defendeu dois chutes na decisão por pênaltis, falou na saída. " Muito feliz de ter ajudado naquelas duas cobranças, mas a vitória é de todos. De todo o grupo, das pessoas que trabalham aqui. Mesmo nas dificuldades do segundo tempo, jogadores correrram, lutaram, fizeram o gol de empate. Tivemos grandes chances pra matar o jogo, mas aí fomos premiados nas cobranças de pênalti. "

Depois de vencer o drama das penalidades máximas, o próximo compromisso do Grêmio é pela fase semifinal do Campeonato Gaúcho. Enfrenta o Juventude, que superou o Ypiranga. Duelo ocorre no domingo (12), às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Vale lembrar que, diferentemente das quartas, a semifinal é disputada em dois jogos. A volta será na Arena do Grêmio.