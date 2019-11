Resultado Corinthians x Ponte Preta (1-0)

Um abraço à todos e aguardamos vocês na próxima! Até mais!

Já a Macaca, que vai jogar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro esse ano, enfrenta o Grêmio fora de casa, dia 10 de Maio.

Com a classificação, o Corinthians vai aguardar os embates de São Paulo e Palmeiras. Sse ambos vencerem no tempo normal, o Verdão é o próximo adversãrio do alvinegro.

E assim foi o único gol da partida, de Renato Augusto, que garantiu a classificação do Timão para a semi final.

Renato Cajá fala pela Macaca: "Vamos seguir forte, a gente fez um ótimo campeonato, uma boa partida e vamos fazer um ótimo Campeonato Brasileiro"

Vagner Love fala: "Corinthians começou a marcar, a ter a bola no pé e assim saiu o gol"

Emerson Sheik após a partida "Dos considerados pequenos, com certeza a Ponte é quem deu mais trabalho. Então, acho que valeu po rtudo que fazemos na competição, mas a Ponte tá de parabéns por tudo que fez no campeonato"

49' FINAL DE JOGO! O CORINTHIANS ESTÁ CLASSIFICADO PARA AS SEMI FINAIS DO CAMPEONATO PAULISTA.

48' Após sobra de escanteio, Rildo isola

47' Ponte Preta inteira no ataque, pressão da Macaca

46' 33.438 é o número de torcedores nessa tarde de sábado na Arena Corinthians

44' Gil afasta escanteio cobrado por Cajá

44' Quatro minutos de acréscimo

44' Substituição no Corinthians: Entra Bruno Henrique, sai Elias

42' QUASE O EMPATE! Cajá cobra, Rildo desvia e Cássio faz ótima defesa, na volta Felipe joga para escanteio, mas já havia sido marcado o impedimento

42' Falta para a Ponte

41' Roni faz jogada individual, mas finaliza fraco e Cássio faz a defesa

40' Substituição no Timão: Entra Mendoza, sai Emerson Sheik

39' Renato Cajá tenta chute de fora, porém a bola bate em Ralf e sai para escanteio. Na cobrança, a zaga afasta, Rildo pega a sobra mas isola

38' Ponte Preta troca passes em volta da aréa do Timão

36' Renato Cajá tenta passe por cima para Rildo, porém forte demais

36' A zaga do Corinthians afasta

35' Escanteio para a Macaca

34' Rildo tenta jogada pela esquerda, mas Fagner faz bem a proteção e ganha o tiro de meta para o Timão

33' Amarelo para Emerson Sheik por simulação

31' Bruno Silva tenta o passe para Juninho, mas lateral não consegue o domínio

28' A Ponte volta ao seu esquema habitual, com dois volante e dois armadores

27' Duas substituições na Macaca: Entra Wellington Tanque e Roni, sai Biro biro e Josimar

27' Fernando Bob e Emerson Sheik se estranham; atacante fica no chão sentindo o ombro

26' Renato Cajá cobra em cima da barreira

26' Substituição no Corinthians: Sai Vagner Love, entra Danilo

25' Falta em cima de Biro biro, excelente chance para a Ponte

24' Vagner Love tenta passa para Renato Augusto, entretanto forte demais

21' Ponte não tem o mesmo ritmo do primeiro tempo; Corinthians já é melhor no jogo

20' Vagner Love faz fila pela direita, mas tenta passe em vez de finalização

19' Amarelo para Jadson por falta

17' Na cobrança, Jadson acha Gil, mas zagueiro manda por cima

16' Falta de Pablo em Fagner pela direita. Boa chance pro alvinegro da capital

15' Biro biro toma cartão amarelo por reclamação

14' Emerson Sheik faz falta em Rodinei

12' QUASE O SEGUNDO! Vagner Love faz ótima jogada individual, mas acaba chutando em cima da zaga da Macaca

10' É DE RENATO AUGUSTO! Jadson escora de peito para Renato Augusto, que passa para Love, o camisa 29 faz o pivô e devolve para Renato. O meia chutou, Matheus Inácio chega a tocar nela, mas a bola entra de mansinho. 1 a o Corinthians!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL É DO CORINTHIANS!

