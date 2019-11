Resultado Bahia x Sport na Copa do Nordeste 2015 (3-2)

18:05 Boa noite para você que acompanhou Bahia 3x2 Sport conosco! Já já a crônica da partida irá ao ar!

18:00 Enquanto isso, o Leão foca no Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil, quando enfrentará o Cene, na próxima quinta-feira (16) às 21h50, no jogo de volta da primeira fase

17:58 Bahia agora vai enfrentar o Ceará na final do Nordestão. Primeiro jogo ocorrerá na Arena Fonte Nova, dia 22 de abril

17:56 Diego Souza é expulso após o apito final

95' FINAL DE JOGO NA ARENA FONTE NOVA PARA BAHIA 3x2 SPORT! Tricolor de Aço classificado à final da Copa do Nordeste

93' UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Felipe Azevedo recebe na entrada da área, gira e chuta com perigo

89' Cartão vermelho para Bruno Paulista! Meia do Bahia recebe o segundo cartão amarelo e é expulso de campo

88' Arbitragem assinala mais cinco minutos de acréscimo

86' Cartão amarelo para Wilson Pittoni, do Bahia

84' Cartão amarelo para Matheus Ferraz, do Sport

82' Substituição no Bahia! Sai Léo Gamalho, entra Zé Roberto

78' Após cobrança de escanteio, Durval tenta um voleio na entrada da pequena área, mas para defesa fácil de Douglas Pires

73' Sem criatividade, Sport peca na hora na finalização e desperdiça bons momentos, enquanto o Bahia tenta explorar os erros

68' Souza bate falta rasteira, mas Magrão defende sem problemas

65' Última substituição no Sport! Sai Rodrigo Mancha, entra Régis

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! SOUZA PELA TERCEIRA VEZ! Bruno Paulista tenta cruzar e Vitor acaba mandando para o gol, mas Magrão faz brilhante defesa. No rebote, Souza finaliza para o fundo do barbante. Bahia 3x2 Sport

62' Substituição no Bahia! Sai Willians, entra Rômulo

61' Substituição no Sport! Sai Élber, entra Felipe Azevedo

60' Cartão amarelo para Élber, do Sport

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! RENÊ! Lateral-esquerdo do Leão cobra falta direto para o gol e Douglas Pires aceita. Bahia 2x2 Sport

58' Cartão amarelo para Titi, do Bahia

57' Cartão amarelo para Bruno Paulista, do Bahia

56' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! SOUZA, DE NOVO! Volante do tricolor bate de um lado, Magrão vai no outro. Bahia 2x1 Sport

55' Cartão amarelo para Diego Souza, por reclamação

54' PÊNALTI PARA O BAHIA!

52' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! SOUZA! Arriscando de fora da área, o volante do Tricolor acerta o canto e tirando de Magrão, empatando o jogo

49' Kieza leva a pior na dividida com Durval e sai de campo sentindo dores, mas sem problemas

46' Bahia, no entanto, volta sem alterar nenhuma peça no time

46' Bola rolando para os últimos 45 minutos entre Bahia 0x1 Sport na semifinal da Copa do Nordeste!

17:03 Sport volta modificado para a etapa final. Sai Neto Moura, entra Danilo

16:58 Já já a bola volta a rolar na Arena Fonte Nova! Não saiam daqui

16:55 Apesar da vantagem, o volante Neto Moura, do Sport, sabe que precisa matar o jogo: "Mesmo com casa cheia, o jogo está bom. O pessoal está me passando paciência e eu estou procurando fazer meu trabalho. Eduardo pediu para o Sport ter mais posse de bola com a minha entrada e está faltando um pouco, é verdade. Mas vamos procurar matar o jogo no segundo tempo"

16:51 O atacante Kieza, do Bahia, admite que o clube precisa voltar mais tranquilo para conseguir a classificação: "A gente está muito nervoso. Temos de ter mais tranquilidade e temos de ter paciência. Tomamos um gol que não podemos tomar. Treinamos muito isso. Temos de fazer logo o gol de empate e tentar virar"

16:49 Intervalo de jogo na Arena Fonte Nova para Bahia ox1 Sport! Gol de Diego Souza, aos 22, faz o Leão sair em vantagem no primeiro tempo

45' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

44' Reta final do primeiro tempo e o Sport administra bem o resultado construído

40' Apesar da modificação, o tricolor segue inoperante no ataque devido à boa postura da defesa rubro-negra

35' Substituição no Bahia! Sai Patric, lesionado, entra Bruno Paulista

33' Mesmo em vantagem, o Sport segura bem o Bahia na defesa

30' UHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Após bom contra-ataque, Élber finaliza fraco e em cima de Douglas Pires

29' Com a vantagem o Sport vai administrando, visando aproveitar o nervosismo do Bahia

25' O gol rubro-negro foi a primeira finalização do jogo

22' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA! Após cobrança de escanteio de Renê, Diego Souza sobe livre de marcação e cabeceia para o gol! Bahia 0x1 Sport

19' Cartão amarelo para Souza! Volante do Bahia acerta carrinho em Ronaldo

17' Sport tenta sair para o ataque pelos lados, mas segue inoperante

13' Com o objetivo de segurar os ímpetos ofensivos do Bahia, o Sport opta por tentar sair em contra-ataque, mas peca no último passe

9' Encontrando dificuldade no ataque, o Bahia segue sem criatividade devido à forte marcação do Sport

4' Partida começa bastante equilibrada, com poucas oportunidades dos dois lados e truncada no meio-campo

0' Bola rolando na Arena Fonte Nova para Bahia x Sport! Saída de bola é do tricolor

15:57 Hino nacional já foi reproduzido! Já já a bola rola!

15:53 Equipes no gramado da Arena Fonte Nova!

15:50 Jogadores do Sport realizam último aquecimento antes de entraram em campo

15:49 Em instantes, as equipes entrarão em campo para a realização do hino nacional na Arena Fonte Nova, que recebe um bom público

15:43 Já já a bola vai rolar para Bahia x Sport! Não saiam daqui!

15:38 Magrão encerra os preparativos com o preparador de goleiros Gilberto

15:32 Mascote do Bahia entra em campo ao som do tema de "Super-Homem" e incentiva a torcida

15:24 Elenco do Bahia também no último aquecimento

15:20 Goleiros Magrão e Danilo Fernandes já estão no gramado para realizar o último aquecimento

15:18 No banco de reservas, o técnico Eduardo Baptista terá os seguintes atletas: Danilo Fernandes; Oswaldo, Willian, Danilo, Mike, Régis, Felipe Azevedo e Joelinton

15:15 O Sport também está escalado para o embate de logo mais. O Leão jogará com: Magrão; Vitor, Matheus, Durval e Renê; Ronaldo, Rodrigo Mancha, Neto Moura, Diego Souza e Élber; Samuel

15:12 Sérgio Soares terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Omar; Chicão, Robson, Feijão, Carlos, Gustavo Blanco, Bruno Paulista, Zé Roberto, Rômulo, Tchô, Yuri, Jeam

15:10 O tricolor entrará em campo com: Douglas Pires; Tony, Thales, Titi e Patric; Pittoni, Souza e Willians Santana; Léo Gamalho, Kieza e Maxi Biancucchi

15:09 O Bahia está definido para o grande confronto com o Sport!

14:54 A delegação do Sport também já está na Arena Fonte Nova

14:51 Jogadores do Bahia estão chegando neste momento na Arena Fonte Nova

14:48 Movimentação, da torcida do Bahia, é muito grande no lado de fora da Arena Fonte Nova

14:39 Momento em que os atletas rubro-negros estavam deixando o hotel em Salvador

14:35 O Sport deixou o hotel onde estava concentrado e deverá chegar ao palco do jogo dentro de instantes

14:30 Os torcedores de Bahia e Sport já estão entrando na Arena Fonte Nova. O estádio deverá receber um grande público nesta tarde de domingo (12)

Vários tabus estão em jogo nesta tarde. O Sport, por exemplo, nunca conseguiu – em partidas de ida e volta – se classificar para a próxima fase de um mata-mata quando não venceu o primeiro duelo na Ilha do Retiro. Isso já aconteceu por 12 vezes na história do clube pernambucano

