Corinthians e Ponte Preta reeditam duelo de 2012 por vaga na semifinal do Paulista

Vindo de situação confortável na primeira fase do Campeonato Paulista, o Corinthians terá o primeiro teste da temporada. Ainda invicta, a equipe enfrentará em Itaquera na tarde deste sábado (11), às 16h20, a Ponte Preta por uma vaga nas semifinais do estadual, repetindo a situação ocorrida em 2012, vencida pelo clube de Campinas, e 2013, pelos paulistanos.

Na última rodada, o Timão entrou em campo com um time considerado reserva para poupar para o confronto decisivo. Após sair em desvantagem no placar diante do XV de Piracicaba, conseguiu a virada, mas acabou sofrendo o empate em 2 a 2, que classificou também o Nhô Quim.

A Macaca, porém, vem de derrota. Com a vaga assegurada antecipadamente, o treinador Guto Ferreira resolveu apostar em uma equipe mista, mas acabou derrotada por 3 a 0 pelo Capivariano. O resultado positivo, inclusive, salvou o Leão da Sorocabana do rebaixamento à Série A-2.

A arbitragem do 123º duelo entre os alvinegros será de Flávio Rodrigues de Souza, do quadro da CBF. Ele será auxiliado por Vicente Romano Neto, do escalão paulista, e Carlos Augusto Nogueira Júnior, pertencente ao nacional. Nos outros 122 encontros entre os escretes, foram 67 triunfos dos paulistanos e 28 dos campineiros, enquanto 27 terminaram empatados.

Tite mantém base titular e confirma Corinthians

Sem fazer muito mistério e mudar o esquema que vinha jogando, Tite confirmou a equipe que vai a campo no último treinamento antes da partida, realizado no CT Joaquim Grava. No trabalho que encerrou os preparativos para o confronto, foi testado o posicionamento das peças titulares e ensaiadas algumas jogadas importantes.

Lances, esses, que foram focados nas bolas paradas em direção à defesa. Nos últimos jogos, foram notadas algumas falhas nesse setor, o que chamou a atenção e ligou o alerta do comandante corintiano. Finalizando, os atletas treinaram cobranças de pênalti, uma vez que o empate leva a decisão para os tiros livres da marca da cal.

Uma novidade foi a presença do lateral-esquerdo Fábio Santos , que participou da movimentação junto aos reservas, mas segue sendo substituído por Uendel e está na fase final da recuperação da cirurgia no joelho direito, correndo ao lado do zagueiro Rodrigo Sam após o exercício com bola. O jogador, no entanto, ainda precisa aprimorar o condicionamento físico para poder retornar aos gramados.

A partida, inclusive, marcará para o volante Elias. Ele vestirá a camisa do Timão pela 200ª vez, fato que deixou o cabeça de área empolgado, uma vez que o adversário foi o responsável por revelá-lo ao mundo do futebol, tecendo elogios à Macaca e citando a força do Corinthians.

"Considero a Ponte o melhor time do interior, por ser de Série A do Brasileiro e ter uma equipe forte e competitiva. Mas entre os quatro grandes, nossa equipe também é a mais preparada, estamos jogando decisões desde o início do ano. Mas isso é só na teoria", exaltou Elias.

Guto Ferreira faz mistério e tem uma dúvida para definir

Desde que o Corinthians passou a jogar na Arena, em Itaquera, foram 30 partidas disputadas, gerando incríveis 81% de aproveitamento, acumulando 22 vitórias, sete empates e apenas uma derrota, curiosamente na estreia, diante do Figueirense. O treinador do time catarinense, à época, era Guto Ferreira, atualmente na Ponte Preta.

Para tentar repetir a dose diante dos corintianos na "nova" casa, o técnico da Macaca anda fazendo mistério quanto à equipe que entrará em campo para surpreender o Timão. Mesmo com o suspense, Guto sinalizou o time que deverá ser escalado. Com todo o elenco pontepretano à disposição, o comandante garante ter uma dúvida quanto ao esquema tático.

A indecisão fica quanto à entrada do atacante Roni, que pode formar um trio ofensivo ao lado de Biro Biro e Rildo, destaques no setor. Caso mantenha a base, o volante Josimar forma uma trinca na cabeça de área ao lado de Fernando Bob e Bruno Silva, tática bastante utilizada na última Série B.

Presente na disputa de 2012, quando o clube campineiro eliminou o paulistano, o meia Renato Cajá - que tem vaga confirmada entre os 11 - ressaltou o interesse em repetir a boa atuação apresentada naquele dia. O experiente meio-campista disse estar pronto para surpreender e conquistar novamente a classificação.

"Foi um jogo em que marcamos muito forte eles no primeiro tempo e não deixamos os jogadores deles terem liberdade para andar pelos lados. Saímos na frente e eles correram atrás o tempo todo e pudemos sair velozes nos contra ataques para fazer os gols. A Ponte foi letal nas definições e não demos chances. Precisamos manter essa pegada no final de semana para poder sair bem de lá mais uma vez", garantiu o armador.