08' Jadson passa para Elias, que finaliza em cima de Josimar

07' Corinthians volta mais ligado para o jogo. Ponte ainda não chegou ao ataque

06' Renato Augusto chuta para fora, em boa chance

02' UHHHH! Elias passa para Fagner, o lateral faz o cruzamento, Emerson Sheik estava chegando, porém Pablo joga para escanteio. Na cobrança, Inácio fica com ela

01' Depois de passe de Elias, Renato Augusto chuta em cima da zaga

00' Volta a rolar a bola na Arena Corinthians em Itaquera

Nenhuma mudança em ambas as equipes

Os times já estão voltando a campo.

Renato Cajá: "Eu não sei se realmente estava impedido, mas vamos voltar bem e sair daqui com a classificação"

Elias: "Enquanto não tomarmos a bola deles, eles vão ficar com a bola mesmo"

46' Final do primeiro tempo. Corinthians e Ponte Preta ficam no 0 a 0.

45' O arbitro assinala um minuto de acréscimo

42' Renato Cajá ainda cobrou dois escanteios seguidos, porém sem sucesso em ambos

41' CÁSSIO!! Josimar toca para Rodinei que faz o cruzamento, Renato Cajá cabeceia para ótima defesa do goleiro corinthiano

39' Na cobrança, Renato Cajá faz o cruzamento mas Pablo cabeceia por cima

38' Falta de Felipe em Rildo

37' SOBE A BANDEIRA! Cajá dá ótimo passe para Juninho, volante chuta e Cássio faz milagre, no rebote o mesmo Cajá faz o gol, porém a arbitragem marca impedimento

36' Biro biro chuta de longe, porém pra fora

36' Timão não consegue impor seu jogo, sistema defensivo da Ponte segue perfeito

35' Renato Augusto chuta de fora, mas a isola a bola

33' Biro biro cruza da esquerda, mas a bola passa pela aréa corinthiana

31' Emerson faz boa jogada, mas é desarmado por Rodinei

30' Emerson chuta e Elias faz a falta dentro da aréa

29' Jadson chuta de longe e Inácio faz a defesa, jogando para escanteio

28' Rildo faz falta em Fagner

26' Na cobrança, o mesmo Cajá cobra muito mal

26' Juninho e Cajá fazem boa jogada e Ralf afasta para escanteio

25' Jogo perde velocidade e time começam a trabalhar mais a bola

23' Love no ataque, faz boa jogada, porém na finalização é desarmado

21' UH! Na cobrança, Jadson joga a bola para fora, mas passa perto.

20' Elias sofre falta de Pablo, que recebe o amarelo. Boa chance para o alvinegro da capital

19' Emerson tenta finalização mas sai sem direção

18' Renato Cajá toca para Juninho dentro da area, porém o volante cruza fraco

17' Renato Augusto lança Vagner Love, porém atacante não cruza bem e Inácio faz a defesa.

15' Jogo é muito movimentado, com os dois times correndo muito.

14' Na cobrança, Cajá acha Pablo, porém o zagueiro não consegue escorrar para trás.

13' Rildo sofre falta pelo lado esquerdo. Boa chance para a Ponte.

12' RESPOSTA DA MACACA! Cajá enfia boa bola para Biro Biro, que se livra de Gil, mas finaliza fraco.

10' QUASE! Em ótima triangulação, Love passa para Elias, mas o volante finaliza em cima de Inácio.

09' Ponte tem mais a bola no ataque.

08' Renato Cajá cobra e Gil afasta.

06' Falta dura de Elias em Rildo e sai o primeiro cartão amarelo no jogo.

05' Inácio afasta bem da área.

05' Jadson enfia boa bola para Renato Augusto, mas a zaga afasta para escanteio.

04' Emerson tenta jogada pela esquerda, mas a zaga da Ponte afasta bem para a lateral.

03' Ponte no ataque: Biro biro faz jogada pela direita e Ralf chega bem para desarma chutando para fora. Escanteio.

02' Sheik faz ótima jogada pelo meio-campo e sofre a falta. Atacante fica no chão sentindo o joelho. Mas tudo certo com o camisa 11.

01' Corinthians começa no ataque. Fagner tenta o cruzamento pela direita mas erra.

00' Rola a bola na Arena Corinthians! Corinthians e Ponte Preta abrem as quartas de final do Campeonato Paulista 2015

Fala, Tite sobre a saída de Guerrero "O Love já ta numa boa condição, o time perde no alto, mas ganha com a bola no chão"

Os times já estão em campo.

O arbitro do jogo é Flávio Rodrigues de Souza com os assistentes Vicente Romano Neto e Carlos Augusto Nogueira Júnior.