Com a classificação do Ceará, a final da Copa do Nordeste 2015 terá algo inédito. Em caso do Bahia avançar para a decisão, será a primeira vez que alvinegros e tricolores vão se enfrentar em uma final. Se o finalista for o Sport, a maior competição regional do país terá os mesmos times decidindo o campeonato duas vezes seguidas, algo que jamais aconteceu. Vale ressaltar, que Bahia e Vitória já se enfrentaram na final desta competição por três vezes, mas em anos diferentes

O primeiro finalista da Copa do Nordeste já está definido. Trata-se do Ceará, que fez uma partida emocionante com o Vitória, no sábado (11), no estádio do Barradão, em Salvador, na Bahia. Os cearenses empataram com os rubro-negros por 2 a 2 e garantiram a vaga por conta dos gols marcados fora de casa. A equipe baiana ficou em vantagem por duas vezes, mas o Vozão acabou demonstrando bastante garra e buscou a igualdade, com gols de Marinho e Ricardinho

LEIA MAIS: Bahia e Sport duelam na Fonte Nova para decidir segundo finalista da Copa do Nordeste

A arbitragem de Bahia x Sport será comandada pelo potiguar Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, integrante do quadro da CBF. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Flávio Gomes Barroca e Vinícius Melo de Lima, também do escalão nacional

A Arena Fonte Nova será o palco do duelo decisivo entre Bahia x Sport . Na última terça-feira (7), o estádio completou dois anos após a reforma para disputa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. Com capacidade para aproximadamente 52 mil torcedores, a expectativa é de ficar próximo à lotação máxima

O lateral-esquerdo rubro-negro reconhece as dificuldades, mas espera seguir o pedido do treinador e sair vitorioso para garantir vaga na final do Nordestão: "A gente vai para cima. Estamos indo bem, criando bastante e vamos para cima sem esperar eles. A intenção é tentar buscar a vitória lá para ir à final"

O lateral-esquerdo Renê, do Sport, contou que o técnico Eduardo Baptista tem dado liberdade para que os laterais apoiem mais e funcionem como elemento surpresa, visando atrapalhar o sistema defensivo do Bahia: "Estamos jogando mais ofensivos, ele (o treinador) vem pedindo para encostar na frente e estão abrindo espaço. E quando dá para chutar, a gente tanta. Se domingo tiver a oportunidade, vou tentar de novo"

Fazendo mistério, Sérgio Soares opta por não definir o substituto de Tiago Real, suspenso pelo terceiro cartão amarelo: "Cada um dos candidatos tem habilidades diferentes, e todos são capazes de substituir o Tiago. Trabalho com quatro opções, mas não vou dizer a vocês"

Demonstrando confiança, o zagueiro Titi cobra apoio da torcida do Bahia, exigindo que seja o suficiente para levar o time à final: "Espero ver aquela velha Fonte Nova que a gente conhece. Espero que eles nos empurrem para conseguir a classificação para a final. Eu tenho certeza que o estádio estará lotado"

Insatisfeito com a atuação do meia-atacante Mike, o comandante rubro-negro mantém uma dúvida para o confronto, que só será definida momentos antes da bola rolar. No lugar do atleta, poderão entrar o jovem meia Neto Moura, formado na base do Leão, ou Felipe Azevedo, para passar mais experiência, conforme foi testado no treino da última sexta-feira (10), onde Mike começou de titular

Para o confronto, Eduardo Baptista tem dois desfalques certos no Sport. Suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo, os volantes Rithely e Wendel serão substituídos pelos companheiros de posição Ronaldo e Rodrigo Mancha

De resto, o time deve ter a base que iniciou a partida de ida mantida. O trio ofensivo, conhecido por KGB e formado por Kieza, Léo Gamalho e Maxi Biancucchi, é a esperança para que o tricolor saia vitorioso diante da torcida

O meia Patric, que saiu do último jogo com um desconforto muscular e vinha atuando na lateral-esquerda, ainda não tem presença confirmada. O atleta, porém, ainda não tem substituto definido pelo comandante, mas a tendência é a entrada de Yuri, volante de origem e improvisado na função

