Em jogo apático, Atlético de Ibirama e Avaí empatam sem gols e garantem permanência

Última rodada do Quadrangular do Rebaixamento do Campeonato Catarinense 2015, no Estádio Hermann Aichinger, em Ibirama, SC

Um empate garantia Atlético de Ibirama e Avaí na primeira divisão do Campeonato Catarinense para o próximo ano. E ele aconteceu. A igualdade sem gols em Ibirama salvou os donos da casa, que estavam em situação de mais risco, e manteve o Leão, que teve Renan Oliveira expulso aos 30.

Assim, os dois times terminam o Quadrangular do Rebaixamento com 10 pontos, com o Avaí na frente pelos critérios de desempate. No jogo dos rebaixados, o Guarani de Palhoça bateu o Marcílio Dias por 1 a 0 e terminou em terceiro, com nove. O Marcílio ficou com seis.

Na próxima terça-feira, às 19h30, o Avaí recebe o Operário-MT, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, após empate sem gols na ida. Sem competições oficiais, o Atlético de Ibirama não tem partidas programadas para a sequência do ano.

Expulsão polêmica muda panorama da partida em Ibirama

Apesar de um empate garantir os dois times na primeira divisão, as equipes não entraram em campo apenas para se defender. Aos 9, Marquinhos bateu falta para a área e Antônio Carlos teve espaço para cabecear, mas mandou por cima. Três minutos depois, foi a vez do Atlético chegar. Alemão achou Jean Carlos na entrada da área e o atacante tocou para Thiago Santana com espaço. O artilheiro do campeonato bateu cruzado, mas Vágner segurou firme.

Aproveitando-se principalmente da estatura do time, o Atlético chegou novamente aos 15. Após cobrança de falta para a área, a zaga do Avaí saiu mal e a bola sobrou livre para Thiago Santana, mas Vágner saiu bem do gol e conseguir evitar o gol. Quatro minutos depois, o técnico Abel Ribeiro precisou fazer uma alteração. O zagueiro Mateus Alves, com problema no pé, foi substituído pelo volante Bruno Mazzuchello. Assim, Rodrigo Milanez foi recuado para formar a trinca de defensores.

O Avaí voltou a assustar aos 24. Após bola cruzada por Pablo, Anderson Lopes trombou com os zagueiros e bateu de pé esquerdo, mas mandou para longe. Um minuto depois, em saída errada da zaga, Renan Oliveira roubou a bola e tocou para André Lima, que tinha espaço, mas arriscou de longe e mandou por cima.

O jogou passou a mudar aos 30. Cappa puxou contra-ataque após cobrança de escanteio e Renan Oliveira derrubou o adversário já no campo de ataque. O árbitro Heber Roberto Lopes interpretou como perigo iminente de gol e aplicou vermelho direto para o camisa 7 do Avaí. Na cobrança de falta, Thiago Santana acertou a barreira e Rodrigo Vareta bateu com perigo no rebote. A partir daí, as duas equipes passaram a trocar passes sem nenhuma objetividade e os times não criaram mais nenhuma chance de gol até o fim da primeira etapa, que se arrastou até os 46.

Times se conformam e terminam estadual de forma melancólica

Assim como a parte final do primeiro tempo, Atlético e Avaí mantiveram a falta de ambição na segunda etapa. O time da casa tinha mais a bola, mas ambos trocavam passes sem criatividade, principalmente no campo de defesa. Aos 7, a primeira chance. Marquinhos bateu falta pelo lado direito, William Rocha desviou de cabeça com espaço, mas em cima do goleiro Ney.

Mantida esse panorama, o jogo fluia vagaroso. A chance seguinte só foi criada aos 25. Jean Carlos recebeu com espaço pelo meio, arriscou chute de pé esquerdo e a bola passou perto do ângulo esquerdo de Vágner. Um minuto depois, após falta cobrada por Marquinhos pela direita, André Lima desviou de cabeça, à esquerda do gol.

A vitória parcial do Guarani, em Palhoça, acarretava riscos para o Atlético. Assim, o jogo continuou sem oportunidades, com o Avaí conformado com a situação. Sob vaias, o jogo chegou ao fim sem acréscimos, com as equipes garantidas na elite catarinense.