A torcida da Macaca também aparece e lota todo o setor para o visitante.

O médico do Timão, anunciou que Guerrero pode estar com dengue: "Ele passou mal, foi medicado e chegou a piorar hoje. São sintomas de dengue, mas ainda não está certo"

A torcida corinthiana já está em peso na Arena Corinthians e as equipes já estão em trabalho de aquecimento.

Escalações confirmadas em Corinthians x Ponte Preta - Ponte Preta: O treinador Guto Ferreira, que tinha duvida entre Roni ou Josimar e optou pelo volante. No 4-4-2, a Macaca vem a campo com: Mateus Inácio, Rodinei, Tiago Alves, Pablo e Rodrigo Biro; Josimar, Fernando Bob, Renato Cajá e Bruno Silva; Biro Biro e Rildo.

Escalações confirmadas - Corinthians: Tite decidiu por Vagner Love no lugar de Guerrero. Com o habtual 4-1-4-1, o Timâo vem a campo com o time conhecido pelos torcedores: Cássio, Fagner, Felipe, Gil e Uendel; Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson; Emerson Sheik e Vagner Love.

Baixa de última hora: O peruano Paolo Guerrero, com febre, não jogará hoje. Vagner Love ou Danilo são as opções de Tite para a vaga.

Fique de olho: Biro Biro - Emprestado pelo Fluminense ao time de Campinas, Biro Biro foi a aposta do técnico Guto Ferreira para a velocidade. Em sua primeira partida pela Macaca, marcou dois gols e virou xodó da torcida. Já acumula seis gols e uma assistência nessa temporada.

Fique de olho: Jadson - O camisa 10 corinthiano passou de renegado a titular absoluto com o técnico Tite. Com a saída de Lodeiro - que foi para o Boca Juniors - ele aproveitou a chance e agora é parte essêncial do esquema corinthiano. É o lider de assistências do alvinegro nessa temporada e tem três gols. Recusou recentemente uma oferta milionária da China.

A definição das equipes e todas informações de Corinthians x Ponte Preta onlin você encontra em nosso pré-jogo: Corinthians e Ponte Preta reeditam duelo de 2012 por vaga na semifinal do Paulista

Já no ano seguinte, em 2013, o Corinthians goleou a equipe de Campinas no Estádio Moisés Lucareli. Os gols foram marcados por Emerson Sheik, Romarinho, Paolo Guerrero e Alexandre Pato

.

Por dois anos seguidos, os times se enfrentaram nas quartas de final do Campeonato Paulista. Em 2012, a Macaca surpreendeu o Timão e saiu com a classificação para as semi. O jogo ficou marcado pelas duas falhas que culminaram na perda de titularidade do goleiro Júlio César, que deu lugar a Cássio.

O histórico do confronto entre os dois times é amplamenteo favoravél ao time da capital. Em 118 jogos, fora 65 vitórias do Timão, 28 da Macaca e 25 empates. O primeiro confronto entre as equipe, foi em 1951, com o Corinthians vencendo por 3 a 1.

O palco da partida de hoje, é a Arena Corinthians. Estádio que sediou a Copa do Mundo, no estado de São Paulo, é a grande arma do Corinthians, considerado o "Caldeirão Alvinegro". Mais de 30 mil ingresso foram vendidos antecipadamente para a fiel torcida.

Já a Ponte, acabou sendo goleado pelo Capivariano, fora de casa. O alvinegro do interior estava com o time reserva, porém já classificado. O resultado garantiu o time de Capivari na primeira divisão.

Na última rodada, o Timão encarou o XV de Piracicaba no interior paulista e saiu de lá com o empate, que acabou sendo bom para as duas equipes, já que o Corinthians continuou invicto e o Nhô Quim conseguiu a classificação para a segunda fase.

A Macaca, melhor time do interior na primeira fase, quer repetir o feito de 2012, quando eliminou o Corinthians na mesma situação de hoje. O Timão havia sido o melhor da primeira fase, porém perdeu de 3 a 2 naquela ocasião.

Por ter a melhor campanha na primeira fase, o Timão é o mandante hoje. E o retrospecto do alvinegro da capital na nova casa, é ótimo. São apenas dois empates e nove vitórias na Arena de Itaquera nesta temporada.

Bem-vindos amigos da Corinthians VAVEL! Estamos abrindo agora a transmissão do primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista 2015, entre Corinthians x Ponte Preta e em tempo real.