Para o duelo, o treinador Sérgio Soares tem uma ausência. Trata-se do meia Tiago Real, que recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. O substituto, porém, ainda não está definido pelo treinador, que opta pelo mistério. O elenco possui várias opções, como Rômulo, Bruno Paulista, Feijão, Willians, Yuri e Tchô

Resultado Bahia x Sport 2015

FIQUE DE OLHO Bahia x Sport: Magrão, goleiro do Sport, é a esperança da torcida rubro-negra. Responsável por fazer grandes defesas, o camisa 1 leonino completou 38 anos na última quinta-feira (9). Em caso da disputa ser decidida nos pênaltis, é a peça chave para o Leão garantir a vaga, assim como ocorreu nas quartas de final diante do Fortaleza

FIQUE DE OLHO Bahia x Sport: Kieza, atacante do Bahia, pode ser fundamental neste jogo. O matador tricolor tem uma histórico de polêmicas com o Sport do tempo em que defendia o rival Náutico, onde é ídolo. O atacante vive grande fase com a camisa do Esquadrão de Aço

Após o empate sem gols na ida, Eduardo Baptista ressalta que o Sport tem chances de sair classificado à final: "Temos as mesmas condições que o Bahia. São dois times parecidos, com jogadores experientes mesclados com jovens. Temos que estar preparados. Domingo não tem o apoio da torcida, mas vamos bem tranquilos e focados para entrar igual e sair de lá com a classificação"

Confiante, Sérgio Soares se mostra consciente quanto à dificuldade, mas espera contar com o apoio da torcida para sair classificado: "O jogo está aberto, mas jogando dentro de casa, com o apoio do torcedor, somos fortes e podemos conseguir a classificação. Temos que trabalhar com a mesma intensidade. Pressionar o adversário, como fazemos dentro de casa. Isso faz com que tenhamos condições de classificar"

Na Arena Fonte Nova, as equipes se enfrentaram na última Série A e vitória do Bahia por 1 a 0. O gol foi marcado por Railan, que ainda está no elenco do Tricolor de Aço, mas está contundido

O último jogo envolvendo Sport e Bahia na Copa do Nordeste, antes do de ida, aconteceu no dia 30 de janeiro de 2002. O embate foi realizado no estádio da Ilha do Retiro e a vitória por 2 a 0, no entanto, foi dos tricolores. O confronto era válido pela terceira rodada da primeira fase

No contexto histórico, o Bahia tem uma larga vantagem sob os pernambucanos. O tricolor, em 80 jogos, venceu 33 vezes e saiu de campo derrotado apenas em 19 oportunidades. 28 é o número de empates deste grande clássico nordestino. A favor do Sport pesa a maior goleada da história deste embate, um 6 a 0, em outubro de 1959, válido pela Taça Brasil. Os baianos também chegaram a marcar seis gols nos leoninos em uma partida, mas acabaram sofrendo um tento no jogo amistoso, realizado em setembro de 1945

Na tarde deste domingo (12), o Sport precisar suar bastante para acabar com um tabu de nunca ter vencido o Bahia – com bola rolando – na história da Copa do Nordeste. Rubro-negros e tricolores já estiveram frente a frente em seis oportunidades e a equipe da boa terra venceu dois confrontos e ficou no empate em outras quatro oportunidades, sendo que em 1994 os leoninos acabaram eliminando os baianos na disputa de pênaltis e se sagrando-se campeões diante do CRB

A Copa do Nordeste adota o mesmo critério da Copa do Brasil no mata-mata. Desta maneira, o time que marcar mais gols fora de casa obtém vantagem nos critérios de desempate. Com o 0 a 0 da ida, os pernambucanos jogam por qualquer empate com gols. Caso o placar se repita, decisão nos pênaltis

O confronto desta tarde reserva grandes emoções para as torcidas de Sport e Bahia. Os gigantes nordestinos farão um clássico regional que promete agitar Pernambuco e Bahia. A torcida tricolor deve comparecer em ótimo número para apoiar seus atletas

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Bahia x Sport, partida de volta válida pelas semifinais da Copa do Nordeste 2015, a ser disputada às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia