Resultado Fluminense x Botafogo 2015 (2-1)

20:32 Com dois gols de Fred, o Fluminense derrota o Botafogo por 2 a 1 e leva vantagem para o segundo jogo, que acontece no próximo sábado (18). Willian Arão diminuiu no fim.

48' Finaaal de jogo!!

46' PERDEU! Quase o empate do Botafogo! Willian Arão, livre na grande área, aproveita falha da zaga, mas manda por cima.

44' Mais de três minutos de acréscimo.

42' Botafogo pressiona e busca o empate.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!! ARÃO!! Fernandes lança dentro da grande área, Arão amortece no domínio e bate na saída de Cavalieri!

39' Wagner faz falta dura em Fernandes.

38' Substituição no Fluminense! Sai: Henrique; Entra: Victor Oliveira.

37' Henrique desaba e Victor Oliveira vai entrar. Fred vai pro sacríficio.

36' Botafogo, na base do abafa, tenta diminuir o placar.

35' Fred pediu para sair; Rafinha deve entrar.

34' Botafogo sentiu o segundo gol e fica sem poder de reação.

32' No Maracanã, 14.424 pagantes e 17.528 presentes

30' Sunstituição no Botafogo! Sai: Elvis; Entra: Fernandes.

30' Cartão amarleo para Carleto (Botafogo)

29' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! DE NOVO, FRED!! Atacante bate no canto e amplia para o Flu!

27' PÊNALTI PARA O FLU! O árbitro deu o toque de mão de Gilberto após cruzamento de Wagner.

26' Arão invade a área e bate cruzado. Cavalieri defende.

25' No contra-ataque, Gerson lança Wagner no campo de ataque. Livre, o camisa 10 atrasa e abre com Marlone, que corta e manda por cima.

25' Carleto solta bomba, mas manda na barreira.

24' Wagner derruba Arão. Falta para o Botafogo.

22' Substituição no Fluminense! Sai: Renato; Entra: Wagner.

21' Bill e Fred se estranham na área, mas os jogadores se cumprimentam depois.

20' Jogo reiniciado. Sassá briga contra três marcadores e ganha o escanteio.

20' Parada técnica!

19' Gilberto recebe de Sassá na grande área, mas lateral fura ao chutar.

18' Gérson recebe de Marlone, mas árbitro marca impedimento.

16' Carleto arrisca de longe e Cavalieri defende. Botafogo pressiona e busca o empate.

15' Substituição no Botafogo! Sai: Tomas; Entra: Rodrigo Pimpão.

13' Carleto tenta uma tabela com Elvis, que devolve na frente, para ninguém.

12' Marlone tenta chapéu, mas é desarmado.

11' Marlone entrou bem e vem infernizando a defesa do Botafogo.

9' UUUH! Marlone domina na esquerda, leva para a perna direita e arrisca, Renan espalma. No rebote, goleiro salva o Botafogo.

9' Substituição no Botafogo! Sai: Jobson; Entra: Sassá.

8' Elvis recebe bola enfiada, mas Henrique desarma.

7' Fred toma analgésico para amenizar a dor. Atacante parece não ter condições de continuar.

5' Renato ganha dividida de Carleto, mas cruza nas mãos de Renan.

4' Bill recebe da direito e arrisca mesmo sem ângulo, mas sem êxito.

3' Camisa 9 tricolor recebe atendimento e já está de volta.

2' Fred sofre pancada de Gilberto e cai sentindo dores.

1' Gum lança Marlone, mas bola sai pela linha de fundo.

0' Botafogo com o mesmo time do primeiro tempo.

0' Começa o segundo tempo!!

0' Substituição no Fluminense! Sai: Lucas Gomes; Entra: Marlone.

19:27 Com gol de Fred, o Fluminense vai vencendo o Botafogo e levando vantagem nas semifinais. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' Final de primeiro tempo!!

45' Teremos mais um de acréscimo.

44' Carleto cobra falta de longe, a bola passa perto da trave esquerda de Cavalieri.

41' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE!! FRED!! O atacante marca o gol de número 300 na carreira contra a maior vítima! Vinícius lança Gérson na direita. O garoto domina e coloca na cabeça de Fred, que testa sem chances para Renan!!

39' Botafogo segue um pouco melhor na partida no Maracanã

37' Giaretta arrisca de longe, mas isola.

36' Cartão amarelo para Edson (Fluminense).

35' Vinícius cruza fechado e Renan fica com a bola.

34' Renato cruza pela direita e defesa afasta. Escanteio para o Fluminense.

33' Gilberto arrisca de longe, mas Cavalieri defende.

31' Gerson sobre falta de Bill.

