Fred: o carrasco do Botafogo

Desde que chegou ao Fluminense em 2009, o Botafogo é a maior vítima de Fred. Soma, hoje, 13 gols em 18 jogos contra o Alvinegro. Além disso, o Botafogo é o adversário que Fred balançou as redes mais vezes em sua carreira. Neste ano, o clássico vovô já foi protagonista de dois jogos e em ambos o camisa 9 do Tricolor marcou, sendo um gol no primeiro encontro e dois no segundo.

Se tem uma "Estrela Solitária" que costuma brilhar no clássico vovô, essa estrela é de Fred. Com base nisso, a VAVEL Brasil fez um especial sobre o artilheiro tricolor e sua escrita no clássico vovô, relembrando todos os gols do carrasco alvinegro.

O primeiro gol - 07/06/2009

No dia 7 de junho de 2009, o Fluminense venceu o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã. O gol da vitória foi marcado por Fred aos 43 minutos da etapa final. Após receber belo passe de Leandro Amaral, o camisa 9 deu um chapéu no goleiro Alvinegro e, de cabeça, completou pro fundo do gol vazio. Este foi o primeiro gol de Fred contra o Botafogo.

O segundo gol foi uma pintura de voleio - 07/03/2010

O dia 7 de março é o dia do aniversário da filha de Fred. Em 2010, justamente nesse dia tão especial para o camisa 9, o Fluminense tinha clássico contra o Botafogo. Para a alegria de Giovanna - filha do camisa 9, e os torcedores tricolores, o Fluminense venceu por 2 a 1, e Fred marcou um golaço de voleio.

Primeiro doblete - 10/04/2010

No dia 10 de abril de 2010, Fluminense e Botafogo se enfrentaram no Maracanã pela semifinal da Taça Rio do Campeonato Carioca. Na ocasião, o Botafogo saiu na frente mas viu o Fluminense, comandado por Fred, reagir. O camisa 9 até perdeu um pênalti ao acertar o travessão, mas depois marcou duas vezes e virou o jogo para o Tricolor. Entretanto, na segunda etapa viu o Alvinegro reagir e virar. Assim, pela primeira vez, Fred era derrotado pelo Botafogo.

O quinto gol - 27/08/2011

No dia 27 de agosto de 2011, Fluminense e Botafogo se enfrentaram no Engenhão pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense saiu na frente, com Fred, que se reencontrava com as redes contra sua maior vítima depois de três clássicos em branco. Fred voltava a balançar as redes, mas o Tricolor chegava ao seu 5º jogo seguido sem vitória contra o rival.

O sexto gol - 04/12/2011

No segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2011, Fred marcou novamente contra o Botafogo. No jogo em questão, Fluminense e Botafogo jogaram somente para cumprir tabela na competição, já que era a última rodada e ambos não brigavam por nada. O Fluminense chegava a marca de seis jogos sem vencer o rival.

O sétimo gol - 01/04/2012

Não era piada. No dia primeiro de abril, Fluminense e Botafogo se enfrentaram no Engenhão pela Taça Rio. O Botafogo saiu na frente com Elkeson, mas Fred empatou para o Fluminense em grande jogada de Wellington Nem pela ponta direita. O Fluminense amargurava um jejum de oito jogos sem vencer o Botafogo, mas o melhor estava por vim...

O fim do jejum com golaço de bicicleta e título estadual - 06/05/2012

O Fluminense, enfim, quebrou o tabu que já durava oito jogos. E a vitória veio justamente em um momento de muita importância. O clássico vovô decidiu o Campeonato Carioca de 2012, e o Fluminense precisou de um jogo apenas para decidir. No dia 6 de maio de 2012, no Engenhão, o primeiro jogo da grande finalíssima. O Botafogo saiu na frente com Renato, mas Fred empatou com um golaço de bicicleta após receber passe de Thiago Neves. O golaço do camisa 9 deu início a reação que terminou em 4 a 1, praticamente deixando o Tricolor com as duas mãos na taça. No dia 13 de maio, nova vitória, desta vez por 1 a 0, e título confirmado.

O nono gol - 15/07/2012

Depois de um período de jejum, o Fluminense quebrou o tabu, conquistou o título estadual e o tabu passava a ser favorável ao Tricolor. No dia 15 de julho de 2012, Fluminense e Botafogo se reencontraram pela primeira vez após a final do Campeonato Carioca. O jogo era válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro - que o Fluminense viria a conquistar no fim do ano. No jogo em questão, Fred, de cabeça, marcou novamente e se tornava cada vez mais carrasco. O Flu saiu na frente com o camisa 9, mas o Botafogo empatou e a partida terminou 1 a 1.

O décimo gol - 06/10/2012

O ano de 2012 foi especial para Fred e para o Fluminense. O camisa 9 foi campeão estadual e do brasileiro, foi eleito o craque do Brasileirão e artilheiro da mesma competição, e como não poderia faltar num ano tão especial, foi carrasco do Botafogo em quatro dos seis confrontos. No dia 6 de outubro de 2012, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o líder Fluminense caminhava a passos largos para a conquista do tetra. Após assistência de Wellington Nem, Fred marcou o gol da vitória e caminhava a passos largos para ser o artilheiro da competição.

O décimo primeiro gol com a categoria de artilheiro - 08/03/2015

Neste ano de 2015, Fluminense e Botafogo se enfrentaram uma vez. Em jogo válido pela 8ª rodada da Taça Guanabara - cujo qual o Botafogo conquistou - o Fluminense venceu por 3 a 1, de virada com gols de Kenedy, Gerson e Fred; Jobson abriu o placar para o Alvinegro. O Fluminense já vencia por 2 a 1 quando Fred recebeu lindo lançamento de Giovanni para anotar o terceiro gol e fechar o placar no Maracanã. Com o gol, o camisa 9 do Flu passou a ser o maior artilheiro do "Novo Maracanã", chegou a 11 gols em 17 jogos contra o Botafogo e deu fim ao jejum contra o rival.

Segundo doblete contra o rival - 11/04/2015

Pela semifinal do Campeonato Carioca 2015, Fred voltou a decidir. Carrasco do Botafogo, o camisa 9 do Fluminense balançou as redes do Alvinegro duas vezes e deixou o Fluminense em vantagem na fase decisiva da competição. O Botafogo que só tinha perdido uma vez na competição na qual conquistou o título da primeira fase, derrotado justamente para o Tricolor, e voltou a perder novamente para o Fluminense. Fred abriu o placar de cabeça após lindo cruzamento de Gerson, no fim da primeira etapa, chegando a marca de 300 gols na carreira. De pênalti, ampliou o placar na etapa final. O Fluminense venceu por 2 a 1.