29' Elvis sobe com a bola dominada, tenta o toque para Jobson, mas defesa corta.

28' Vinícius cobra fechado e Renan tira de soco.

27' Gerson recebe pela esquerda e é derrubado por Renan Fonseca. Boa falta pro Fluminense.

26' Elvis tenta jogada, mas é desarmado por Edson.

25' Lucas Gomes encontra espaços pela direita, leva pro fundo, cruza, e Renan fica com a bola.

23' Carleto cobra falta e Cavalieri salva o Fluminense.

22' Giovanni chega duro em Tomas no meio-campo. O árbitro dá a vantagem, e Gilberto é derrubado por Gérson.

21' Fred recebe de Lucas Gomes, se embola e perde em dividida com a defesa.

20' Gérson cobra falta pela esquerda e Gum se enrola ao finalizar.

20' Bola volta a rolar.

20' Parada técnica!

19' Elvis cobra, mas manda por cima de Cavalieri.

18' Jobson é derrubado por Lucas Gomes na entrada da área. Boa chance para o Botafogo.

16' Gilberto recebe lançamento na direita, mas árbitro marca impedimento do lateral.

15' Gilberto cobra lateral na direita, Elvis toca para Bill por cima da marcação.

14' Jean tenta lançamento longo para Gérson, mas Gilberto, no meio do caminho, corta.

13' Tudo ok com Henrique, que retorna para o campo.

12' Bola volta a rolar.

11' Henrique e Bill disputam bola no alto e zagueiro do Fluminense fica caído e deixa campo na maca.

9' Tomas domina no meio e arrisca, mas chute sai fraco e Cavalieri defende com tranquilidade.

8' Gérson domina na esquerda, mas é facilmente desarmado.

7' Cavalieri!! Arão lança Jobson, que ganha na velocidade de Henrique e bate cruzado.

6' Renato domina na direita e faz o cruzamento. Fred tenta um voleio, mas em vão.

5' Fluminense começa pressionando o Botafogo, que pouco fica com a bola.

4' Giovanni recebe na esquerda e tenta o cruzamento. Alisson faz o bloqueio e a bola se perde pela linha de fundo.

2' Thiago Carletto desarma Renato na direita do campo

1' Fluminense fica mais com a bola nesse começo de jogo.

0' Começa o clássico!!

18:29 Fluminense e Botafogo já estão em campo.

18:26 Desta forma, o Fluminense vai a campo com: Diego Cavalieri, Renato, Gum, Henrique e Giovanni; Edson, Jean, Gerson e Vinicius; Lucas Gomes e Fred. Em instantes, a bola rola para o clássico.

18:22 Mais uma baixa no Fluminense: Marlon sente dores na coxa no aquecimento e cede lugar a Henrique.

18:10 No Sub-20, Fluminense e Botafogo ficaram no empate sem gols, na preliminar.

18:00 Botafogo escalado! Renan, Gilberto, Alisson, Renan Fonseca e Carleto; Diego Giaretta, William Arão, Tomas Bastos e Elvis; Jobson e Bill.

18:00 Fluminense escalado! Diego Cavalieri, Renato, Gum, Marlon e Giovanni; Edson, Jean, Gerson e Vinicius; Lucas Gomes e Fred.

17:47 No Fluminense, o técnico Ricardo Drubscky barrou o meia Wagner e Vinícius será titular. No ataque, Lucas Gomes herda a vaga de Kenedy, suspenso.

17:41 Em instantes, divulgaremos as escalações oficias de Fluminense x Botafogo.

17:06 No Sub-20, intervalo de jogo no Maracanã. Fluminense 0 x 0 Botafogo, na preliminar.

16:50 Fluminense x Botafogo jogam no Maracanã pelo 1º jogo da semifinal da Taça Guanabara no sub-20. Placa é 0 a 0.

Leonardo Garcia Cavaleiro, da Federação do Rio de Janeiro, apitará o clássico Fluminense e Botafogo . Ele será auxiliado pelo Luiz Antonio Muniz de Oliveira (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ).

O Maracanã é o palco do jogo Fluminense x Botafogo 2015. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público. (Foto: Getty Images)

Com exceção de Jefferson, o Botafogo não terá desfalques. O time que deve entrar em campo para Fluminense x Botafogo é: Renan, Gilberto, Renan Fonseca, Alisson e Thiago Carleto; Diego Giaretta, Willian Arão, Fernandes e Elvis; Jobson e Bill.

Para o time que irá a campo, o Fluminense não poderá contar com Wellington Silva e Kenedy, ambos suspensos. Renato deverá herdar a vaga, enquanto no ataque, Lucas Gomes e Marlone disputam posição. Edson, que não atuou contra o Madureira devido ao terceiro cartão amarelo, retorna à equipe. Com isso, o Tricolor deve ir a campo com: Diego Cavalieri, Renato, Gum, Marlon e Giovanni; Edson, Jean, Gerson e Wagner; Lucas Gomes (Marlone) e Fred.

Fique de olho Fluminense x Botafogo : Renan, goleiro do Botafogo. Tendo a árdua missão de substituir Jefferson, o jovem arquero tem correspondido as expectativas e travará um bom duelo com o atacante rival Fred. (Foto: Divulgação/Botafogo)

Fique de olho Fluminense x Botafogo Fluminense x Botafogo 2015: Fred, atacante do Fluminense. Decisivo em clássicos, o centroavante tricolor já baçançou as redes 11 vezes contra o Botafogo. (Foto: Divulgação/Fluminense)

Já o Botafogo, ainda não poderá contar com seu principal jogador. O goleiro Jefferson foi submetido, nesta sexta-feira (10), a uma artroscopia para corrigir uma lesão no joelho direito e está fora do confronto. O camisa 1 agradeceu o carinho dos torcedores e prometeu rápida volta aos gramados: ''Queria agradecer ao apoio e carinho de todos meus parentes, amigos e fãs que me mandaram, nos últimos dias, uma força inacreditável num momento que tanto precisava, o que me reconfortou bastante. Aproveito para dizer que a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, e logo logo estarei de volta aos treinos, fazendo o que mais gosto e retribuindo a cada um de vocês dentro de campo. Muito obrigado!'', escreveu.

O Fluminense terá a volta do atacante Fred, que cumpriu suspensão contra o Madureira. O técnico Ricardo Drubscky comemorou o retorno do artilheiro: ''O retorno dele é ótimo para a equipe, ele é a nossa referência, mas ainda temos de melhorar muita coisa. Precisamos desenvolver o nosso modelo de jogo com mais segurança para não sofrermos tanto atrás'', disse o treinador.

Criticada nos profissionais, defesa do Fluminense é destaque no Carioca sub-20

Pelo lado do Botafogo, o técnico René Simões espera poder ter um final diferente e vencer o clássico: ''Vai ser um jogo interessante. Já discutimos e falamos muito sobre o que aconteceu na última partida. Agora vamos reencontrar e trocar figurinhas de novo. Era uma partida esperada, a equipe queria esse jogo. Então vai ser legal'', explicou.

No primeiro clássico entre Fluminense e Botafogo em 2014, o Tricolor venceu, mas isso não serve de consolo para Marlone, que quer escrever uma nova história no sábado (11): ''Não podemos pensar que será fácil só porque vencemos o primeiro. Cada jogo tem uma história, é uma situação diferente. Agora é uma semifinal, e será um grande jogo.''

Os maiores goleadores do Clássico Vovô Fluminense x Botafogo são os tricolores Welfare, com 17 gols marcados, e Waldo, com 14. Pelo lado alvinegro, Heleno balançou as redes 16 vezes.

O último encontro Fluminense x Botafogo foi com vitória tricolor. No Maracanã, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca deste ano, o Tricolor derrotou o Alvinegro, de virada, por 3 a 1. Fred, Kenedy e Gerson marcaram para os mandantes, enquanto Jobson descontou para os visitantes.

No histórico de confrontos Fluminense x Botafogo, em 354 jogos, houveram 133 vitórias do Fluminense, 106 empates e 115 vitórias do Botafogo. O Tricolor assinalou 564 gols, contra 510 do Alvinegro.

No Campeonato Carioca, o Fluminense terminou na quarta colocação, com 31 pontos. O Botafogo, por sua vez, na liderança, com 36, e com mesmo número de pontos, vitórias, saldo de gols e tentos marcados com o Flamengo. Como o quinto critério é o confronto direto, o Alvinegro ficou com o título.

Fluminense e Botafogo chegam para esta primeira semifinal com trajetórias bem distintas. O Tricolor teve a pior campanha dos quatro grandes e também foi a equipe que mais tropeçou contra os times de menor investimento - fato que culminou com a demissão do técnico Cristóvão Borges. Ricardo Drubscky chegou tendo a missão de recolocar o time das Laranjeias no G-4 e, portanto, conseguir a classificação às semifinais. E ela veio de forma heroica: vitória por 2 a 1 contra o Madureira na última rodada com gol no fim. O Botafogo, por sua vez, teve uma campanha sólida no Estadual. Em 15 jogos, obteve 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Como consequência disso, o Alvinegro conquistou seu oitavo título da Taça Guanabara.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense e Botafogo e minuto a minuto, partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca, a ser disputada às 18h30, no Maracanã.